In vielen Orten Europas, Asiens, Amerikas und Afrikas leben Menschen an und auf Müllplätzen, um Verwertbares zu finden. Auch immer mehr Tiere durchsuchen die Abfalldeponien der Städte nach Nahrung: Raben und Krähen in den USA, Elefanten auf Sri Lanka, Eisbären in Alaska, Braunbären in Rumänien, Hyänen in Äthiopien und Marabus in Kampala (Uganda).

Der Anthropologe Jacob Doherty schreibt im „Feral Atlas“ (2026) über diese storchengroßen Vögel: „Das Fressen von Müll spielt eine unterschätzte Rolle in der Abfallwirtschaft … Jeden Tag versammeln sich fast 1.000 Marabus, um den Müll zu durchstöbern, der von den öffentlichen und privaten Müllabfuhrunternehmen von Kampala abgeladen wurde. Marabus sind riesige Vögel, die bis zu fünf Fuß groß werden und 20 Pfund wiegen. Sie schweben durch den Himmel der Stadt, durchstreifen ihre Mülldeponien und schlafen in ihren Bäumen.“

Die ersten Marabu-Nester entstanden in den Siebzigerjahren am Stadtrand von Kampala. Bis 2016 gab es bereits über 1.200 Nester, vorwiegend auf dem begrünten Campus der Makerere-Universität. Man schätzt, dass inzwischen bis zu 10.000 Marabus in und um Kampala leben. „Ihre saisonalen Zugmuster auf der Suche nach in ausgetrockneten Flussbetten gestrandeten Fischen wichen einer dauerhaften Präsenz in der Stadt und einer verlängerten Brutzeit, die nicht mehr eng an den Wechsel von Regen- zu Trockenzeit gebunden war.“

Wikipedia behauptet, dass sie „als Abfall- und Unratbeseitiger in menschlichen Siedlungen gern gesehen sind“. Doherty meint dagegen: „Die Vögel werden weithin verabscheut und als eine Art Verschmutzung angesehen, die das Image der Stadt trübt … An der Makerere-Universität legen die Platzwarte oft Gift aus, um sich an den Vögeln zu rächen, die ihre zum Trocknen aufgehängte Wäsche verderben und ihre Essenszubereitung im Freien stören, indem sie herumliegende Essensreste wegpicken. Die Universität selbst hat es auf die Vögel abgesehen.“

Sie zerstört ihre Nester zu kritischen Zeitpunkten im Fortpflanzungszyklus der Marabus. 2014 plante die Makerere-Universität, Bäume zu fällen, die sie als „nicht mehr nutzbar“ einschätzte – ein Vorhaben, gegen das die Vogelschutz- und Umwelt-NGO „Nature Uganda“ Einspruch erhob, da es eindeutig darauf abzielte, die Marabus vom Campus zu vertreiben.

„Nature Uganda“ argumentiert, dass die einzige humane Strategie zur Beseitigung der Marabus aus Kampala darin bestünde, die Müllprobleme der Stadt zu lösen. Das würde jedoch auch die Menschen treffen, die illegal Wertstoffe in der Deponie sammeln. Einer meinte, dass die Vögel „kein Problem mit uns haben, weil wir alle hier unseren Lebensunterhalt verdienen“.

Kampala ist geteilt in „saubere Grünflächen der Elite in den Höhenlagen: begrünte Vorstadthäuser, Golfplätze, Hotelgärten, Hochschulgelände“ und in den „tief liegenden Feuchtgebieten“ die Entsorgung von Abfall und „überschüssigen Bevölkerungsgruppen“. Die Marabus bringen diese „räumliche Ordnung“ durcheinander: „Sie nisten in Kolonien in den sauberen, grünen Baumkronen und verbringen ihre Vormittage damit, auf Mülldeponien, in Sumpfgebieten, in den Abfällen von Schlachthöfen nach Nahrung zu suchen. Am Nachmittag schweben sie über der Stadt oder sitzen auf Bäumen und Dächern, besprenkeln den Boden mit fäkalen Spuren ihrer Anwesenheit und kehren so den Abfluss des Unrats um.“

