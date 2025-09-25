piwik no script img

Berufskrankheit durch AckergifteStaat zahlt für Parkinson durch Pestizide

Der Bund übernimmt 2025 Behandlungskosten für erkrankte Bauern als Zuschuss zur Unfallversicherung. Grüne fordern, dass sich Chemieindustrie beteiligt.

der Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer im Deutschen Bundestag
Der Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer während der Haushaltswoche im Deutschen Bundestag Foto: dts-Nachrichtenagentur/picture alliance
Jost Maurin
Von Jost Maurin

Berlin taz | Der Staat – nicht die Chemieindustrie – übernimmt in diesem Jahr die Behandlungskosten der Berufskrankheit „Parkinson durch Pestizide“ bei Landwirten. Laut Bundeshaushalt 2025 steigen die Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung „wegen einmaliger Unterstützung aufgrund geplanter Anerkennung von Parkinson als Berufskrankheit“ um 20 Millionen auf 120 Millionen Euro. Die Geldspritze soll Agrarminister Alois Rainer (CSU) zufolge dazu beitragen, dass Landwirtschaftsbetriebe nicht noch höhere Beiträge für ihre Unfallversicherung zahlen müssen.

Der zuständige Ärzteausschuss des Bundesarbeitsministeriums hatte im September 2023 empfohlen, das „Parkinsonsyndrom durch Pestizide“ in die amtliche Liste der Berufskrankheiten aufzunehmen. Mehrere Studien würden belegen, dass die Chemikalien die chronische neurologische Erkrankung verursachen können, die ein starkes Zittern bei gleichzeitiger Muskelstarre auslöst.

Seit der Empfehlung können Parkinsonpatienten als Betroffene anerkannt werden. Der Deutsche Bauernverband sprach sich aber gegen die Einstufung der Krankheit aus, weil die Agrarunternehmen für höhere Behandlungskosten auch höhere Beiträge zur Unfallversicherung zahlen müssen. Für den Fall, dass es bei der Anerkennung bleibt, verlangte der Verband von der Bundesregierung, die Kosten zu bezahlen.

Zumindest im laufenden Jahr kommt die schwarz-rote Koalition dieser Forderung nach. Jetzt fordert der Bauernverband, dass der Bund auch 2026 so viel für die Unfallversicherung der Branche zahlt wie 2025.

Nur Fälle „im unteren dreistelligen Bereich“ anerkannt

Karl Bär, Vize-Vorsitzender des Bundestags-Agrarausschusses, kritisierte die Kostenübernahme durch den Staat als „nicht gerecht“. „Weder sollten die Landwirtinnen und Landwirte das bezahlen noch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das sollte die chemische Industrie bezahlen“, sagte der Politiker von Bündnis 90/Die Grünen der taz. Die Branche verkaufe Ackergifte, die ihrer Darstellung nach ungefährlich seien. „Wer mit dieser Lüge gutes Geld verdient, der sollte für die Schäden aufkommen.“

Der Industrieverband Agrar, der Bayer und andere Pestizidhersteller vertritt, hat dagegen eingewendet, dass sich nicht überprüfen lasse, ob „die Mittel immer sachgerecht angewendet worden sind.“ Denn wenn die Bauern sich nicht an die Sicherheitsvorschriften gehalten haben, haben sie wohl zumindest eine Mitschuld.

Obwohl der Ärzteausschuss bereits vor zwei Jahren seine Empfehlung abgegeben hat, hat die Berufsgenossenschaft bislang nur eine Anzahl von Fällen „im unteren dreistelligen Bereich“ anerkannt, wie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau der taz mitteilte. Etwa 6.000 Fälle seien „ohne Leistungen abgeschlossen“ worden. Rund 2.200 würden noch geprüft, die Zahl steige regelmäßig.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Pestizide #Landwirtschaft #Alois Rainer Landwirtschaftsminister #Bündnis 90/Die Grünen #Gesundheit
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Traktor versprüht Pestizide
Parkinson durch Pestizide Fehlgeleitete Bauern
Kommentar von Jost Maurin
Die Parkinson-Fälle durch Pestizide zeigen: Wenn Bauern von ihnen verursachte Gesundheits- und Umweltprobleme leugnen, schaden sie sich selbst.
Ein Landwirtschaftsmaschine fährt über ein Feld
Parkinsonkrankheit durch Pestizide Bauern kritisieren Bauernverband
Die Organisation lobbyiert gegen Hilfen der Berufs­genossenschaft für wohl durch Pestizide an Parkinson Erkrankte. Andere Verbände widersprechen.
Von Jost Maurin
Ein Traktor auf einem Feld
Parkinson durch Pestizide Bauernverband gegen mehr Hilfe für erkrankte Bauern
Viele Landwirte führen ihr Parkinsonleiden auf Pestizide zurück. Doch der Bauernverband lobbyiert dagegen, dass die Unfallversicherung für sie zahlt.
Von Jost Maurin
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Explodierende Gesundheitskosten Wie war das mit der Würde des Menschen?
3
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
4
Arbeitsintegration von Geflüchteten Sie wollen arbeiten, dürfen aber nicht
5
Demokratie in Ostdeutschland Sie können auch anders
6
Grüne mit Säugling im Bundestag Es ist 2025, Baby!