piwik no script img

Chemiefabrik im VerdachtDie klimaschädliche Abgasfahne aus Bad Wimpfen

Forscher weisen in der Luft im Raum Frankfurt extreme Werte der Chemikalie SF6 nach. Ihre Erklärung: Das Gas muss aus einem Leck bei einer Firma nahe Heilbronn stammen.

Blick auf die Altstadt von Bad Wimpfen - Fachwerkhäuser dicht gedrängt
Die Idylle trügt: Aus Bad Wimpfen stammt laut dem Institut für Atmosphäre und Umwelt ein Drittel der jährlichen deutschen SF6-Emissionen Foto: Volker Rauch/imago
Bernward Janzing

Von

Bernward Janzing

Im Raum Frankfurt steigen die Konzentrationen des Treibhausgases Schwefelhexafluorid (SF6) bei bestimmten Wetterlagen. Das fanden Forscher vom Institut für Atmosphäre und Umwelt der Goethe-Universität Frankfurt heraus. Eine Tonne SF6 heizt die Erde laut Weltklimarat im Verlauf von 100 Jahren 24-mal mehr auf als eine Tonne CO₂, dem Umweltbundesamt zufolge über seine gesamte Lebensdauer sogar 5000-mal mehr. Es ist das stärkste bekannte Treibhausgas. Die einzige derzeit plausible Erklärung für die Herkunft des Gases: ein Leck bei einer Chemiefirma in der Nähe von Heilbronn.

Genau genommen ist es die Kleinstadt Bad Wimpfen am Neckar, die nun im Fokus steht. Dort verarbeitet und recycelt die Firma Solvay das Gas SF6. Die Uni Frankfurt, die seit einigen Jahren eine SF6-Messstation am Taunus Observatorium betreibt, teilte jetzt mit, sie registriere dort die höchsten Konzentrationen unter allen europäischen Stationen eines internationalen Messnetzes.

„Das hat uns stutzig gemacht“, sagt Professor Andreas Engel vom Institut für Atmosphäre und Umwelt, „besonders, weil die höchsten Werte bei südlicher Anströmung auftreten.“

Das ist ein entscheidendes Indiz: Rund 100 Kilometer Luftlinie von der Messstation entfernt in südsüdöstlicher Richtung befindet sich nämlich das betreffende Unternehmen. Mithilfe atmosphärischer Transportmodelle habe man die Emissionen räumlich zuordnen können: Rund 30 Tonnen SF6 würden jährlich in der Region Heilbronn emittiert. Das entspreche etwa einem Drittel der gesamten deutschen SF6-Emissionen.

Grund für Ausstoß stellt Forscherin vor Rätsel

Laut Medienberichten hat das Unternehmen zuletzt offiziell einen jährlichen Ausstoß von lediglich 56 Kilogramm SF6 angegeben, nur etwa ein Fünfhundertstel des gemessenen Ausstoßes. Von der Firma selbst war keine Stellungnahme zu bekommen.

Auch das baden-württembergische Umweltministerium zeigt sich noch zurückhaltend; dem ZDF teilte es mit, die Studie sei „nicht geeignet, anlagenscharf den Nachweis über die Verursachung der Emissionen zu führen“.

Katharina Meixner, Hauptautorin der Studie, sagt, bislang habe man angenommen, dass das SF6 in der Atmosphäre hauptsächlich aus der Entsorgung alter Schallschutzfenster stamme. Das Gas durfte bis 2008 in Schallschutzfenstern eingesetzt werden. Doch angesichts der hohen Messwerte bei einer bestimmten Windrichtung ist diese Vermutung kaum mehr plausibel.

Gas wurde 2024 häufiger verkauft als im Vorjahr

SF6 ist geruchlos, nicht brennbar und sehr reaktionsträge, weshalb es für eine Vielzahl von Anwendungen infrage kommt. Rund 60 Prozent des Absatzes geht heute in die Elektroindustrie und den Apparatebau, speziell zur Isolierung in Schaltanlagen für Mittel- und Hochspannung.

