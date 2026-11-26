Wer auf dem großen Platz der kleinen Stadt Vöhringen im Bayerisch-Schwaben steht, wird Zeuge, wie Arbeiter und Bauer einen Pakt schließen. Das tun sie bereits seit 1938, denn es handelt sich um das Personal eines Wandbilds, das in jenem Jahr von dem heute weitgehend vergessenen Künstler Ludwig Eberle (1883–1956) auf die Schaufassade des gerade hochgezogenen Rathauses gepinselt wurde. Das einst auf Höhe ihrer Köpfe befindliche Hoheitszeichen fehlt inzwischen: das Hakenkreuz im Eichenkranz wurde bei Kriegsende auf Anordnung der Alliierten entfernt, der darauf thronende Reichsadler verschwand später mit der letzten Sanierung.

So sah Kunst in der NS-Zeit aus. Man erkennt sie bis heute – wenn man nur will. Nur ist das in der schwäbischen Kommune gerade nur bedingt der Fall. Im CSU-regierten Rathaus jedenfalls bricht sich eine alternative Wahrnehmung des Kunstwerks Bahn.

Doch für einen Moment nochmal zurück zu seiner Entstehung und zu Ludwig Eberle. Das Wandbild schuf der Künstler fünf Jahre nach seinem Eintritt in die NSDAP. Es wurde in der Kommune lange Zeit hingenommen – oder seine Bedeutung bewusst ausgeblendet. Erläuternde Hinweistafeln fehlen. Und vielleicht sind sie auch nicht einmal nötig, denn wer ein bisschen von der NS-Geschichte versteht, weiß ohnehin, was das Regime damit visualisieren wollte. Wissenschaftlich ausformuliert: „Der Handschlag zwischen dem industriellen Arbeiter und dem ländlichen Bauern fungierte im Nationalsozialismus als eines der zentralen Motive, um das ideologische Konzept der klassenübergreifenden ‚Volksgemeinschaft‘ zu inszenieren.“ So erläutert Historikerin Nicola Wenige, die im nahen Ulm die KZ-Gedenkstätte und das zugehörige Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg leitet, den Zusammenhang.

Ein erstaunliches Comeback

Jetzt zum Rathaus: Zu einiger Überraschung tauchen beide ideologisch kontaminierten Figuren jüngst an neuer Stelle wieder auf. Sie wurden zum Bestandteil eines Signets, eines Logos, das die Kommune anlässlich ihres 50-jährigen Stadtjubiläums von einem Grafikbüro hat kreieren lassen: 90 Jahre alte Nazikunst im Einsatz für ein zeitgemäßes Stadtimage – darauf muss man erst einmal kommen.

Nix wie hin Die Besonderheit Wer die faschistische Sichtweise auf Arbeit erfahren möchte, findet im Vöhringer Wandbild ein beredtes Beispiel. Härte und Fron werden darin nicht kritisiert, sondern geadelt. Im Sinne der NS-Propaganda wird Arbeit mit einer Art kultischen Weihe ausgestattet und sollte als „Dienst am Volk“ klaglos hingenommen werden. Das ZielpublikumIn erster Linie unfreiwilligerweise alle, die im Rathaus was zu erledigen haben. Doch bei einer heimatgeschichtlichen Spurensuche böte nicht nur das Bild, sondern ebenso das bewusst altertümlich gestaltete Gebäude mit seinem Dachreiter und seiner Eingangslaube gutes Anschauungsmaterial. Das wussten auch die Nazis: Mit der Aura des Althergebrachten versuchte das Regime, sich in eine historische Kontinuität zu stellen. Hindernisse auf dem WegEigentlich keine, höchstens auf der Illertalbahn gibt es mal wieder eine Störung.

Der Bürgermeister, auf die Fragwürdigkeit dieses Recyclings angesprochen, reagiert zunächst gelassen: „Selbstverständlich ist uns der historische Kontext der Fassadengestaltung bekannt.“ Nur wird später deutlich, was für einen Kontext er meint: Er stellt die Figuren in den Zusammenhang alter Zunft- und Handwerkstradition und sieht mit dem Nationalsozialismus keinen Zusammenhang.

Und klar, die Bildsprache des NS hat selbstredend ihre Vorbilder in weniger belasteten Zeiten. Allein: Es gab in Vöhringen weder Zünfte noch waren Arbeiter und Bauern je in solchen organisiert. Was es aber vor 1933 gab, war eine „rote“ politische Prägung der Industriegemeinde. Der auf Kupfer spezialisierte Großbetrieb, nur wenige Steinwürfe entfernt, ist bis heute ein wichtiger Faktor.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Für die klassenbewussten Arbeiter von damals bedeutete die Erzählung von der „Deutschen Volksgemeinschaft“ die Gleichschaltung – das Verbot ihrer Parteien und Organisationen, die politische Entrechtung. Das Propagandabild am Rathaus musste auf sie als Provokation wirken und zugleich als Signal der Einschüchterung.

Schlussstrich im Stadtmarketing

Der Vorgang legt einen schleichenden Wandel des historischen Bewusstseins offen. Die stets präsente, aber längere Zeit in die Defensive geratene Tendenz, einen „Schlussstrich“ unter diese katastrophale Vergangenheit zu ziehen, bekommt hier im lokalen Raum einen Schub. Sich mit diesem Erbe zu beschäftigen, wird als lästig weggewischt, dessen Kennzeichnung als ideologisch motiviert diffamiert.

So verwundert es nicht, wenn selbst noch der Handschlag der beiden Figuren wohlgemut uminterpretiert wird. Er stehe „für das Miteinander der Menschen über Generationen hinweg“ und den „Gemeinschaftsgeist, der wesentlichen Anteil am Aufstieg der Stadt“, so die Umdeutung aus dem Rathaus.

Aber selbst wenn man sich auf diese Idee einlassen wollte: Fehlen dann nicht noch ein paar Gruppen der Stadtgesellschaft? Frauen zum Beispiel.

Bis vor einigen Jahrzehnten musste in Vöhringen im Übrigen viel mehr Mühe aufgewendet werden, den Bedeutungshintergrund des Rathausbildes auszublenden. Denn trotz Übermalung, so erzählen es Zeitzeugen, drückte immer wieder das Hakenkreuz durch die neue Farbschicht.