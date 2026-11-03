W ir werden spürbar verzichten müssen.“ Diese unfrohe Botschaft verbreitete der Oberbürgermeister von Münster, Tilman Fuchs, beim Blick auf den Haushalt seiner Stadt. Im Wesentlichen besteht er aus einem Haushaltsloch; die Rede ist von fehlenden 92 Millionen Euro. Worauf genau verzichtet werden soll, verriet Fuchs nicht. Erst mal den Boden bereiten. Was unter die Erde gepflügt wird, kann man später entscheiden.

So wie Fuchs reden gerade viele Leute in der Politik. Was mich betrifft, so verzichte ich schon lange. Beispielsweise habe ich aufgehört, Geld für Bücher auszugeben. Eine Weile bediente ich mich in öffentlichen Bücherschränken. Doch da finde ich nichts Gutes mehr, nur noch Danielle Steel und Einführungen in MS Word.

Glücklicherweise war ich im Ruhrgebiet unterwegs und entdeckte in einem Futtermittelmarkt – ich habe einen Hund, Futtermärkte ziehen mich magisch an – meine neue Lieblingslektüre. Sie lag an der Kasse aus, heißt „Courier 2026“, ist 102 Seiten stark und kostete: nichts. Auf dem Cover kein schreiend orangefarbener „Spiegel Bestseller“-Sticker, auf der Rückseite keine Hymne von Denis Scheck. Damit hebt sich das Werk schon mal wohltuend von der Masse ab.

Alles für Besitzer von Sporttauben

„Courier 2026“ ist der aktuelle Katalog von Röhnfried, einer Marke für Taubennahrungsergänzungsmittel. Zielgruppe sind die Besitzer von Sporttauben, gezüchtet für Wettflüge. Würde ich an irgendetwas glauben, ich wäre, als ich mich in die Lektüre vertiefte, vom Glauben abgefallen. Rhönfried stellt nämlich schier unglaubliche Produkte her.

Zum Beispiel „Hexenbier“, gedacht zur „Formsteigerung und Immunabwehr“. Eine „Vitalitätsmischung“, bestehend aus Zwiebeln, Honig, Echinacea, Holundersaft und Knoblauch. Der Stoff soll „herausragende Flugfreude“ hervorrufen. Rocket Fuel für Tauben! Damit sie durch die Lüfte zischen wie angeschickerte Hexen. Außerdem sorgt der Honig-Knoblauch-Sprit für rosa Brustfleisch. Also bei Tauben. Ob er bei Menschen gegen Hexenschuss hilft?

Das politische Personal, obwohl ausgelaugt wie noch nie, wird nicht müde, uns aufzufordern, abzuspecken und zugleich mutig zu sein. Verzicht gepaart mit Zuversicht – komischerweise reimt sich das. Meine Quelle für Optimismus ist der „Courier 2026“. Allein schon die vielen Hoffnung spendenden Produktnamen: „Blitzform“ steigert die Leistung von Tauben. Der „Leckerstein“ liefert Mineralien. „Mumm“ verleiht „Flugenergie“.

Die Tauben weisen den Weg. Blitzform und Flugenergie – genau das braucht die Politik, damit das Land wieder seine Reiseflughöhe erreicht. Und einen neuen Menüplan für Regierungskantinen: Dreimal täglich am Leckerstein lecken, so viel Mumm-Nachschlag wie gewünscht und Hexenfreibier für alle. Möge die Hexenfreibierjagd beginnen! Alles andere können sich die Politiker sparen.