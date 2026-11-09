„Auch wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen“, meinte Ludwig Wittgenstein, vor dem uns Gilles Deleuze allerdings warnte. Um mit Menschenaffen sprechen zu können, hat man ihnen als Gefangene die amerikanische Taubstummensprache (ASL) beigebracht – mit Erfolg. Noch erfolgreicher waren die Versuche der amerikanischen Pavianforscherinnen Shirley Strum und Barbara Smuts, die umgekehrt die Sprache von frei lebenden Pavianen lernten, indem sie sich ihren Horden jahrelang zugesellten.

Shirley Strum kam dabei (in: „Leben unter Pavianen“ 1990) zu dem Ergebnis, dass in den Horden permanent versucht werde, das soziale Zusammenleben erträglich zu gestalten. Und weil die Paviane dazu weitaus weniger Hilfsmittel haben als wir (Statussymbole, Kleidung, Werkzeuge etc.), sind sie quasi Sozialprofis und machen das „wirklich nett“ – nicht zuletzt deswegen, „weil im Unterschied zu den Menschen keiner von ihnen über die Fähigkeit verfügt, die wichtigsten Lebensgrundlagen zu kontrollieren. Jeder Pavian hatte sein eigenes Futter, sein eigenes Wasser, seinen eigenen Platz im Schatten und sorgte selbst für die Abdeckung seiner grundlegenden Lebensbedürfnisse. Aggression konnte zwar als Druckmittel eingesetzt werden, stellte jedoch einen gefesselten Tiger dar. Grooming, Einander-Nahesein, gesellschaftlicher guter Wille und Kooperation waren die einzigen Vermögenswerte, die man gegenüber einem anderen Pavian als Tausch- und Druckmittel einsetzen konnte.“

Charles Darwin hatte 1838 postuliert: „Derjenige, der den Pavian versteht, würde mehr zur Metaphysik beitragen als Locke.“ Barbara Smuts schrieb über „ihre“ Paviane (in: „Sex and Friendship in Baboons“ 1985), deren Horde sie sich ebenfalls einige Jahre lang zugesellte: „Zu Beginn meiner Forschungsarbeit waren die Paviane und ich in keiner Weise einer Meinung.“ Sie musste zunächst die Paviankommunikation wenigstens annähernd verstehen: „Erst durch ein gegenseitiges Kennenlernen konnten sowohl Paviane als auch Mensch ihrer Arbeit nachgehen“.

Dabei interessierte Smuts jedoch nicht mehr die Frage ihres Doktorvaters: „Sind Paviane soziale Wesen?“, sondern sie fragte sich selbst: „Ist dieses menschliche Wesen sozial?“ Als sie das schließlich im Hinblick auf „ihre“ 123-köpfige Affenhorde einigermaßen positiv beantworten konnte und ihre Forschung dementsprechend voranschritt, kam sie zu dem Schluss, dass die nichtsprachliche Kommunikation, bei der sich die Körper über Blicke und Grüßen „eng austauschen“, der sprachlichen Verständigung in puncto Ehrlichkeit und Wahrheit überlegen ist.

Chatbot für Zebrafinken

Heute macht man es sich einfacher – zu einfach: Der Frankfurter Neurologe Felix Effenberger wollte mittels KI die „Sprache der Tiere“ entschlüsseln. „Ein erster Chatbot für Zebrafinken in Käfigen funktioniert schon ganz gut“, behauptete Die Zeit 2025.

Der Neurobiologe Sebastian Markert meinte dagegen im selben Jahr in einem Interview: „Diese KI-Systeme sind eigentlich Zombies. Sie tun zwar Dinge, die wir von Menschen erwarten würden, und wirken daher menschlich. Sie sind es aber nicht. Da würde ich mich, ehrlich gesagt, lieber mit Orcas unterhalten.“

Mit deren kleineren Verwandten, den Delphinen, hatte der US-Biologe John Lilly es bereits versucht: Zunächst sammelte er ihre akustischen Äußerungen, dann stellte er für einen namens Peter eine Englischlehrerin ein, der aber bloß mit ihr vögeln wollte. Auch eine Art von Kommunikation, aber sie befriedigte ihn immer nur mit der Hand.

Eine US-Psychologin wollte sich einem Graupapagei namens Alex unterhalten. Und weil man dieser Papageienart besonders leicht Wörter aus der Menschensprache beibringen kann, hatten zwei Sprachlehrerinnen unter der Leitung der Psychologin Irene Pepperberg ihm in 31 Jahren 200 Wörter beigebracht, die er äußern konnte, und einen Wortschatz von ungefähr 500 Wörtern, die er verstehen konnte.

Sprachlehrer für Papageien

In ihrem Bericht „Alex und ich“ (2009) kommt sie unter anderem auf ein Wort der Verweigerung von Alex zu sprechen, der das erst einmal auf die unter Papageien übliche Weise zu „sagen“ versucht hatte: kreischen, beißen oder, „wenn er keine Lust mehr hatte, auf die Fragen eines Sprachtrainers zu antworten, die betreffende Person ignorieren“, ihr den Rücken zukehren, sich ausgiebig putzen … Meist kam er damit durch, seine Trainer verstanden ihn.

Aber dann hörte er unbeabsichtigt das Wort Nein, „und schon bald verwendete er diese Bezeichnung, um uns zu verstehen zu geben:,Nein, das mag ich nicht!' Und Nein hieß dann auch Nein.“ In einem Dialog mit seiner Sprachtrainerin Kandia Morton hörte sich das so an: „K: Alex, was ist das? [ein quadratisches Holzstück hochhaltend] – A: Nein! – K: Ja. Was ist das? – A: Vier Ecken Holz [undeutlich, aber richtig] – K: Vier. Sag es schöner! – A: Nein! – K: Ja! – A: Drei. Papier [völlig falsch] – K: Alex. Vier, sag vier. – A: Nein. – K: Komm schon. – A: Nein.“

Nietzsche meinte: „Alles Neinsagen gehört den Armen.“ Der amerikanische Historiker Jason Hribal veröffentlichte 2003 einen Text unter dem Titel: „Die Tiere sind Teil der Arbeiterklasse“. Dem folgte 2007: „Tiere, Widerstandsformen und Klasse. Die Geschichte der Tiere von unten schreiben“ und 2010: „Angst vor einem Planet der Tiere. Die verborgene Geschichte der Rebellion von Tieren“.

Ähnlich wie Hribal interessiert sich auch die kanadische Soziologin Sarat Colling für Tiere im Widerstand. 2018 veröffentlichte sie einen Text mit dem Titel „Animal Agency, Resistance and Escape“ und 2020 das Buch „Animal Resistance in the Global Capitalist Era“.

Diese Forschung, die zu den „Animal Studies“ zählt, ist vor allem in den USA verbreitet – und mit einer ganzen Reihe von Zeitschriften, Dokus und Videos verbunden, wobei die Anarchisten wohl die ersten waren, die, inspiriert von Kropotkins Werk „Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ (1900), Nutz- und Wildtiere und ihre Schicksale beziehungsweise Kooperationen thematisierten.

Auch der Anarchist Jaroslav Hasek ist eine solche Inspirationsquelle. 1910 verkündete er: „Ich habe mich politisch umgestellt. Ich bin jetzt bei den Tieren“, das war, als er Chefredakteur der Zeitschrift Welt der Tiere wurde. Was deren Lautäußerungen betrifft, ist noch Konrad Lorenz zu nennen, der die Sprache von Dohlen und Gänsen beherrschte.