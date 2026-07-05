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Demografie und MigrationHer mit den Fachkräften aus dem Ausland!

Simone Schmollack

Kommentar von

Simone Schmollack

Neue Zahlen der Bertelsmann Stiftung belegen, dass Migration den demografischen Wandel abfedern kann. Wann kapiert das endlich die Bundesregierung?

Eine Frau mit schwarzen Haaren und einem blauen Oberteil sitzt an einem Computer und arbeitet
Deutschland braucht dringend Zuwanderung, nicht nur in den Krankenhäusern Foto: Oliver Dietze/picture alliance

D eutschland wird bekanntermaßen alt und älter und hat ein Arbeitsmarkt-, Renten- und Sozialversicherungsproblem – entweder mangelt es an Human- oder an Finanzkapital. Die Erkenntnis, dass Migration das Dilemma zum Teil lösen kann, ist so alt wie das Problem selbst. Die Bertelsmann Stiftung belegt das erneut mit aktuellen Zahlen: Im vergangenen Jahr gab es hierzulande nur noch 29 Millionen Beschäftigte mit einem deutschen Pass (bei 83,5 Millionen Einwohner:innen), ein Jahr zuvor waren es noch einige Hunderttausende mehr. Und so geht das weiter, wenn die Boomer in den kommenden Jahren in Rente gehen.

Die Zahl ausländischer Ar­beit­neh­me­r:in­nen indes ist um knapp 200.000 auf 5,9 Millionen gestiegen. Und trotzdem fehlen allerorten Arbeitskräfte: in der Pflege und im Gesundheitswesen, auf dem Bau, in den Kitas und Schulen, in der Industrie und im Handel, selbst in den Verwaltungen.

Nun könnten sehr viele und sehr gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland kommen – wenn die Bundesregierung das nur wollte. Stattdessen riegelt sie das Land ab, schiebt ab, selbst Menschen, die einen Job haben, sich also nicht nur selbst finanzieren, sondern auch Geld in die geschröpften Sozialkassen spülen. Steuern zahlen sie auch noch. Besser geht's doch gar nicht.

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Vor allem, weil ausländische Fachkräfte überall dort eingesetzt werden können, wo die alten Deutschen demnächst verschwinden. Zu einem Großteil werden Mi­gran­t:in­nen auch schon von Pflege-, Reinigungs- und Dienstleistungsunternehmen beschäftigt. Und hier liegt ein weiteres Problem: Viele der Fachkräfte arbeiten unter ihrer Qualifikation und unter ihren Möglichkeiten. Alles ungenutzte Kompetenzen, verschenkte Potenziale.

Wiederum Frauen mit deutschem Pass sollen mehr arbeiten – wo liegt da die Logik?

Das trifft insbesondere Frauen. Die weibliche Expertise von Aus­län­de­r:in­nen ist offensichtlich nicht sonderlich gefragt, denn eingesetzt werden sie laut Bertelsmann-Erhebung häufig lediglich als Hilfskräfte. Auch dann, wenn sie sehr vieles können und Berufsabschlüsse haben. Wiederum Frauen mit deutschem Pass sollen mehr arbeiten – wo liegt da die Logik? Das Argument, dass viele nicht ausreichend Deutsch sprechen würden, ist fadenscheinig. Denn nirgendwo lernt man schneller eine Sprache als in einem Job.

Wann kapiert die Bundesregierung endlich, dass es ohne Zuwanderung nicht geht? Und ebenso, dass ihr stetiges Nein zur Migration das Demografie-Dilemma zusätzlich verschärft.

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Simone Schmollack

Simone Schmollack Ressortleiterin Meinung

Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalistinnen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.

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3 Kommentare

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  • LO

    Mit einer Spitzenbesteuerung von über 50% (Einkommenssteuer plus Soli) lockt man keine Fachkräfte aus dem Ausland hierher, die ja fern der Heimat, in fremder Sprache und Kultur einiges auf sich nehmen müssten. Die gehen lieber dahin, wo ihnen noch etwas mehr vom Einkommen bleibt.

  • A

    Ohne qualifizierte und nicht-qualifizierte Zuwanderung würde Deutschland stark an Wirtschafts- und Kaufkraft verlieren. Es geht nur mit Zuwanderung.



    Wer Rückführung im großen Stil will, der will Deutschland ruinieren und das dann aber nachhaltig.



    Der Bedarf in einigen Branchen an Arbeitskräften lässt sich selbst mit höheren Löhnen nicht stillen. Es wird zwar immer wieder von der Alten- und Krankenpflege gesprochen, aber die Logistik, die Landwirtschaft und die Gastronomie funktionieren schon jetzt fast nur mit Migranten als Arbeitskräfte. Städte wie Hamburg und Berlin müssten ohne Migranten viele Hotels und Restaurants schließen. Selbst mit Lohnerhöhungen liesse sich das nicht ohne Zuwanderer machen.



    Anstatt diesen Menschen faire Chance und Angebote zu machen, dafür zu sorgen, dass diese Menschen hier ankommen und leben können, wird eine idiotische Ausweisungspolitik von der CDU/CSU und von der AfD diskutiert. Auch die Finanzierung der Rente hängt davon ab, ob Migranten herkommen und hier arbeiten.

  • F

    Diese Regierung, insbesondere die Union, wird das nie kapieren. Stattdessen schiebt man lieber integrierte Migrant:innen ab, gerne auch aus Mangelberufen.



    Mir kommen gerade wieder Merz Einlassungen zur „Rückführung“ von in Deutschland heimisch gewordenen Syrer:innen in Erinnerung und da frage ich mich schon, was der Antrieb dahinter ist.



    Ist es Überzeugung, Populismus, Unwissenheit oder schlicht Dummheit? Eine ihm zu Ehre gereichende Erklärung fällt mir schlicht nicht ein.



    Die Hoffnung, das sich jemand aus der Regierung hinstellt und den Menschen erklärt, warum Einwanderung für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands essenziell ist, kann man wohl getrost aufgeben.

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