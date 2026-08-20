Die Wahrheit: Tiere im Porträt
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über tierische Ansichten erfreuen.
Um die Tiere abzubilden,
Hilfts bei zahmen wie bei wilden,
Die Motive so zu wählen,
Wie sie sich von selbst empfehlen.
Richtig wohl in Wasserfarben
Fühl'n sich Fische, etwa Barben.
Wie fürs Hochformat erschaffen
Sind die Hälse von Giraffen.
Pointilist? Marienkäfer!
Malst nach Zahlen? Siebenschläfer!
Und natürlich ist der Nackt-
Mull perfekt für einen Akt.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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