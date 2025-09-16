piwik no script img

Historische Synagoge in MünchenWiedereröffnet unter Merz-Tränen

Die 1931 erbaute Münchner Synagoge ist nach der Restaurierung eröffnet worden. Als der Bundeskanzler über den Holocaust spricht, bricht seine Stimme.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an einem Festakt zur Wiederherstellung der Synagoge Reichenbachstraße teil.
Ein sichtlich gerührter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Synagoge Reichenbachstraße in München Foto: Leonie Asendorpf/dpa

München epd | Mit einer feierlichen Zeremonie ist die historische Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße wiedereröffnet worden. In den vergangenen Jahren war das im Bauhausstil errichtete jüdische Gotteshaus restauriert worden. Am Montagabend feierten rund 460 Gäste die Rückkehr des Baudenkmals ins öffentliche Leben, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Merz war bei seiner Rede sichtlich ergriffen und kämpfte augenscheinlich mit den Tränen, als er über den Holocaust sprach.

Die Vorsitzende des Vereins Synagoge Reichenbachstraße, Rachel Salamander, hatte die Restaurierung maßgeblich vorangetrieben. „Endlich eine positive Nachricht über Jüdisches“, sagte sie. Eine der wahrhaft schönsten Synagogen der Moderne sei gerettet. Es gelte, das Erbe des Vorkriegsjudentums „wieder seiner vollen Würde zuzuführen“ und die Damaligen mit ihrer Synagoge „wieder zu beheimaten“, sagte Salamander: „Das heißt, ein Stück Geschichte zu heilen.“

Die vom Architekten Gustav Meyerstein 1931 erbaute Synagoge ist laut Salamander der einzige erhaltene Vorkriegsbau des Münchner Judentums. Seit die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) seit 2006 eine neue Hauptsynagoge erhalten hatte, war das Gebäude im Gärtnerplatzviertel verfallen. 2011 gründete Salamander den Verein, um es zu retten. Die Finanzierung von rund 14 Millionen Euro trugen Bund, Land und Landeshauptstadt zu je 30 Prozent, den Rest der Verein.

Kanzler Merz erinnerte an die „widrigen Verhältnisse“, unter denen die Synagoge eröffnet worden war, und an die „jüdische Lebenskraft“, die sich stets durchgesetzt habe. 1938 war das Gotteshaus von den Nationalsozialisten verwüstet, danach notdürftig instand gesetzt und

Merz verspricht Schutz

1947 erneut eingeweiht worden. Merz war sichtlich bewegt, als er aus der Biografie Salamanders berichtete, die als Tochter von Schoa-Überlebenden aufgewachsen war. In einem ihrer Bücher beschreibe sie, wie sie als Kind gefragt habe, „ob denn den Juden niemand geholfen habe“. Ohne ein Festhalten an der Hoffnung „wären wir doch als Menschen verloren“, zitierte der Bundeskanzler mit brüchiger Stimme.

Merz sagte im Namen der Bundesregierung, „dass wir alles dafür tun werden, was in unserer Macht steht“, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ohne Angst leben können. Er wünsche sich, dass die Synagoge „ein Ort der Heimat“ für jüdisches Leben und jüdische Religiosität werde, „der ausstrahlt auf die ganze Bundesrepublik“.

Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte, ein Feind jüdischen Lebens sei „unser aller Feind“. Er stellte sich hinter den Staat Israel und sagte, Deutschland teile mit dem Land die Werte Demokratie und Freiheit.

Die IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch verwies auf die „Tiefe der jüdischen Geschichte Münchens“: Mehr als 60 Jahre lang habe in diesem Hinterhof das Herz der jüdischen Gemeinde geschlagen. Sie dankte Salamander und sagte, es sei „gut und richtig“, dieses „versteckte Juwel“ nun wieder hervorzuholen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Jüdisches Leben #Synagoge #NS-Verbrechen #Friedrich Merz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Portrait von Rachel Salamander

Jüdische Gemeinde in München

Licht im Hinterhof

Die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße ist vor dem Verfall gerettet und wieder hergestellt worden. Auch dank Menschen wie Rachel Salamander.
Von Dominik Baur
Porträt von Alex Jacobowitz in der Synagoge von Gröbzig

Jüdischer Musiker über Synagogen

„Die Frage ist nicht, wo bin ich, sondern wer bin ich?“

Es kostete Alex Jacobowitz Überwindung, nach Deutschland zu kommen. Jetzt hat der jüdische Musiker ein Buch über die Synagogenkultur hier vorgelegt.
Interview von Thomas Gerlach
Modell einer Synagoge.

Aufarbeitung von NS-Verbrechen

Mit 60 Litern Benzin zur Synagoge

Zwei Historiker rekonstruieren den Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge von 1938. Sie stoßen auf neue Beteiligten. Dessen 90-jähriger Sohn läuft Sturm.
Von Anne Fromm

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

2

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

3

Aktivistin über Autos in der Stadt

„Wir müssen Verbote aussprechen“

4

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“

5

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Protest gegen Schwarz-Rot

6

Attentat auf Charlie Kirk

Ein Spektakel der Gewalt