Kommunalwahlen in Nordrhein-WestfalenKein Bock auf Sahra

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist bei den NRW-Kommunalwahlen abgeschmiert. Die Linkspartei holt hingegen ihr bestes Ergebnis an Rhein und Ruhr.

Sahra Wagenknecht, zweifelend, unsicher drein blickend
Bye-bye, BSW! Foto: Fabian Sommer/dpa
Pascal Beucker
Von Pascal Beucker

Berlin taz | Ein kleiner Nebenaspekt der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ist das Abschneiden des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW). Es war der zweite Stimmungstest nach der knapp verlorenen Bundestagswahl im Februar. Und wie schon bei der Hamburger Bürgerschaftswahl im März endete er für die neue Partei desaströs. Im Landesdurchschnitt kam sie nur auf 1,1 Prozent.

Dass es kein besonders gutes Ergebnis werden würde, war bereits im Vorfeld absehbar gewesen. Denn dem BSW war es nach eigenen Angaben nur gelungen, in 47 Kommunen anzutreten. Das war nicht viel, gibt es doch insgesamt 427 Kommunen in NRW: 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise. So blieb der Wagenknecht-Truppe nur die Hoffnung auf einzelne Achtungserfolge. Doch auch dort, wo es die Linkspartei-Abspaltung geschafft hatte, zu kandidieren, ist nicht viel dabei herausgekommen. Dabei kommen führende BSW-Funktionäre aus dem Bundesland.

Die Parteinamensgeberin und -vorsitzende Sahra Wagenknecht machte zwei Wahlkampfauftritte in NRW: einen in Duisburg und einen in Wuppertal. Genützt hat es nicht viel. In der vermeintlichen Hochburg Duisburg, wo BSW-Generalsekretär Christian Leye herkommt, reichte es nur zu kümmerlichen 2,1 Prozent. Dabei verfügte die Partei hier bereits über eine Stadtratsfraktion – auf Kosten der Linkspartei. In Wuppertal landete das BSW bei 2,5 Prozent. Ihr bestes Ergebnis fuhr die Partei mit 3,1 Prozent in Hagen ein.

Abspaltung hat sich ausgezahlt – für die Linkspartei

In Bochum hatten BSW-Anhänger:innen ebenfalls die Linken-Stadtratsfraktion gesprengt. In der Stadt des BSW-Landeschefs und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Amid Rabieh sowie der Ex-Bundestagsabgeordneten Sevim Dağdelen reichte es nun nur zu knapp 1,7 Prozent. Unter 2 Prozent blieb die Partei auch in Köln, Bonn, Düsseldorf, Essen oder in Aachen, wo der Ex-BSW-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko Kreisvorsitzender ist.

Bei der Wahl für das Ruhrparlament, für das NRW-Generalsekretär Günter Blocks als Spitzenkandidat antrat, blieb das BSW mit 2 Prozent ebenso deutlich unter seinen hochgesteckten Zielen. Bei der Bundestagswahl im Februar war es in NRW noch bei 4,1 Prozent gelandet, was bereits unter den eigenen Erwartungen gelegen hatte.

Für die Linkspartei hat sich die Abspaltung des „linkskonservativen“ Flügels um Wagenknecht hingegen auch kommunal offenkundig ausgezahlt. In den 231 Kommunen (darunter alle 53 Landkreise und kreisfreien Städte), in denen sie antrat, konnte sie durchweg ihr Ergebnis verbessern. Im Landesdurchschnitt kam sie auf 5,6 Prozent. Das ist im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2020 eine Steigerung um 1,8 Prozentpunkte und das beste Ergebnis an Rhein und Ruhr in ihrer Geschichte.

Stärkste Linken-Ergebnisse in Köln, Bielefeld und Bochum

Mit mehr als 10,8 Prozent schnitt die Linkspartei am stärksten in Köln ab – ein Zugewinn von 4,4 Prozentpunkten. In der einzigen Millionenstadt NRWs gelang es ihr zudem, erstmals auch zwei Direktmandate zu gewinnen. Dieses Kunststück schaffte sie ebenfalls in Wuppertal, wo sie sich von 6,6 auf 8,4 Prozent steigerte. Knapp hinter Köln liegt mit 10,5 Prozent Bielefeld. Auch hier steigerte sich die Linke um 4,4 Prozentpunkte und holte zwei Direktmandate.

Jeweils 3,5 Prozentpunkte hinzu gewann sie in Bochum (9,5 Prozent) und in Münster (8,4 Prozent). Überdurchschnittlich zulegen konnte die Linke ebenfalls unter anderem in Bonn, wo sie bislang in einer Koalition mit den Grünen, der SPD und Volt mitregiert. Hier fuhr sie 8,7 Prozent ein – ein Plus von 2,5 Prozentpunkten.

