Die Wahrheit: Tumult um Ungeduld
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Gedicht über eine politische Binse erfreuen.
Mann, wenn man dich nach Fehlern fragt,
bekenne dich gleich schuldig.
Sprich leise, aber nicht verzagt:
Ich bin so ungeduldig.
So einer gilt als Pläneschmied.
Agil, vital, energisch.
Selbst wenn man auf Entfernung sieht:
Der Typ ist end-lethargisch.
Auch wenn du’s kaum mehr schaffst vom Stuhl,
und immer nur mit Ächzen,
viel lieber zwischen Zehen puhlst,
du solltest weiter krächzen:
Die Ungeduld, die Ungeduld,
die hat mich angetrieben.
Hat mich befeuert und geschult.
Sonst ist mir nichts geblieben.
Die Ungeduld? Spricht drauf der Tod.
Die darf’s gern weiter treiben.
Ich werd dich, so als Angebot,
am besten gleich entleiben.
O nein, Herr Tod, das bitte muss
so schnell jetzt nicht! Seid gnädig!
Nee, sagt der Tod. Wir machen Schluss.
Dann ist das auch erledigt.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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