Verisheh Moradi hat gelernt, sich zu verteidigen. Als Jugendliche trainiert sie Kung-Fu, später wird sie Trainerin und Schiedsrichterin. Sie bringt Kindern in ihrer Heimatstadt Sanandaj im iranischen Kurdistan den Sport näher. Disziplin, Kraft, Körperbeherrschung. Fähigkeiten, die sie eines Tages brauchen wird im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat.

2014 schließt sich Moradi den kurdischen Frauenkämpferinnen in Rojava an. In Kobane kämpft sie gegen die IS-Miliz. Sie erlebt, wie ihre Freundinnen sterben. Manche ihrer Leichen trägt sie selbst fort, damit die Dschihadisten ihre Körper nicht schänden können.

Nach der militärischen Niederlage des IS bleibt Moradi in Rojava. Sie will an einer Gesellschaft mitbauen, in der Frauen selbst über ihr Leben bestimmen. Doch die türkische Invasion und die Überwachung durch den türkischen Geheimdienst machen ihre Arbeit zunehmend gefährlich, weshalb sie im Sommer 2023 nach Iran zurückkehrt, um ihren Einsatz für Frauenrechte dort fortzusetzen.

Am 1. August 2023 wird sie in Sanandadsch von Geheimdienstmitarbeitern des Regimes festgenommen. Fünf Monate verbringt sie in Einzelhaft, wo sie schwer gefoltert wird. Später wird sie nach Teheran in das Evin-Gefängnis verlegt.

Im November 2024 wird Moradi wegen „bewaffneter Rebellion“ zum Tode verurteilt. Im Dezember 2025 hebt der oberste Gerichtshof das Urteil auf, nur damit im Oktober 2026 dasselbe Revolutionsgericht erneut die Todesstrafe verhängt. In einem Brief aus dem Gefängnis schreibt sie: „Ich wurde zum Tode verurteilt, weil ich eine Frau bin, weil ich Kurdin bin und weil ich ein freies Leben suche.“

Wieder Frauen auf der Todesliste

Das iranische Regime hat eine neue Eskalationsstufe erreicht; über ein Jahrzehnt wurden keine weiblichen politischen Gefangenen mehr hingerichtet. Die letzte bekannte Hinrichtung einer Frau aufgrund einer politischen Anklage war die Kurdin Shirin Alam Holi, die im Mai 2010 gemeinsam mit vier weiteren politischen Gefangenen im Evin-Gefängnis gehängt wurde. Nun greift die Führung wieder systematisch zu diesem Mittel.

Mit den Todesurteilen gegen Moradi und die kurdische Sozialarbeiterin Pakhshan Azizi tastete sich das Regime zunächst vor. Wie weit kann es gehen, ohne dass die Weltöffentlichkeit sich empört? Beide Frauen hatten sich für andere eingesetzt, beide waren Kurdinnen. Beiden wird „Rebellion“ vorgeworfen.

Es ist nicht schwer, darin auch eine gezielte Einschüchterung jener Frauen zu sehen, die seit der Protestbewegung „Frau, Leben, Freiheit“ nach dem Tod der Kurdin Jina Amini im Herbst 2022 die patriarchale Ordnung des Regimes herausfordern und die revolutionäre Bewegung anführen. Kurdinnen, deren Widerstand die Bewegung mitgeprägt hat, stehen unter besonderem Druck.

Nach den Protesten im Januar 2026 ist die Gefahr längst über diese Fälle hinausgewachsen. Auch Frauen, die während der Demonstrationen festgenommen wurden, erhalten Todesurteile. Die UN-Untersuchungskommission dokumentierte im September mindestens neun Frauen, die in diesem Zusammenhang zum Tode verurteilt wurden.

Moradi weigert sich, den Prozess als rechtmäßig anzuerkennen. Sie blieb den Gerichtsterminen fern und protestierte im Gefängnis gegen Hinrichtungen. Sie ist nicht die gehorsame Frau, die der Staat will. Sie ist nicht die schweigende Kurdin, nicht die Gefangene, die um Gnade bittet. Sie hat sich für ein anderes, freies Leben entschieden.

Dafür soll sie sterben.