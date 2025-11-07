piwik no script img

Forderung von Beratern des MinisteriumsAgrarminister soll mehr gegen Risiken durch Pestizide tun

Ein Beirat des Agrarministeriums kritisiert, dass Alois Rainer ein Programm zur Reduktion von Ackergiften beendet. Das Gegenteil sei nötig.

Alois Rainer
Agrarminister Alois Rainer (CSU): Wissenschaftler monieren, dass der „integrierte Pflanzenschutz“ zu wenig beherzigt werde Foto: Michael Kappeler/dpa
Jost Maurin

Von

Jost Maurin

Berater von Bundesagrarminister Alois Rainer fordern den CSU-Politiker auf, mehr gegen Risiken durch den Einsatz von Pestiziden zu unternehmen. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats „Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutz“ empfehlen in ihrer aktuellen Mitteilung „mit Nachdruck“, das Ziel des von Rainers Amtsvorgängers Cem Özdemir (Grüne) initiierten „Zukunftsprogramms“ zum Thema „weiter zu verfolgen“. Die ForscherInnen verlangen zudem, die ihrer Meinung nach zu vagen Ziele zu konkretisieren und verbindlicher zu machen.

Das darf als Kritik an Rainers bisherigem Kurs verstanden werden. Denn er hat beschlossen, das Zukunftsprogramm nicht weiterzuverfolgen. „Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde die dafür vorgesehene Finanzierung in Höhe von lediglich 1,7 Millionen Euro aus dem Agraretat 2025 mit einem Gesamtvolumen von 6,9 Milliarden Euro gestrichen“, beklagen die 12 ExpertInnen, die zum Beispiel aus den Agrarwissenschaften und der Agrarökologie sowie der Toxikologie kommen. Zudem arbeitet Rainer gerade nach eigenen Angaben daran, dass „die Zulassungssituation von Pflanzenschutzmitteln verbessert“ und für „schnelle“ Verfahren durch „Verschlankung der behördlichen Zusammenarbeit“ gesorgt wird.

Dabei tragen Pestizide dazu bei, dass Pflanzen- und Tierarten aussterben. Da die Landwirtschaft rund die Hälfte der Fläche Deutschlands nutze, „kommt ihr für alle ökologischen Fragen eine große Bedeutung zu“, heißt es in einer Stellungnahme des Beirats. Zudem haben viele Pestizide Gesundheitsrisiken.

Die Wissenschaftler monieren, dass die Landwirtschaft den „integrierten Pflanzenschutz“ zu wenig beherzige. Diese eigentlich vorgeschriebene Strategie sieht vor, dass die Bauern beispielsweise durch biologische oder anbautechnische Maßnahmen den Einsatz von Pestiziden „auf das notwendige Maß“ beschränken. Es reiche nicht, die eingesetzte Menge zu senken, da manche Mittel pro Gramm schädlicher seien als andere. „Folglich sollten konkrete Risikoindikatoren festgelegt werden, um das Risiko für Menschen und die Artenvielfalt zu minimieren.“ Zudem sollten vor allem Substanzen, die bei Menschen zum Beispiel Krebs verursachen können, „schnell ersetzt werden.“

Das Agrarministerium ließ eine Bitte der taz um Stellungnahme bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Themen #Pestizide #Alois Rainer Landwirtschaftsminister #Landwirtschaft
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
2 Kommentare

 / 
  • T

    Das Program von Cem Özdemir war von Anfang an umstritten. Es wurde aufgesetzt, nachdem die SUR auf EU-Ebene gescheitert war um das was die Mehrheit der EU-Länder abgelehnt hatte, zumindest in Deutschland umzusetzen.



    Auch der Beirat selbst übt inhaltliche Kritik am Program.



    Aber auch ohne die Kürzung der Mittel wird weiterhin an der Reduktion der Pflanzenschutzmittel gearbeitet. Jeder Landwirt ist selber daran interessiert so wenig wie möglich einzusetzen, aber eben auch so viel wie nötig.

  • E

    Die Ernennung einiger Ministerierenden ist dermaßen obszön offensichtlich - das große orangenfarbene Vorbild ist nicht zu übersehen.

