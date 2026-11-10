Journalistin über extreme Rechte„Wir spüren eine zunehmende Verrohung“

taz: Frau Kampmann, wie arbeitet Recherche Nord?

Lotta Kampmann: Wir machen Foto- und Videoaufnahmen auf extrem rechten Veranstaltungen. Das Material bereiten wir auf, indem wir eine Analyse dazu liefern. Sehr viel von dem, was die extreme Rechte macht, ist öffentlich: Die Veranstaltungen sind öffentlich, die Personen treten öffentlich auf, ihre Reden sind öffentlich. Aber nur wenige gucken genau hin. Wir sehen uns als Schnittstelle zwischen größeren Medienhäusern, Universitäten und dem Kulturbetrieb und versuchen, das Thema überall mit einzubringen.

Bild: Recherche Nord Im Interview: Lotta Kampmann Jahrgang 1991, ist Journalistin bei Recherche Nord, einem unabhängigen Medienprojekt, das zur extremen Rechten recherchiert.

taz: Ihre Arbeit wird vom Presserecht geschützt, trotzdem erleben Sie Kriminalisierung.

Kampmann: Uns wird regelmäßig mit Ermittlungsverfahren und Klagen gedroht. Ein Journalist von uns wurde in der Vergangenheit widerrechtlich vom Verfassungsschutz beobachtet – obwohl unsere journalistische Arbeit vollständig legal ist. Der Verfassungsschutz musste dann zugeben, dass das keine legale Überwachung war.

taz: Zusätzlich zu staatlicher Repression sind Sie auch Gewalt aus der Szene ausgesetzt. Ihr Kollege André Aden musste wegen Morddrohungen mehrfach umziehen.

Kampmann: Es gibt einfach militante, sehr gewaltbereite Neonazi-Strukturen in Deutschland – von denen man weiß, dass sie Waffen haben, von denen wir über Aussteiger wissen, was sie mit uns machen würden. Ich drehe mich jedes mal um, bevor ich an meiner Haustür stoppe und reingehe. Wir haben uns alle überlegt, wie wir uns, unsere Familien, unsere Wohnungen schützen. Viele Kol­le­g*in­nen fallen irgendwann raus, weil sie Kinder haben, die sie dem Risiko nicht aussetzen wollen, weil sie ausgebrannt oder traumatisiert sind.

taz: Und trotzdem treten Sie öffentlich mit Namen und Gesicht auf.

Kampmann: Es gibt zu wenige, die das tun. Die gesellschaftliche Entwicklung passiert, so wie sie passiert. Gerade jetzt halte ich es für wichtig, diese Arbeit zu machen. Um Inhalte zu transportieren, braucht man Menschen, die diese transportieren.

taz: Hat die Gewalt gegen Sie zugenommen?

Kampmann: Wir spüren eine zunehmende Verrohung. Neonazis haben uns schon immer mit dem Tod bedroht. Neu ist das gesellschaftliche Back-up. Mittlerweile sind auch bürgerliche Menschen dabei, die durch rechte Propaganda radikalisiert, emotionalisiert und zugleich auch sehr selbstbewusst sind, weil sie sich als Teil einer Bewegung auf der Siegesstraße fühlen.

taz: Ist die extreme Rechte auf der Siegesstraße?

Kampmann: Die extreme Rechte wird verharmlost. Die demokratische Zivilgesellschaft ist überrascht von 44 Prozent AfD in Sachsen-Anhalt, sie wird überrascht davon sein, dass die AfD auch in Bremen mehr Prozent kriegt als erwartet. Oder dass es das Treffen in Potsdam gab, obwohl es vorher schon reihenweise solche Treffen gab. Sie wird überrascht sein, wenn in Sachsen-Anhalt eine staatlich legitimierte Bürgerwehr aufgebaut wird, wo Neonazis durch die Straßen ziehen und ihre Viertel „säubern“. Gleichzeitig beobachten wir aber auch eine große Ohnmacht. Aus Ohnmacht kann keine Handlungsfähigkeit entstehen. Aus einer Auseinandersetzung mit der extremen Rechten schon. Und nur wenn wir sie wirklich verstehen, kann ihr auch erfolgreich Einhalt geboten werden.

taz: Verändert Ihre Arbeit etwas?

Kampmann: Bildmaterialien von uns haben dazu beigetragen, dass Organisationen wie die rechtsextreme „Heimattreue Deutsche Jugend“ verboten wurden. Berichterstattung über einen Nazi in der AfD kann bewirken, dass er sein Mandat verliert. Manchmal schreiben uns Lehrkräfte, die ihre Schü­le­r*in­nen auf unseren Fotos erkennen. Die jetzt endlich etwas Handfestes haben, worüber sie auch mit den Eltern sprechen können. Aber wir sind nur ein Puzzleteil von dem, was passieren muss.

„Der Rechtsruck und seine Folgen“ „Der Rechtsruck und seine Folgen“, Gesprächsrunde im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Wissenschaft gegen Faschismus“. Am Montag, 16.11., 19.30 Uhr, im Foyer des Kleinen Hauses, St.-Pauli-Passage/Bleicherstraße, Bremen, Eintritt frei

taz: Haben Sie eine intrinsische Motivation?

Kampmann: Ich bin in einer Stadt aufgewachsen, in der eine sehr militante Neonazi-Gruppierung Morde begangen hat. Freun­d*in­nen wurden körperlich angegriffen, weil sie „alternativ“ aussahen. Ich wollte verstehen, was das für Leute sind, die meinen Freun­d*in­nen nach dem Leben trachten. Und das hat mich auch viele Jahre später nicht mehr losgelassen.