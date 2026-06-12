Die Klima-News der Woche : Ist deine Stadt auf Hitze vorbereitet?
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Die Deutsche Umwelthilfe unterzieht die Städte einem Hitzecheck. Schwarz-rot will klimaschädliches Fliegen fördern. Die Erderhitzung beschleunigt sich.
Diese Woche in unserem Klima-Nachrichten-Podcast: Kaum eine deutsche Stadt ist baulich gut auf Hitze vorbereitet: zu viel Beton, zu wenig Grün, zu wenig Schatten. In welchen Orten es besonders schlecht läuft und wo die Lichtblicke liegen, besprechen Susanne Schwarz und Verena Kern im klima update°.
Außerdem: Die Bundesregierung will die klimaschädliche Luftfahrt stärken, aus wirtschaftlichen und militärischen Gründen. Das zeigt die neue Luftfahrtstrategie, die das Kabinett diese Woche beschlossen hat. Spielt das Klima dabei eine Rolle?
Die Erde erhitzt sich nicht nur – der Prozess beschleunigt sich auch noch. Das zeigen die Indicators of Global Climate Change, die Wissenschaftler*innen jährlich aktualisieren.
klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz panterstiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
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