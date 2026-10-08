Die Wahrheit: Zechen mit Tschechen
Donnerstag ist Gedichtetag: In der Tschechischen Woche der Wahrheit darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem übers Süffeln erfreuen.
Ein Land mit Traditionen,
man muss es nicht betonen,
war Tschechien zeitlebens,
hier wohnt man nicht vergebens.
Das schaumgekrönte Helle
steht da an erster Stelle.
Es ist das Land der Brauer,
Boheme und Happy Hour,
weil ja die schlauen Tschechen
am liebsten selber zechen.
Man sieht sie sich enthemmen
in brodelnden Kaschemmen,
das Pilsner Urquell kippen,
„Na zdravi!“ auf den Lippen,
bis sie nach dem Betanken
im Vollrausch heimwärts wanken.
Wie schön, dass sie dort wohnen,
im Land der Traditionen,
als Weltmeister im Saufen
und morgens im Schluckaufen.
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