Wie Branchendienste berichten, kämpft Amazon derzeit mit massiven Auftragsrückgängen auf dem europäischen Markt. Die Europäer werden immer älter und sehnen sich nach immer früheren Zeiten. Nach den kleinen Gemischtwarenläden ihrer Kindheit, Tante Emmas Dorf-Vollsortimenter, ja sogar dem Holzschuh-Direktverkauf beim Rumänen-Fritz. Deshalb erleben Bioheu-Kuhmist direkt vom Bauern, barfüßige Hausierer auf dem Kirchplatz und der gute alte Kolonialwarenhandel eine zweite Blüte. Selbstverständlich natürlich und diesmal in fair trade, mit sauberen Füßen und des Tierwohls bewusst.

Um diesem Trend ein wirkmächtiges neues Angebot entgegenzusetzen, will Amazon in den nächsten Wochen einen neuen Service flächendeckend ausrollen: Mit Amazon Past wird es erstmals möglich werden, Lieferungen in die Vergangenheit zu schicken.

Alle bestellten Produkte werden zu einer beliebigen Zeit vorher ausgeliefert. Die ersten 200 Jahre sind kostenfrei für alle, aber für 19,99 Euro pro Monat können Amazon-Past-Abonnenten der Gegenwart Waren bis ins Jahr 2000 vor unserer Zeitrechnung ordern. Die Bezahlschranke soll verhindern, dass irgendwelche Scherzbolde ständig Pyramiden und Mumien, Hieroglyphen-Stempel und Dinosaurier anfordern, die es überhaupt nie gegeben hat.

Wie eh und je

Die Bestellung funktioniert online so einfach wie eh und je. Alle Produkte von der Wunschliste werden in den Warenkorb geschoben. Anschließend steht zur Wahl, wie lange vor dem jetzigen Zeitpunkt die Lieferung empfangen werden möchte. Der Mindestabstand zu heute beträgt 20 Tage. Dann die Bestellung abschicken – und fertig! Also: fertig mit allem. Keine Wartezeit, keine babylonischen Paketboten, keine Abgabe bei den verstorbenen Nachbarn im Erdgeschoss – ist ja alles schon längst geschehen.

Bei ersten Testläufen in ausgewählten Städten wie St. Ingbert oder Berlin lag die Rückläuferquote freilich noch bei über einem Drittel. Die meisten Leute entdeckten im Lauf der folgenden Tage die Produkte in ihrem Haushalt, wo sie seit der Bestellung nutzlos einstaubten. Oft noch in der Originalverpackung.

Insbesondere in Berlin sind die Haushalte dermaßen mit Antiquitäten beziehungsweise uraltem Schrott und Sperrmüll vollgepfropft, dass die Kunden ihre Online-Bestellung rasch bereuen und die Pakete in die Vergangenheit zurücksenden wollen. Jedoch kann in den allermeisten Fällen nicht gewährleistet werden, dass der Paketlieferdienst die Ware annimmt, da er seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr existiert, wenn nicht längst im Ruhestand ist.

Auch besonders ungebräuchliche oder teure Waren sind überdurchschnittlich oft nicht angekommen – aber nur scheinbar. Wer nicht aufpasst, bestellt gern mal zu früh, so dass die Gewährleistungsfrist beziehungsweise die Lebensdauer der Dinge einfach kürzer ist als der Abstand zur Gegenwart. Ehe man die Dinge also hinter dem Sofa oder im Keller findet, haben sie sich bereits wieder aus dem Dasein verflüchtigt.

Ein bedauerlicher Vorgang, so erklärte ein Amazon-Past-Sprecher, aber leider unvermeidbar in einer Welt, in der Produkte nur noch für wenige Tage oder Wochen Nutzungsdauer designed wurden. Im Speziellen werde die sogenannte Fast-Fashion-Kleidung ja nur noch für extrem kurze Modephasen hergestellt, die oft schon wieder vorbei seien, ehe eine Bestellung vollständig abgewickelt geworden hätte sein können – eine andere, sehr seltene und schwierige Vergangenheitsform, die nur auf Bestellung der Textredaktion als Ersatz für das eigentlich hier notwendige Futur Zwei vom Autor ausgeliefert wurde.

Einmal wieder

Jedenfalls habe niemand größere Bedenken wegen der geplanten Obsoleszenz von Industrieprodukten aus früheren Zeiten als Amazon selbst, wie es weiter heißt. Aber dagegen seien die Online-Händler wie stets vollkommen machtlos.

Die Macht liegt also einmal wieder in unseren Händen – den Mausklick-Zeigefingern der Verbraucher! Da hilft nur: Abbestellen, bis der Paketarzt kommt.