Die Entwicklungshilfe ist weltweit unter Druck geraten, seit US-Präsident Donald Trump das amerikanische Hilfsprogramm USAID rücksichtslos zusammenstreicht. Die EU will in die Bresche springen und es besser machen als Trump. Doch auch bei den europäischen Hilfen läuft es nicht rund: Der Europäische Rechnungshof wirft Brüssel mangelnde Kontrolle der EU-Entwicklungshilfe vor.

Die EU-Kommission habe „keinen Überblick darüber, was mit dem Geld erreicht wird“, heißt es in einem Prüfbericht, der am Montagabend in Luxemburg veröffentlicht wurde und mitten in die laufenden Budgetberatungen platzte. Am Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Sondergipfel über den Finanzrahmen für 2027 bis 2034 beraten. Deutschland fordert massive Kürzungen.

Wird der Rotstift auch die Entwicklungshilfe treffen? Die EU ist der weltweit größte Geber. Von 2021 bis 2025 wurden 29,7 Milliarden Euro eingesetzt. Ein Großteil des Geldes, 16,5 Milliarden Euro, wurde über Partnerorganisationen wie die Vereinten Nationen ausgezahlt. Die EU-Kommission habe ein umfassendes System für die Verwaltung dieser Mittel aufgebaut, so die Rechnungsprüfer. Allerdings fehle das richtige Gleichgewicht zwischen Vertrauen und Kontrolle.

 Brüssel verlasse sich auf Selbstauskünfte statt auf eine effiziente Kontrolle, so der EU-Rechnungshof.

„Wenn Organisationen Gelder im Namen der EU verwalten, reicht eine Partnerschaft, die allein auf Vertrauen beruht, nicht aus“, sagt Bettina Jakobsen, die für die Prüfung zuständig war. „Die EU-Kommission muss dafür sorgen, dass ihre Partner wirklich Rechenschaft über die Verwendung des Geldes der EU-Steuerzahler in Drittländern ablegen und dass dieses Geld etwas bewirkt.“

Kein Überblick über Ergebnisse

So seien etwa bei Vereinbarungen mit den Vereinten Nationen eingehende und umfangreiche Überprüfungen kaum möglich. Auch bei anderen Partnerorganisationen gebe es Mängel. Die EU-Kommission hat den Angaben zufolge zwar bereits mehr als 150 Organisationen durch die sogenannte Säulenbewertung überprüft. Doch das reiche nicht aus, so die Experten aus Luxemburg. Die Partner müssten auch regelmäßig darüber berichten, welche Fortschritte die von ihnen finanzierten Projekte machten, und Brüssel müsse dies gegenchecken.

Die EU-Kommission sei zu abhängig von den Informationen, die die Partnerorganisationen bereitstellen, und es gebe keinen Überblick über die Ergebnisse, fassen die Prüfer ihre ernüchternde Analyse zusammen. Brüssel verlasse sich auf Selbstauskünfte statt auf eine effiziente Kontrolle. Ob und was die Entwicklungshilfeprojekte bewirken, bleibe dabei allzu oft im Dunkeln. Fraglich ist auch, ob die EU-Mittel immer effizient eingesetzt werden.

Die Prüfung bezog sich allerdings nicht auf die gesamte Entwicklungshilfe, sondern vor allem darauf, wie die indirekte Mittelverwaltung über Partner funktioniert. Darüber hinaus unterzog der Rechnungshof ausgewählte Projekte in Côte d'Ivoire, Nigeria und Uganda einer detaillierten Untersuchung. Die EU-Kommission wollte sich zu den Ergebnissen zunächst nicht äußern.