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Fête de la MusiqueFrankreich verbietet Alkohol bei Musikfest wegen Hitzewelle

Zur Fête de la Musique greift Frankreich wegen extremer Hitze durch: In zahlreichen Regionen sind Alkoholkonsum im Freien und Ausschank untersagt.

Eine Frau mit einem Fächer steht auf dem Trocadéro-Platz nahe dem Eiffelturm, während die Temperaturen in Paris während einer zweiten Hitzewelle steigen, die große Teile Frankreichs erfasst hat.
Verfluchte Hitze: Eine Frau mit einem Fächer steht auf dem Trocadéro-Platz nahe dem Eiffelturm in Paris Foto: reuters

Frankreich ‌verbietet wegen einer extremen Hitzewelle den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit während des landesweiten Musikfestes „Fête de la Musique“ in besonders betroffenen Regionen. Das ‌Verbot gelte am 21. Juni in allen Départements, für die ab Sonntagmittag die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen werde, teilte das Büro von Ministerpräsident Sebastien Lecornu am Samstag nach einer Krisensitzung mit. Die örtlichen ‌Präfekten würden entsprechende Verordnungen für den öffentlichen Raum erlassen. Zudem ⁠werde bei allen staatlich organisierten Veranstaltungen kein Alkohol ausgeschenkt.

Der Wetterdienst Meteo France hat für ‌Sonntag ‌in 35 Départements ⁠eine Hitzewarnung der Stufe Rot ausgegeben, darunter auch für die ‌Hauptstadt Paris.

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