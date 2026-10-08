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Die WahrheitZechen mit Tschechen

Donnerstag ist Gedichtetag: In der Tschechischen Woche der Wahrheit darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem übers Süffeln erfreuen.

Bierflaschen nachts

Foto: Sebastian Wells

Bernd Penners

Von

Bernd Penners

Ein Land mit Traditionen,

man muss es nicht betonen,

war Tschechien zeitlebens,

hier wohnt man nicht vergebens.

Das schaumgekrönte Helle

steht da an erster Stelle.

Es ist das Land der Brauer,

Boheme und Happy Hour,

weil ja die schlauen Tschechen

am liebsten selber zechen.

Man sieht sie sich enthemmen

in brodelnden Kaschemmen,

das Pilsner Urquell kippen,

„Na zdravi!“ auf den Lippen,

bis sie nach dem Betanken

im Vollrausch heimwärts wanken.

Wie schön, dass sie dort wohnen,

im Land der Traditionen,

als Weltmeister im Saufen

und morgens im Schluckaufen.

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