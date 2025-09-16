piwik no script img

Emotionaler Festakt in Münchner SynagogeAuferstanden aus Ruine

Die alte Synagoge im Münchner Glockenbachviertel erstrahlt in neuem Glanz. Zahlreiche Gäste kamen zur Wiedereröffnung, darunter auch Friedrich Merz.

Rachel Salamander auf dem Festakt am Montag
Ohne sie wäre es zu der Wiederherstellung der Synagoge wohl nicht gekommen: Rachel Salamander auf dem Festakt am Montag Foto: Leonie Asendorpf/dpa
Dominik Baur
Von Dominik Baur

München taz | „Es ist vollbracht“, sagt Rachel Salamander zur Begrüßung. „Eine der wahrhaft schönsten Synagogen der Moderne ist gerettet.“ Und das nur, weil sie 2011 draußen durch den Hinterhof gegangen sei und einen Blick durch eines der schmutzigen Fenster geworfen habe. Schon damals stand für die bekannte Literaturwissenschaftlerin und Gründerin der Münchner Literaturhandlung fest, dass sie die alte Synagoge retten müsse.

Bis 2006 war die Reichenbachschul, wie Salamander die Synagoge an der Reichenbachstraße auf Jiddisch nennt, die Hauptsynagoge in München. Doch inzwischen war der Zustand des Hauses gruselig, es war fast nur noch eine Ruine. Wenn nicht gleich was getan werde, sei es zu spät, stand für Salamender fest.

Die Rettung der Synagoge ist ihr nun gelungen. Das Gotteshaus steht nun wieder im Originalzustand von 1931 da. Das Glasdach, die besonderen Wandfarben, die Fenster, die Ostnische mit dem sandfarbenen Marmor, in der auch der Thoraschrein stehen wird, alles ist exakt nach den Plänen von damals wiederhergestellt worden.

Die neue alte Synagoge sei „ein Gemeinschaftswerk von Juden und Deutschen – und die beste Form der Verständigung“, sagt Salamander. Und Oberbürgermeister Dieter Reiter zitiert einen ihrer liebsten Sprüche: Die Synagoge werde einer der hippsten Orte Münchens werden. So kommen am Montagabend denn auch fast 500 Gäste zur Wiedereröffnung der Synagoge ins Münchner Glockenbachviertel. Unter den Gästen ist auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Der Pianist Igor Levit ist auch gekommen und spielt zur Begeisterung der Gäste ein paar Stücke von Mendelssohn-Bartholdy und Schubert.

1931 gebaut, 1947 provisorisch hergerichtet

Die Synagoge wurde 1931 nach den Plänen des Architekten Gustav Meyerstein errichtet – in nur fünf Monaten. Sie war der letzte Sakralbau, der in München vor der Machtübergabe an die Nationalsozialisten gebaut wurde. Das Anwesen hatte die Israelitische Kultusgemeinde damals einer Brauerei abgekauft.

In der Pogromnacht 1938 wurde zwar auch diese Synagoge verwüstet und geschändet, das Gebäude als solches jedoch blieb erhalten. Der Grund: Als das Gebäude angezündet wurde, löschte die Feuerwehr den Brand schnell, um das Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Häuser zu verhindern.

1947 wurde es von Holocaust-Überlebenden aus Osteuropa wieder provisorisch instand gesetzt und eingeweiht und hatte dann über ein halbes Jahrhundert lang die Funktion der Hauptsynagoge in München inne, bis 2006 die große neue Synagoge am Jakobsplatz eingeweiht wurde.

Merz mit brüchiger Stimme

Die Stimmung am Eröffnungsabend ist gelöst, der Anlass ja ein freudiger. Aber die Rednerinnen und Redner erinnern gleichwohl immer wieder an Zusammenhänge, aktuelle Umstände, die dem freudigen Ereignis nicht entsprechen können. Kanzler Merz spricht von den „widrigen Verhältnissen“ damals und heute. Einmal versagt ihm fast die Stimme, als er aus einem Buch Salamanders zitiert, in dem sie schreibt, dass sie als Kind oft gefragt habe, ob denn den Juden niemand geholfen habe.

Die Wiederherstellung der Synagoge sei „einmal mehr Ausdruck jüdischer Lebenskraft in Deutschland“, sagt Merz. „Hier können wir in Beziehung treten mit dem Judentum vor dem Nationalsozialismus.“ Sie finde aber „wieder unter widrigsten Bedingungen“ statt. Polizisten stünden vor der Synagoge – und deutschlandweit vor jüdischen Kindergärten, Schulen, Restaurants und Synagogen. Die Bundesregierung, so Merz, werde alles, was in ihrer Macht stehe, dafür tun, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ohne Angst leben könnten.

Die meisten Rednerinnen und Redner kamen auch auf das Thema des hierzulande immer noch grassierenden Antisemitismus zu sprechen, doch die jeweilige Ursachenforschung fiel sehr unterschiedlich aus. Während Merz bekundete, man habe in Deutschland zu lange die Augen davor verschlossen, dass zu viele Zuwanderer aus Ländern kommen, in denen Antisemitismus praktisch Staatsdoktrin sei, machte Markus Söder in seinem Redebeitrag vor allem die „linke Kulturszene“ als Quell des Antisemitismus aus. Die Vokabel „Rechtsextremismus“ nahm lediglich Charlotte Knobloch am Ende der Veranstaltung in den Mund, als ihr als Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern der Schlüssel der Synagoge überreicht wurde.

Die Wiederherstellung der Synagoge kostete rund 14 Millionen Euro, von denen je 30 Prozent vom Bund, von Bayern und von der Stadt München übernommen wurden. Die übrigen zehn Prozent wurden durch Spenden aufgebracht, die Rachel Salamanders Verein in den vergangenen Jahren für den Zweck gesammelt hat. Geweiht wird das Gotteshaus erst in einigen Monaten.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Synagoge #Friedrich Merz #Igor Levit #Charlotte Knobloch #München #Markus Söder #Judentum #Jüdisches Leben
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an einem Festakt zur Wiederherstellung der Synagoge Reichenbachstraße teil.

Historische Synagoge in München

Wiedereröffnet unter Merz-Tränen

Die 1931 erbaute Münchner Synagoge ist nach der Restaurierung eröffnet worden. Als der Bundeskanzler über den Holocaust spricht, bricht seine Stimme.
Foto von 1899 mit Jacobson-Schule und Synagoge

Online-Projekt zur jüdischen Geschichte

Wo das Reformjudentum seine Wurzeln hat

Über die weltweit erste jüdische Reformsynagoge, eröffnet 1810 in Seesen, informiert ein neues Projekt des Portals „Jüdisches Niedersachsen online“.
Von Petra Schellen
Portrait von Rachel Salamander

Jüdische Gemeinde in München

Licht im Hinterhof

Die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße ist vor dem Verfall gerettet und wieder hergestellt worden. Auch dank Menschen wie Rachel Salamander.
Von Dominik Baur
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

2

Aktivistin über Autos in der Stadt

„Wir müssen Verbote aussprechen“

3

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

4

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“

5

Aufnahme gefährdeter Af­gha­n*in­nen

Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat

6

Rüstungsgüter für Krieg in Gaza

Staatssekretär wollte Waffenexporte für Israel stoppen