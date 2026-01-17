piwik no script img

Fotoausstellung über MissbrauchUnverschämte Bilder

In der Domstadt Osnabrück ist das Thema Missbrauch sehr präsent. Die Fotoausstellung „Shame“ trifft genau ins Schwarze.

Schwarz-Weiß-Aufnahme (Brustbild) eines weitgehend kahlköpfigen Mannes Mitte 40, der direkt in die Kamera blickt
Arnaud erlebte sexualisierte Gewalt durch Kleriker und in der Familie Foto: Simone Padovani/Kunstraum Hase29
Harff-Peter Schönherr

Aus Osnabrück

Harff-Peter Schönherr

Menschen sehen uns an. Alte, junge. Frauen, Männer. Ihre Blicke sind Mahnung, Anklage. Fragende Blicke sind darunter, verzweifelte, kämpferische, zerquälte, skeptische, herausfordernde. Einige sind gespenstisch leer. Es ist schwer, diese Blicke auszuhalten.

Die 50 eindringlich großformatigen Schwarz-Weiß-Porträts der Serie „Shame – European Stories“ des italienischen Fotografen und Journalisten Simone Padovani, entstanden 2022 von Norwegen bis Rumänien, zeigen Opfer sexualisierter Gewalt. Zu sehen sind sie in Osnabrück, im Kunstraum Hase29.

Das liegt nahe, denn die Domstadt ist einer der vielen Tatorte. Der katholische Missbrauchsskandal hatte hier 2023 zu einem Bischofsrücktritt geführt: In einem Zwischenbericht hatte die Kommission zur Untersuchung der Taten des Klerus auch dem bis dahin als aufklärungswillig wahrgenommenen Franz-Josef Bode Versäumnisse nachgewiesen. Der räumte daraufhin seinen Stuhl.

Vergangenen Sommer war dann die schauspielerische Bearbeitung des Skandals gescheitert, weil der Theaterintendant die geplante Aufführung absagte. Dieser Hintergrund verleiht der jetzigen Schau zusätzliche Dringlichkeit.

Schwer erträgliche Texte

Texte gruppieren sich zu den Bildern, erzählen Lebens- und Überlebensgeschichten von Schweigen und Trauma, von Aufklärungshoffnung und Aufbegehren. Auch sie sind kaum erträglich. Aber sie öffnen Augen. Sie zeigen: Scham lässt sich ablegen, Gerechtigkeit einfordern, und: Sexualisierte Gewalt gibt es in allen Milieus.

Unter den Tätern sind Jesuitenpatres und Waisenhausdirektoren, Fußballtrainer und Pfadfinderlagerpädagogen. Missbrauch haben die Opfer mal in der Familie erfahren, mal in der militärischen Ausbildung.

„Es war Frühling“, gibt Agnes, 72, preis. „Ich war 9 Jahre, als der Priester mich in sein Haus befahl und vergewaltigte. Das Leben zerbrach – zersplitterte – lautlos.“

Ich war 13 Jahre alt. Meine Mutter war sehr gläubig. Sie schickte mich in die Kirche und eines Tages vergewaltigte mich der Priester. Das war 1981. Das ging so über Jahre

Francesco, 51

„Ich war acht, neun, zehn und elf Jahre alt, als ein Großonkel von mir, ein Missionar, mich vergewaltigte“, erzählt Arnaud, 41. „Er verkaufte es mir als eine Entdeckung meines Körpers, später als eine Form der sexuellen Bildung. Was folgte, war eine fast zehn Jahre währende, teilweise traumatische Amnesie.“

Francesco, 51, sagt: „Ich war 13 Jahre alt. Meine Mutter war sehr gläubig. Sie schickte mich in die Kirche, und eines Tages vergewaltigte mich der Priester. Das war 1981. Das ging so über Jahre.“

Die Fotos sind klug inszeniert, schlicht. Gleiches Format, gleicher Bildaufbau, gleicher Hintergrund in symbolistischem Schwarz, keine Accessoires. Wir sind viele, signalisiert das, wir sind Teil einer Gruppe, wir sind stark, selbstbewusst. Alle Bilder hängen auf derselben Höhe. Sie wirken wie eine Phalanx des Widerstands. Padovani will Langzeitfolgen des Missbrauchs zeigen. Das gelingt ihm auf beklemmende Art.