Das zeigt: Nicht jede Abspaltung ist eine Schwächung für eine Partei. Zumindest für den konkreten Fall gilt offensichtlich das Gegenteil. „Die Linke ist zurück – und endlich auch stark in NRW vertreten“, kommentierte Linken-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling den Wahlausgang.

taz lesen kann jede:r

Themen #BSW #Sahra Wagenknecht #NRW #Nordrhein-Westfalen #Kommunalwahlen #Die Linke #Kommunalwahl #Kommunalwahlen NRW
10 Kommentare

 / 
  • P

    Das "kein Bock" ist ja scheinbar auch gegenseitig. Zumindest macht Frau Wagenknecht nicht den Eindruck, dass sie Bock auf Parteiarbeit und außerparlamentarische Opposition hat.

  • ZG

    Wer in Westdeutschland BSW oder Linkspartei (beide direkte Nachfolger der SED) als politische Alternative sieht hat demzufolge kein Problem mit einem diktatorischen System und Abschaffung unserer Verfassung.



    Im persönlichen Gespräch mit solchen Sympathisanten aus Westdeutschland wird mir immer wieder klar, wie naiv diese Menschen sind und wie gläubig an sogenannte "menschliche Seiten" dieser Diktatur. Die TAZ ist da leider auch nicht immer klar ablehnend, was eigentlich verwundert.

    •
      @Zonen Gabi:

      Die SED ist seit 35 Jahren Geschichte. Deren Erwähnung ist ein tiefer Griff in die Mottenkiste, bei denen sie völlig unterschlagen, dass sich die Welt grundlegend weiterentwickelt hat. Aber was soll's. Lassen wir's einfach.

      Die Linke ist derzeit die einzige Partei, die soziale Themen grundlegend angehen will. Die Grünen und die SPD haben da so einiges aus den Augen verloren. Genau deswegen konnte die Linke punkten. Es ist aber noch viel zu wenig.

  •

    In den unsicheren Zeiten wächst die Hoffnung, dass die Linke in der politischen Landschaft längerfristig endlich einen festen Platz einnehmen kann.



    Möglicherweise kann sie so auch die gegenwärtig desorientiert herumirrenden SPD daran erinnert, was einst sozial-demokratische Politik war.

    Langfristig hat vermutlich nur die Linke eine Chance die AFD zu schwächen, falls es ihr gelingen sollte sich als Ansprechpartnerin für viele Unzufriedene und Verunsicherte zu etablieren.

  • A

    Die Abspaltung der Wagenknechte hat zumindest die innerlinken Verhältnisse geklärt, insofern natürlich für die inhaltliche und personelle Konsolidierung der Linken eine gute Entwicklung.



    Die Kriege in der Ukraine und Gaza haben in dieser Kommunalwahl offenbar keine große Rolle gespielt … da hat sich das BSW mit seiner Anti-Kriegs-Kampagne deutlich verzockt, wohingegen Die Linke mit konsequent sozialpolitischen Themen punkten konnte. Wenn erwartungsgemäß auch nicht in gleichem Ausmaß wie die AfD mit ihrer obstruktiven „Uns geht’s gut, wenn es Deutschland (bzw. Gelsenkirchen, Duisburg usw.) schlecht geht“-Kampagne.



    Das macht halt den wesentlichen Unterschied zwischen Links und Rechts. Bei den Wagenknechten hingegen bin ich mir nicht so sicher, worauf die eigentlich hinauswollen.

  • F

    Danke für den Beitrag; die Ergebnisse sind bei mir bisher untergegangen. Ich muss gestehen, dass ich mir ein wenig Häme ggü. dem BSW nicht verkneifen kann. Umso mehr freut es mich, wie die Linkspartei seit der Spaltung aufblüht.

  •

    Eintagsfliege



    Ich bin mir sicher, dass wir vom BSW in 5 Jahren gar nichts mehr hören werden. Diese Partei wurde von Anfang an zum Egotrip von Sahra Wagenknecht konzipiert und missbraucht. Wirkliche Alternativen hat sie nicht zu bieten, von der Putin-Schönrederei mal abgesehen.

  •

    Na ja, ein typischer Anti-BSW-Kommentar ...



    Das BSW hat 40 Mandate geholt, obwohl sie NUR punktuell antrat. Zum Vergleich: Die FDP holte 131 Mandate, Volt 32, Tierschutzpartei ganze 6 Mandate und das BSW eben gleich 40 Mandate. Im übrigen holte Die Linke auch NUR 200 Mandate, obwohl diese schon seit Jahrzehnten in NRW ihr Glück versucht. So gesehen, hat das BSW gleich zum Start richtig gut losgelegt. Das schöne dabei ist auch: Das BSW hat gewonnen und die Grünen stürzten ab und werden auch in Stichwahlen diesen Absturz nicht verhindern können. Für mich hätte es keinen besseren Wochenstart geben können ...

    • CH
      @Pico :

      Sie reden sich die Wahl aber auch schön. Das BSW gehörte früher auch zu den Linken in NRW so neu sin die da gar nicht.

  • A

    Kein Bock auf Sahra? Das ist mal eine gute Nachricht. Auch, dass Die Linke in NRW‘s Städten zugelegt hat (wenn auch nicht dem Bundestrend entsprechend).



    Die schlechte Nachricht dagegen ist der Stimmenzuwachs für die AfD, gerade im Ruhrgebiet. Da wäre mir Sahra tatsächlich fast lieber gewesen.

