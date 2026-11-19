Im vergangenen Jahrhundert haben die Geisteswissenschaften angefangen, regelmäßig den Tod von irgendetwas zu erklären. Bei Roland Barthes war es der Tod des Autors, bei Michel Foucaults der Tod des Subjekts.

Bei der Psychoanalyse passierte das Gegenteil: Bis heute versuchen die Geisteswissenschaften sie am Leben zu erhalten. Warum? Weil sich mit der Psychoanalyse eben so einiges erklären lässt, was woanders untergeht.

„Rätsel des Unbewussten“, überall, wo es Podcasts gibt

Die Psy­cho­ana­ly­ti­ke­r*in­nen Cecile Loetz und Jakob Müller wollen mit ihrem Podcast „Rätsel des Unbewussten“ zeigen, dass dieses Feld aktueller ist denn je. Von der ganz grundsätzlichen Sympathie der beiden mal abgesehen, ist es vor allem die Mühe, Liebe und Zeit, die man dem Podcast anmerkt. Wissenschaftlich fundiert, spielerisch und abwechslungsreich aufgearbeitet, klären sie aus den Augen der Psychoanalyse über Subjekt und Welt auf.

So gibt es Fallgeschichten oder das Format Tiefseeltauchen, in denen ganz intime, kleine und tief persönliche Fragen des Selbst behandelt werden: weibliche Wut, krankhafte Liebe oder unbewusste Familiendynamiken. Auch politische Phänomene, wie Fragen zu künstlicher Intelligenz als The­ra­peu­t*in oder politische Manipulation kommen vor.

Nebenbei die Welt erklären

Und bleiben dabei stets differenziert, sodass sie auch Kritik und Geistesgeschichte, wie Porträts von marginalisierten Psychoanalytikerinnen, verhandeln. Und es bleibt im Podcast auch nicht bei einem schlichten Übersetzen von wissenschaftlichen Diskursen, vielmehr werden Geschichten erzählt und ganz nebenbei wird die Welt erklärt.

Gerade in Zeiten, wo wir auf immer weniger Resonanz stoßen, immer mehr durch die Welt gehetzt werden, Psychotherapie gekürzt wird und der naturwissenschaftliche Siegeszug der Psychologie die Offenheit der Psychoanalyse auf eine einzige Diagnose runterkürzt, brauchen wir genau diesen Podcast.