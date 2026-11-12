N ach „alt“ kommt „tot“. Das ist so unausweichlich wie belastend. Klar beschäftigt mich mein eigenes Altern. Sonst wüsste ich nicht, was eine Nasolabialfalte ist. Und doch überrascht es mich, dass altern immer weniger als Teil des Lebens betrachtet wird, sondern als ein Problem, das mit viel Disziplin gelöst werden muss. Weil niemand diszipliniert genug sein kann, um den Alterungsprozess zu stoppen oder gar zurückzudrehen, sind nicht wenige dazu bereit, Geld auf dieses Problem zu schmeißen. Longevity und Anti-Aging sind dabei zwei Seiten der gleichen Selbstoptimierungsmedaille.

Altern als Geschäftsmodell, das ist eine unternehmerisch starke Idee. Denn altern tun wir fast alle, und wer nicht mehr altert, der kann ohnehin nichts mehr kaufen. Es ist so traurig wie nachvollziehbar, dass das Nachdenken über die Endlichkeit des Lebens und Sorgen um den Körper unsere Geldbeutel öffnen. Dabei geht es nur oberflächlich um Gesundheit und Schönheit. Es geht um Kontrolle, die es jedoch nicht geben kann.

Umso mehr verachte ich Beauty- und Fitnessindustrie, Schönheitschirurgen und Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die diese Ängste befeuern, um damit Kasse zu machen, und gleichzeitig dazu beitragen, dass Gesundheit im Alter zur individuellen Verantwortung und Lebensentscheidung erklärt wird. Wobei die Empfehlung für Langlebigkeit stets lautet, nach Feierabend den Arsch hochzukriegen. Forderungen nach Verkürzung der Arbeitszeit, Entlastung bei Sorgearbeit, Verbesserung der Gesundheitsversorgung oder ein früheres Renteneintrittsalter, besonders für Menschen in körperlich und seelisch belastenden Berufen, findet man weder unter dem Schlagwort „Anti-Aging“ noch unter „Longevity“.

Das Leben macht nur Sinn, wenn es Spaß macht

Diese Gesellschaft altert und ist gleichzeitig alters- und behindertenfeindlich. Die Folgen des demografischen Wandels werden an den Einzelnen ausgelagert. Es wird nicht lange dauern, bis in Diskussionen um die Pflegekrise zu hören sein wird, Pflegebedürftige seien selbst schuld. Wer mit 90 nicht mehr für sich sorgen kann, dürfe nicht durch Unterstützung auch noch dafür belohnt werden, sein Krafttraining vernachlässigt zu haben. Gesundheit und Jugendlichkeit gilt zudem als Statussymbol. Sport ist gesund, aber Gesundheit als Sport ist ableistischer Bullshit, denn wer aus Gesundheit einen Wettbewerb macht, belegt Krankheit noch mehr mit Scham, als es ohnehin der Fall ist.

Ein gesundes, langes Leben erfüllt nur dann seinen Sinn, wenn es auch Spaß macht. Ein kohlenhydrat- und partyfreies Leben ist genauso ausdruckslos wie diese Botoxgesichter. Es wird sich am Ende nicht anfühlen, als wäre man lange auf diesem Planeten gewesen, wenn man seine Zeit nur damit verbracht haben, das eigene Dasein zu verlängern. Proteine und Krafttraining sind nicht der Sinn des Lebens. Retinoide und Kollagen-Booster sind keine Investition. Viele können sich das lange Leben wohl noch nicht einmal leisten: Sonst würden sie nicht ständig über ETF-Sparpläne reden.

Mein Körper ist kein Projekt. Und ich habe keine Lust, meine begrenzte Lebenszeit mit langweiligen Leuten zu verbringen, deren Projekt ihr Körper ist. Ein längeres Leben fände ich nur erstrebenswert, wenn es ein süßes Leben ist. Was soll ich mit zusätzlichen Jahren anfangen, wenn sie mit Zuckerfreiheit erkauft wurden?