Sie sind sehr jung, posierten mit Hitlergruß, prahlten mit Gewalt. Nun ist die Jungnazi-Gruppe „Terror 18“, erst vor wenigen Wochen gegründet, ein Fall für die Bundesanwaltschaft. Die oberste Ermittlungsbehörde veranlasste am Mittwoch bundesweit mehrere Durchsuchungen und nahm drei Gruppenmitglieder fest; drei weitere befanden sich bereits in Haft. Der Vorwurf: Bildung einer terroristischen Vereinigung.

Die Gruppe hatte sich über eine geschlossene WhatsApp‑Gruppe zusammengefunden. Vor allem Teenager aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, aber auch aus anderen Bundesländern versammelten sich dort. Gut 40 Mitglieder sollen es gewesen sein. Das Gruppenlogo war mit SS-Totenkopf oder Sturmgewehr versehen, in Chats wurde zu „Antifa jagen“ aufgerufen oder zu Gewalt gegen Geflüchtete.

„Lass mal was anzünden (…) dann verbrennen die alle und das ist sogar viel besser, dann müssen wir sie nicht schlagen“, schrieb ein Mitglied. Es müsse „wenigstens einen toten K*na­ken geben“. Verabredet wurde sich auch zum „Pedo Hunting“, zur Jagd auf vermeintliche Pädophile.

Und es blieb nicht bei Worten. Ende Oktober war ein 15-jähriges Mitglied, Marcello P., in Wahlstedt in Schleswig-Holstein mit einem Benzinkanister losgezogen – zuvor hatte er in der Chatgruppe einen Anschlag auf eine lokale Geflüchtetenunterkunft angekündigt, wie die Antifa-Recherchegruppe Exif öffentlich machte. Antifaschisten stoppten den Jugendlichen nahe seines Wohnhauses, die Polizei nahm ihn fest. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz soll in der Chatgruppe mitgelesen und die Polizei gewarnt haben.

Anschlag in Schwerin verhindert

Wenig später wurden zwei weitere „Terror 18“-Mitstreiter festgenommen: zunächst der mutmaßliche Gruppengründer Dwayne S., ein 18-Jähriger aus der Nähe von Schwerin, später dann Jarik Fabian W. aus Winsen in Niedersachsen, der Marcello P. mit angestachelt und bei sich vor Ort ebenso eine Unterkunft mit einem Stein beworfen haben soll. Die Gruppe hatte auf Social-Media-Kanälen auch danach getönt, man werde weitermachen.

Die taz hatte schon Anfang November berichtet, dass die Gruppe noch mindestens einen weiteren Brandanschlag plante: auf das linke Wohnprojekt Komplex in Schwerin. Die Polizei hatte die Tat zwar verhindert, die Be­woh­ne­r*in­nen aber beklagten, sie seien nicht über den Tatplan informiert worden.

Die Bundesanwaltschaft geht nun von noch weiteren geplanten Brandanschlägen aus und von Gewalttaten „bis hin zu gezielten Tötungen von Ausländern und politischen Gegnern“.

Festgenommen wurden am Mittwoch deshalb Kalle K., Lasse G. und Shawn Z. in Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, allesamt Teenager. Sie sollten anschließend Haftrichtern vorgeführt werden. Ob diese tatsächlich in allen Fällen Haftbefehle in Vollzug setzen, war wegen des jungen Alters der Beschuldigten ungewiss.

Zusätzliche Durchsuchungen gab es in insgesamt zehn Orten in Brandenburg, Niedersachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Ermittelt wird hier gegen vier weitere Beschuldigte, die die Gruppe unterstützt oder geplante Straftaten nicht angezeigt haben sollen. Durchsucht wurde dabei nach taz-Informationen auch ein 13-Jähriger, der noch nicht strafmündig ist. Im Einsatz waren rund 70 Polizeibeamte.

Die Bundesanwaltschaft war zuletzt schon gegen die Jungnazi-Gruppe „Letzte Verteidigungswelle“ vorgegangen, die bereits mit Anschlägen auftrat. Auch hier lautete der Vorwurf: Terror. Das Oberlandesgericht Hamburg verhängte im August gegen acht Beschuldigte Jugendstrafen von bis zu fünf Jahren Haft.

Unter den „Terror 18“-Mitgliedern war nun auch mindestens ein bekennender AfD-Fan. Fotos zeigen den Schweriner Amon G. auf zwei Kundgebungen der Partei im August und September in Schwerin, auch bei einem Aufmarsch der AfD‑Jugend. Die Partei hatte dazu eine taz-Anfrage unbeantwortet gelassen.