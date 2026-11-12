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Die WahrheitTumult um Ungeduld

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Gedicht über eine politische Binse erfreuen.

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Mann sieht auf Uhr

Foto: Reuters

Von

Holger Paetz

Mann, wenn man dich nach Fehlern fragt,

bekenne dich gleich schuldig.

Sprich leise, aber nicht verzagt:

Ich bin so ungeduldig.

So einer gilt als Pläneschmied.

Agil, vital, energisch.

Selbst wenn man auf Entfernung sieht:

Der Typ ist end-lethargisch.

Auch wenn du’s kaum mehr schaffst vom Stuhl,

und immer nur mit Ächzen,

viel lieber zwischen Zehen puhlst,

du solltest weiter krächzen:

Die Ungeduld, die Ungeduld,

die hat mich angetrieben.

Hat mich befeuert und geschult.

Sonst ist mir nichts geblieben.

Die Ungeduld? Spricht drauf der Tod.

Die darf’s gern weiter treiben.

Ich werd dich, so als Angebot,

am besten gleich entleiben.

O nein, Herr Tod, das bitte muss

so schnell jetzt nicht! Seid gnädig!

Nee, sagt der Tod. Wir machen Schluss.

Dann ist das auch erledigt.

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2 Kommentare

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  • Willi Müller alias Jupp Schmitz

    Wibbelstez,



    Ganz ohne Hetz'.



    Puhlen zwischen Zehen,



    Den beiden Großen, auch im Gehen.



    Ratz, fatz - Aus,



    Wir gehen jetzt nach Haus'.

  • DL
    Der letzte Macht das

    Falls ich mal die Nichte frag



    was sie denn für Gerichte mag



    und sie lieber an der Zichte zag



    und etwas über Dichte klag



    wer darüber richte, sag:



    ja, dann ist Gedichte-Tag

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