Der britische Musiker Dave Ball, bekannt als eine Hälfte des Synthiepop-Duos Soft Cell, ist tot. Der Keyboarder starb im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit in London, wie Sänger und Bandkollege Marc Almond auf Instagram mitteilte. Auch mehrere britische Medien wie der „Guardian“ meldeten die Nachricht unter Berufung auf diese Quelle.

Almond und Ball fanden 1979 in Leeds zusammen, bildeten zusammen mit Human League die Speerspitze des neugewellten britischen Synthiepop und waren für viele andere Bands, etwa die Pet Shop Boys, stilprägend. Almond gab der New Wave als einer der ersten offen queeren Künstler einen drastischen Anstrich.

Ihr größter Hit bleibt die unterkühlte Coverversion von „Tainted Love“, einem Song der US-Sängerin Gloria Jones, den Dave Ball als bekennender Northern-Soul-Fan ausgegraben hatte. Mit ihrer Fassung von "Tainted Love" landeten Soft Cell 1981 in Deutschland und Großbritannien und 14 weiteren Ländern auf Platz eins der Charts, und in der Top Ten der US-Charts.

Es fing an in einer Sozialwohnung in Leeds

Es war der Beginn einer unerwarteten Erfolgsgeschichte, die in einer kleinen Sozialwohnung in Leeds begonnen hatte. Ball schickte von dort die Debütsingle an BBC-Moderator John Peel, der sie als Erster im Radio spielte. Bis zur Auflösung 1984 schufen Soft Cell weitere Charthits.

"Autobahn", der berühmte Song von Kraftwerk, stand Pate für Dave Ball, der zunächst als Gitarrist begonnen hatte und nach dem eingehenden Studium der Düsseldorfer Elektronik-Pioniere zum Keyboard wechselte. Mainstreamerfolg bedeutete für Dave Ball aber nicht, die Verbindungen zum Underground zu kappen. So komponierte er 1985 den Industrial-Soundtrack für den deutschen Underground-Film "Decoder" von Klaus Maeck.

Um 1988 wurde Dave Ball von der Acid-House-Welle erfasst und war zusammen mit Psychic-TV und dem Musiker Richard Norris an einer der ersten britischen Acidtracks beteiligt: "Jack The Tab". Eine tönende Werbung für Ecstasy-Pillen mit Samples von evangelikalen Predigern und US-Atom-Verharmlosungs-Filmchen sowie Smileys auf dem Cover.

Mit Richard Norris spielte Dave Ball als The Grid auch wabernde Ambienttechnotracks ein, ihnen gelang es bereits 1990, den endlos erscheinenden Flow einer durchtanzten Nacht in Albumlänge nachzuempfinden. Auch im Sound von The Grid drang der Einfluss von Krautrock durch, aber eben auch das euphorische Beben, das am Dancefloor begann und Ende der 1980er ganz England erschütterte. Mit Richard Norris blieb Dave Ball über Jahrzehnte verbunden, immer wieder kamen sie für spontane Sessions zusammen. Ab Mitte der 1990er arbeitete Ball dann vor allem als Produzent und mischte etwa die Musik von Kylie Minogue im Studio.

2002 und 2018 kamen Soft Cell für Reunion-Alben und Tourneen wieder zusammen. Ein neues Album ist bereits fertiggestellt, es soll 2026 veröffentlicht werden. Marc Almond würdigte seinen Partner Dave Ball als „brillantes Genie“, das trotz einer schweren Erkrankung immer wieder zum Musikmachen ins Studio zurückgekehrt sei.