Doherty meint dennoch, dass den Vögeln eine wichtige Funktion in der Abfallwirtschaft von Kampala zukommt: „Jeder Marabu frisst täglich zwei Kilogramm organischen Abfall. Insgesamt sind das sieben Tonnen pro Tag – 210 Tonnen pro Monat –, was etwa 3 % des in der Stadt anfallenden Siedlungsabfalls entspricht.“

Die Abfälle bestehen fast zur Gänze aus Lebensmitteln: „verfaultes Fleisch und Schlachtabfälle, die Schalen von Matooke, Maniok und anderen stärkehaltigen Grundnahrungsmitteln sowie Bananenblätter und andere pflanzliche Verpackungsmaterialien, die zum Kochen und Transportieren von Lebensmitteln verwendet werden. Diese organischen Abfälle bilden den Hauptbestandteil der Ernährung der Marabus.“

Die Vögel gehören zur Familie der Störche, sie sind jedoch nicht wie diese eine Augenweide mit ihren großen Kehlsäcken und ihren kahlen rötlichen Köpfen. Obwohl sie Aasfresser sind, verschmähen sie im Gegensatz zu Störchen keine pflanzlichen Abfälle. Und während die Störche unter der Trockenlegung der Feuchtgebiete und der Schädlingsbekämpfung mit chemischen Mitteln leiden und zu einer bedrohten Art wurden, vergrößern sich die Populationen der Marabus, weil immer mehr menschliche Abfälle in den afrikanischen Städten anfallen.

Das war nicht immer so. Als die Frauenmode exotische Federn benötigte, von Paradiesvögeln, Straußen und auch Marabus, waren diese Vögel in ihrem Bestand gefährdet. Als Togo noch eine deutsche Kolonie war, drehte der Großwildjäger und Filmregisseur Hans Schomburgk dort 1913 einen Spielfilm: „Die Weiße Göttin der Wangora“, die von der 22-jährigen Schauspielerin Meg Gehrts gemimt wurde.

In ihrem gleichnamigen Bericht darüber, den sie 1915 veröffentlichte, schreibt sie, dass das Filmteam in einer wassergefüllten Niederung auf viele Vögel stieß, darunter etwa 100 Marabus. Sie bat Schomburgk, einen abzuschießen, er sagte jedoch Nein. „‚Aber Marabufedern!‘“ erwiderte sie, „den Tränen nah vor Zorn. ‚Sie wissen ja gar nicht, was die für eine Frau bedeuten. Und auch noch so herrliche Exemplare. Die sind ja praktisch unbezahlbar.‘“ Sie meinte die großen schwarzen Federn der Marabus, die deswegen laut Wikipedia „stark bejagt“ wurden. Schomburgk blieb jedoch bei seinem Nein.

Als später in einem Dorf ihr zu Ehren ein Tanzfest veranstaltet wurde, entdeckte Gehrts einen Strauß Federn auf dem Kopf eines der Tänzer. Sie „flitzte zu dem Betreffenden hin und schnappte sich – sehr zu seinem Erstaunen – die Federn aus seinem Kopfschmuck. Ein Blick genügte, ‚Marabu!‘“ schrie sie. „‚Endlich Marabufedern!‘ Ob der Mann sie wohl verkaufen wollte? Natürlich wollte er, und zwar sehr gern.“ Sie tauschte mit ihm die Federn gegen einen Messingstab, von denen das Filmteam einen großen Vorrat, u.a. zum Tausch gegen Lebensmittel, besaß. Nachdem sie die Federn gewaschen hatte, stellte sie fest: „Es handelte sich um Marabufedern erster Qualität.“

Sie trug sie dann in London und anderswo auf ihrem Hut und wurden „Gegenstand der Bewunderung und des Neides meiner Freundinnen – zumindest jener, die nicht Mitglied der Gesellschaft zum Schutz wilder Vögel“ waren.