Die Herstellung von Erdnussbutter ist so einfach, Bjarne, das kannst du sogar selbst bei euch in der Küche machen. Alles, was du brauchst, ist eine Tüte gerösteter Erdnüsse, ein Mixer und vielleicht noch Schallschutzkopfhörer, denn es wird am Anfang etwas laut. Zur Not stopfst du dir einfach ein bisschen Watte in die Ohren.

Das Rezept ist einfach: Erdnüsse in den Mixer, Deckel drauf und einschalten. Zuerst machen die Nüsse einen ziemlichen Lärm, nach 30 Sekunden haben sie sich dann schon in so einen Brei verwandelt, wie du ihn aus dem Glas kennst, nur viel besser. Denn je frischer die Erdnussbutter ist, umso besser schmeckt sie.

Was, fragst du dich, so einfach soll das sein? Ist das nicht komplizierter, man sagt doch schließlich Butter? Da hast du vollkommen recht. Aber wenn du mal in den Supermarkt gehst, wirst du sehen, dass auf den Gläsern gar nicht Erdnussbutter steht, sondern Erdnussmus oder Erdnusscreme. Es ist nicht mehr erlaubt, Erdnussbutter auf die Verpackung zu schreiben, weil keine Milch im Spiel ist.

Warum die meisten Menschen trotzdem immer noch Butter sagen, liegt daran, wie wir sie verwenden, und zwar als Aufstrich, der selten pur aufs Brot kommt. Das liegt daran, dass das Erdnussmus zugleich süß und salzig ist. In den USA, wo die Erdnussbutter die meisten Fans hat, schmieren sich viele zusätzlich Fruchtgelee aufs Brot. Es gab dort auch mal einen Rockstar, Elvis Presley, der aß am liebsten Erdnuss-Sandwich mit Banane und gebratenem Speck. Das machen ihm bis heute viele nach. Ich finde auch, dass die Elvis-Stulle ziemlich gut schmeckt, esse sie aber selten. Elvis war am Ende seines Lebens nämlich ziemlich dick.

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Aber zurück zu deiner Frage. Für die Herstellung der Erdnussbutter war nämlich ein anderer US-Amerikaner wichtig. Er hieß John Kellogg, war Arzt und Ernährungswissenschaftler, und du kennst seinen Namen vielleicht von den Cornflakes-Packungen im Supermarkt. Kellogg hat tatsächlich die Cornflakes erfunden, aber nicht nur. Er meldete vor über hundert Jahren auch das Verfahren zur Herstellung von Erdnussbutter als Patent an.

Nur eine Bitte habe ich, wenn du selbst Erdnussbutter machen willst: Zieh immer den Stecker, bevor du in den Mixer langst. Und sag das auch deiner Mutter oder deinem Vater, denn auch Erwachsene können manchmal sehr unvorsichtig sein, das sage ich aus eigener Erfahrung. Achte darauf, dass sie die Watte aus den Ohren nehmen, damit sie dich auch richtig verstehen.