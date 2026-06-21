Frankreich ‌verbietet wegen einer extremen Hitzewelle den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit während des landesweiten Musikfestes „Fête de la Musique“ in besonders betroffenen Regionen. Das ‌Verbot gelte am 21. Juni in allen Départements, für die ab Sonntagmittag die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen werde, teilte das Büro von Ministerpräsident Sebastien Lecornu am Samstag nach einer Krisensitzung mit. Die örtlichen ‌Präfekten würden entsprechende Verordnungen für den öffentlichen Raum erlassen. Zudem ⁠werde bei allen staatlich organisierten Veranstaltungen kein Alkohol ausgeschenkt.

Der Wetterdienst Meteo France hat für ‌Sonntag ‌in 35 Départements ⁠eine Hitzewarnung der Stufe Rot ausgegeben, darunter auch für die ‌Hauptstadt Paris.