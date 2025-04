Wieder einmal muss die Wahrheit ihrer Veröffentlichungspflicht zum Verbraucherschutz nachkommen und an dieser Stelle die Politkonsumenten über eine Rückrufaktion informieren. Nicht selten werden Produkte zurückgerufen, weil etwas mit der Qualität nicht stimmt. Meist sind dann beim Produktionsprozess Fremdkörper in das Objekt eingedrungen. Jetzt trifft es die USA: Das amerikanische Volk ruft den amtierenden Präsidenten Donald Trump zurück.

Wie der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten am Dienstag in Washington bekannt gab, seien im Rahmen von Eigenuntersuchungen bei einer Einzelprobe des präsidialen Hirns schwere Verunreinigungen und erhöhte Schimmelwerte festgestellt worden. Offenbar sind längst abgelaufene und verschimmelte Fremdkörper in Trumps Denkapparat eingedrungen und haben sich dort ausgebreitet, weshalb der 47. Präsident der USA ohne Sinn und Verstand zuletzt die ganze Welt mit verheerenden Fantasiezöllen überzogen hatte. Daraufhin waren die Börsen weltweit abgestürzt. Weil aber die dringende Gefahr bestehe, dass die Weltwirtschaft als Resultat des Handelskriegs eine Rezession erleide, werde Trump mit sofortiger Wirkung aus dem Verkehr gezogen, so die Bundesrichter.

Wie die Financial Times berichtet, wurden durch weitere Analysen bei dem in Florida lebenden Trump sogenannte Musk-Sporen festgestellt. Betroffen ist die Charge „Republican 0/1/15/14061046“ mit dem Haltbarkeitsdatum 11/2028. Die Mindesthaltbarkeit bis zur nächsten Präsidentenwahl sei nicht gewährleistet.

Die amerikanische Öffentlichkeit zeigte sich geschockt, sämtliche Fernsehsender unterbrachen ihre Programme und berichteten live vom Rasen des Weißen Hauses. Der Trump-nahe Sender Fox News sprach von einem „Trump Dump“. Wolf Blitzer nannte den Präsidenten bei CNN „Humpty Trumpty“. Und im Rausch der schlechten Wortspiele sprach der einflussreiche rechte Moderator Tucker Carlson bei Youtube von einem gigantischen „Trump Grump“, das er erwarte. Ein Grummeln aus dem Oval Office, das bislang jedoch ausblieb. Nicht einmal aus Trumps Golf-Domizil Mar-a-Lago drang ein Laut. Auf X oder Truth nur Schweigen. Zum ersten Mal in seinem Leben war Donald John Trump verstummt.

Vize in Moskau

Dafür redeten andere umso mehr. Vizepräsident J. D. Vance erklärte sich zur sofortigen Amtsübernahme bereit, allerdings wolle er zuvor noch nach Moskau reisen, um bei engen Konsultationen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Absprachen „über dies und das“ zu treffen. Ob mit der harmlosen Formulierung der Krieg Russlands gegen die Ukraine oder andere schwerwiegende globale Probleme gemeint seien, ließ der designierte 48. Präsident der USA offen. „Onkel Wladi wird’s schon richten“, meinte Vance.

Das chinesische Außenministerium reagierte für seine Verhältnisse sehr schnell, vielleicht zu schnell und sprach von einem „Trump-Chaos“, das zwar an eine „gute orangerote Peking-Ente“ erinnere, aber „die Entenläufe müssten kurz und kräftig sein, jedoch so lang, dass das Hinterteil über dem Boden getragen werden kann“, wie es in der offiziellen Verlautbarung hieß. Eine Metapher, die entweder die Verwirrung der chinesischen Regierung offenbart oder einfach nur rätselhaft ist.

Deutsche betroffen

Ratlos jedenfalls erschienen auch der Noch-Kanzler Olaf Scholz und der Bald-Kanzler Friedrich Merz, die erstmals ein gemeinsames Statement veröffentlichten und sich „sehr betroffen“ zeigten. Beide deutschen Spitzenpolitiker wünschten Donald Trump in äußerst spröden Worten „für seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute“. Zuneigung, Liebe gar äußert sich anders.

Völlig von der Rolle hingegen war am Dienstag Alice Weidel, die vor laufenden Kameras in Tränen ausbrach und immer wieder „Wladi, Wladi“ wimmerte – vermutlich versprach sich die AfD-Vorsitzende weitere Anweisungen aus Moskau. Oder wollte einfach mal nicht gehasst, sondern von irgendjemandem in den Arm genommen und gedrückt werden. Der kuschelige Kreml-Zar ist da sicher genau der Richtige.

In Washington herrschte derweil weiterhin gespenstische Stille, eine Ruhe vor dem Sturm, wie sich die Beobachter sicher waren. Immer noch kein Wort vom großen Lautsprecher. Trump im Off-Modus. Nur ein Aufatmen, ein gigantischer Seufzer der gesamten Menschheit war zu vernehmen.

Ob Sie, geneigte Wahrheit-Leser, aber diesen Rückruf überhaupt am heutigen Lektüre-Morgen noch wahrnehmen können oder ob Trump inzwischen explodiert ist und der ganze Planet mit ihm, ist zum Reaktionsschluss noch nicht bekannt. Machen Sie sich auf das Äußerste gefasst und halten Sie sich bitte an die von der Wahrheit ausgegebene und hilfreiche Devise zur hoffentlich bald endenden Trump-Ära: Tapfer bleiben!