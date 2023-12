Gebrochenes Kirchenasyl in Schwerin : Abschiebung vorerst ausgesetzt

Die Kieler Ausländerbehörde setzt die Abschiebung zweier junger Afghanen vorerst aus. Zuvor war ein gescheiterter Versuch eskaliert.

BREMEN taz | Vorübergehend ausgesetzt hat die Kieler Ausländerbehörde am Donnerstag die Abschiebung von zwei jungen Afghanen nach Spanien. Als Grund gab eine Sprecherin der Stadt Kiel die „nach gestern anzunehmenden gesundheitlichen Einschränkungen“ an. Sie bezieht sich damit auf den gescheiterten Abschiebeversuch vom Mittwoch aus dem Kirchenasyl in Schwerin (taz berichtete).

Dieser war in einem Einsatz von 40 Polizist:in­nen unter Beteiligung eines Spezialeinsatz-Kommandos geendet und damit, dass die Mutter der beiden, eine 47-jährige afghanische TV-Journalistin und Frauenrechtlerin, drohte, sich und ihre beiden jüngeren Kinder zu töten. Sie befindet sich seit Mittwoch in der Psychiatrie, gegen sie wird wegen Bedrohung und Nötigung ermittelt.

Ihr ältester Sohn, ein 22-Jähriger, war ebenfalls zur Behandlung im Krankenhaus. Er hatte sich laut Polizei mit Glasscherben im Gesicht verletzt, als diese ihn mitnehmen wollte. Nach Angaben seines Anwalts nahm ihn die Polizei am Donnerstag nach der Entlassung aus der Klinik vorübergehend in Gewahrsam.

Zu der Familie gehört noch sein 18-jähriger Bruder, der ebenfalls abgeschoben werden sollte, sowie sein 49-jähriger Vater, ein 13-jähriges Mädchen und ein Zehnjähriger. Auf einem Video der Deutschen Presse-Agentur ist zu sehen, wie das jüngste Kind weinend und flehend aus dem Einfamilienhaus am Schweriner Stadtrand geschoben wird, in dem es seit einer Woche mit seiner Familie lebte.

Kinder sind „völlig verstört“

Eine Helferin der Familie, eine britische Anwältin, hatte der taz von einem Telefonat mit den Kindern berichtet, sie seien völlig verstört gewesen, die Mutter nicht mehr ansprechbar.

Die Nordkirche hatte der sechsköpfigen Familie Kirchenasyl angeboten, weil das Bundesamt für Migration keinen Härtefall anerkannt hatte. Es besteht auf der Abschiebung nach Spanien, weil es das europäische Land ist, in dem die Familie im April nach ihrer Flucht über den Iran zuerst angekommen war.

Allerdings hatte die Bundesregierung die Aufnahme der Familie zugesagt, weil sie aufgrund der exponierten Stellung der Mutter besonders gefährdet ist. Aus gesundheitlichen Gründen reiste die Familie nach Spanien. Das Land stellte schneller als Deutschland ein Visum aus. Zuletzt hatten sie in Kiel gelebt.