Elisabeth Lumme, Vorsitzende des Kunstraums Hase29, begründet die Präsentation von „Shame“ nicht zuletzt mit der lokalen Verdrängungshaltung. Sie hatte einen Kunstfreiheit fordernden offenen Brief an Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter mitinitiiert, als der Theaterintendant Ulrich Mokrusch im Sommer das Stück „Ödipus Exzellenz“ vom Spielplan nahm, noch vor der Premiere, angeblich aus Rücksicht auf die Kirche.

Ursprünglich hätte das Stück die Schauspielsaison eröffnen sollen. Es wollte auch die Düsternis thematisieren, die der Forschungsbericht „Betroffene – Beschuldigte – Kirchenleitung. Sexualisierte Gewalt an Minderjährigen sowie schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen durch Kleriker im Bistum Osnabrück seit 1945“ der Universität Osnabrück 2024 offengelegt hatte.

Kontrapunkt zur gesellschaftlichen Reaktion

„Für Betroffene sexualisierter Gewalt war das ein Déjà-vu“, kommentiert Lumme die Absage. „Einmal mehr wurden sie zu Betroffenen des Wegsehens, des Schweigens. Eine Katatrophe!“ Padovani fülle diese Lücke, so Lumme zur taz. „Was damals nicht erzählt werden konnte, wird jetzt erzählt.“

Shame-Ausstellung in Osnabrück

17. 1. bis 14. 2., Kunstraum Hase29, Osnabrück

Co-Kurator von „Shame“ ist Karl Haucke. Er ist selbst unter den Porträtierten und Mitgründer des Beratungsvereins Umsteuern! Robin Sisterhood e. V. Der Verein betreut „Shame“ im Auftrag der Justice Initiative der schweizerischen Guido Fluri Stiftung in Deutschland. Haucke kennt viele der Abgebildeten und nennt die Schau bitter einen „Kontrapunkt zur gesamtgesellschaftlichen Reaktion“, denn: „So was will ja keiner sehen, keiner hören!“ Auch an „Ödipus Exzellenz“ war er beteiligt, in „Shame“ führt er nun Rundgänge.

Was das Bistum Osnabrück aus „Shame“ lernt, wird sich zeigen. Sein Diözesanmuseum übernimmt die 50 Fotos und stellt in Aussicht, sie in kleinen Gruppen durchs Bistum wandern zu lassen. Hoffnung macht, dass 2023 die Universität Osnabrück am Sitz des Museums, im Forum am Dom, die Text-Foto-Ausstellung „Betroffene zeigen Gesicht“ zeigen konnte. Anklagende Blicke ist man im Bistum also bereits gewohnt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Missbrauch #sexueller Missbrauch #zeitgenössische Fotografie #Fotografie #Bistum Osnabrück #Theater Osnabrück #Osnabrück
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Probe
Keine Inszenierung zum Thema Missbrauch Theater Osnabrück hat Angst vor Gottes Zorn

Ende Juni schasste ein kirchenaffiner Intendant ein Regie-Team, weil ihm die Inszenierung zum Thema Missbrauch nicht gefiel. Nun wird protestiert.

Von Nadine Conti
Eingang des Stadttheaters Bremerhaven
Machtkampf am Stadttheater Intendant will den Ton angeben

In Bremerhaven will Intendant Lars Tietje den Generalmusikdirektor entmachten und künstlerisch allein verantwortlich sein. Das Orchester protestiert.

Von Jens Fischer
eine goldene Plastik mit Händen, die Augen und einen Mund zuhalten
Sexualisierte Gewalt im Bistum Osnabrück Und sie wurden sehend

Drei Jahre lang hat die Uni Osnabrück sexualisierte Gewalt durch katholische Geistliche untersucht. Das Ergebnis: Die Probleme waren systemisch.

Von Harff-Peter Schönherr
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Daniel Günther im Shitstorm Wehrhafter Demokrat
2
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
3
Härten der neuen Grundsicherung „Es müsste verpflichtend sein, einen Hausbesuch zu machen“
4
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
5
US-Aggression gegen Grönland Das Ende der Nato, wie die Welt sie kannte
6
Lage in Iran Die Mullahs außer Gefecht setzen