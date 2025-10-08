Was nicht nur sehr schlimm, sondern schlimmer ist:

Dass nichts auf der Welt je für immer ist.

Was ich aber wirklich am schlimmsten find:

Dass Dummheit und Hass unvergänglich sind.

Das denkt sich der Dichter, und während er schreibt,

befragt er sich, wo denn das Tröstliche bleibt.

Hoffnung angesichts von Düsternis hoch drei?

Auch der größte Scheiß geht irgendwann vorbei!