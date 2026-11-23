Im französischen Cannes-Ecluse, im Südosten von Paris, stehen Polizeischüler wegen rechtsextremer und sexistischer Chats, Nazisymbolik, sowie rassistischer Beleidigungen in der Kritik. Das enthüllte die Zeitung Le Parisien am Sonntag. Strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

In einer Whatsapp-Gruppe von Absolventen der höheren Polizeischule ENSP wurden rassistische und sexistische Karikaturen und Bemerkungen geteilt. Den Recherchen ist auch zu entnehmen, dass die zukünftigen Offiziere der nationalen Polizei anscheinend von Hitler und den Nazis fasziniert sind: Das Buch „Mein Kampf“ zirkulierte angeblich „unter der Hand“ als PDF.

Auf einem Foto, das ein Mitglied der Gruppe verschickt hatte, war eine Puppe „in deutscher Offiziersuniform“, den Arm zum Hitlergruß ausgestreckt, zu sehen. Anstoß erregten auch eine Fotomontage mit sexistischen Äußerungen und Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder.

Mit Spott wird ein Mitschüler wegen seiner nordafrikanischer Herkunft eingedeckt. Das scheint nur ein Beispiel von rassistischen Bemerkungen und Zoten über „die Araber“ (mit dem französischen Schimpfwort „Bougnoules“) zu sein, die in dieser Gruppe nicht nur toleriert, sondern gang und gäbe waren.

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Auch Tochter des Schulleiters beteiligt

Einigen ging die Geschmacklosigkeit dann zu weit. Sie informierten ihre Vorgesetzten. Eine Mitschülerin erklärte: „Der Rassismus ist spürbar, wenn man selber etwas dunkelhäutiger oder muslimisch ist.“ Besonders bedenklich aber sei es, dass unter diesen zukünftigen Polizeioffizieren diesbezüglich „das Gefühl einer Straflosigkeit“ existiere. Oder aber, dass sich die Chat-Rassisten überhaupt nicht im Klaren darüber wären, dass ihre „Witze“ nicht zulässiger Humor, sondern ein strafbares Delikt seien.

Eine andere Schülerin, die aus verständlichen Gründen ebenfalls der Zeitung nicht ihren Namen nennen wollte, fragt sich, ob die Polizeibeamten mit ihren „unreifen Frotzeleien, die (in Wahrheit) nur ordinärer Rassismus sind“, für ihre Karriere und die zukünftige Verantwortung geeignet sind. Angesichts der Häufung der Vorfälle dürfte dies eine rhetorische Frage sein.

Besonders gravierend ist, dass die Schulleitung zunächst nichts unternahm. Die involvierten Polizeischüler wurden rasch identifiziert, doch in keiner Weise bestraft. Die Erklärung dafür könnte laut Le Parisien sein, dass eine der beteiligten Personen, die am meisten der fraglichen Publikationen verschickt hat, die Tochter eines Schulleiters sei, und die übrigen ihre engsten Freunde.

Nach der Enthüllung in den Medien konnte die Affäre nicht länger unter den Teppich gekehrt werden. Die dem Innenministerium unterstellte Generaldirektion der nationalen Polizei hat eine administrative Untersuchung angeordnet und Vorschläge für angemessene Disziplinarstrafen gemacht. Die Angelegenheit wird zudem zwecks einer strafrechtlichen Ermittlung durch die Staatsanwaltschaft an die Justiz weitergeleitet.

Nur ein Vorfall von vielen

Um den Ruf der Polizei ist es in Frankreich zurzeit nicht gut bestellt. Noch am letzten Freitag wurden in Paris vom Strafgericht drei Polizeibeamte zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie 2020 unter unhaltbaren Vorwänden den schwarzen Musikproduzenten Michel Zecler vor laufender Kamera zusammengeschlagen hatten. Dass dabei ihre rassistischen Motive eine Rolle spielten, wurde von dem Richter als strafverschärfender Umstand bewertet.

Ein Video, auf dem sich kommunale Polizisten in Carcassonne auf ihrer Patrouille ungeniert rassistisch äußern, macht gerade im Internet die Runde. Die Aufzeichnung wurde an die Zeitung Midi libre geschickt und sorgte für einen der Skandale, die sich in den letzten Jahren mehren.

Seit Jahren geben laut dem Nationalen Forschungszentrum für Politik Cevipof rund 60 Prozent der Angehörigen der Polizei an, bei Wahlen für die extreme Rechte zu stimmen. Anlässlich der Schülerdemonstrationen Mitte Oktober bezeichneten Gewerkschaftsvertreter in Le Monde die „Nähe gewisser Sprecher der Polizeigewerkschaften, namentlich des Verbands Alliance, zur extremen Rechten als sehr besorgniserregend für unsere Demokratie“.