Auch in der Halbleiterindustrie wird es zum Ätzen und Reinigen verwendet. Da sich das Gas typischerweise in geschlossenen Systemen befindet, kann es nach Ende der Lebensdauer der Anlagen zu einem großen Teil zurückgewonnen werden. Allerdings sind Leckagen unvermeidbar.

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts stieg der Absatz des Gases in Deutschland im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr sogar noch um 14,9 Prozent; 813,3 Tonnen seien hierzulande an verschiedene Branchen abgegeben worden.

Bad Wimpfen war schon FCKW-Sünder

Die Umweltgefahren durch SF6 erinnern an eine Debatte aus den 1980er Jahren: Damals waren es die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die zum Beispiel als Treibgase in Spraydosen und zum Aufschäumen von Kunststoffen genutzt wurden. Nachdem sie als Hauptverursacher des Ozonlochs in der Stratosphäre ausgemacht wurden, reduzierte man die Produktion durch das Montrealer Protokoll von 1987 über die Jahre hinweg drastisch.

SF6 und FCKW sind beide sehr stabile, in der Atmosphäre langlebige Fluorverbindungen sind. Aber nicht nur das: Auch bei der Firma in Bad Wimpfen handelt es sich um eine alte Bekannte. Sie produzierte nämlich damals – noch unter dem Namen Kali-Chemie – FCKW und war damit neben Hoechst der zweite Hersteller in Deutschland.

Dies führte dazu, dass Greenpeace das Gelände im Februar 1990 besetzte und an Chemikalientanks ein Banner aufhing: „Hier zerstört die Kali-Chemie Ozonschicht und Klima“. Es ist also für den Standort Bad Wimpfen keine neue Erfahrung, mit Kritikern aus dem Umweltschutz konfrontiert zu sein.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Treibhausgase #FCKW #Chemiekonzern #Baden-Württemberg
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Deo-Sprühdose mit dem Aufkleber
Ozonloch wird kleiner Mehr Verbote, bitte!
Kommentar von Tabea Kirchner

Seit FCKW verboten wurde, schließt sich das Ozonloch deutlich. Würde es mehr Restriktionen geben, würde das Klima besser geschützt.

Eine dekorative Metall-Sonne ist auf einem Hausdach
Ozonloch wird kleiner Glück und Verstand
Kommentar von Bernhard Pötter

Wenn es beim Ozon so gut klappt, sollte es mit der Erderwärmung doch auch gehen. Nur, ganz so einfach ist es leider nicht.

Langzeitbelichtichtung von Satelliten am Himmel.
Immer mehr Satelliten Gefahr für die Ozonschicht?

Immer mehr Satelliten fliegen um die Erde. Forschende haben nun simuliert: Bei ihrem Absturz entstehen Stoffe, die wohl der Ozonschicht schaden.

Von Marius Werz

klimawandel

Fernwärmerohre vor einem Haus
Förderung von Wärmenetzen 202 Tage Bearbeitungszeit

Die Bearbeitung von Anträgen auf Förderung für Wärmenetze dauert lange und der Bau verzögert sich – das bremst die Wärmewende. Dabei ginge es anders.

Von Bernward Janzing

5.12.2025

Eine Drohnenaufnahme zeigt eine Schiefergasfackel in einer flachen Landschaft
Milliardenvertrag für Flüssigerdgas Deutschland frackt in Patagonien

Ein deutsches Unternehmen schließt ein Abkommen mit Argentinien. Ungeachtet indigener Proteste soll im „Vaca Muerta“ Ölschiefer ausgebeutet werden.

Von Jürgen Vogt

4.12.2025

Deo-Sprühdose mit dem Aufkleber
Ozonloch wird kleiner Mehr Verbote, bitte!
Kommentar von Tabea Kirchner

Seit FCKW verboten wurde, schließt sich das Ozonloch deutlich. Würde es mehr Restriktionen geben, würde das Klima besser geschützt.

3.12.2025

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schulstreik gegen Wehrpflicht Widerstand ist nicht naiv, sondern notwendig
2
Schulstreik gegen Wehrpflicht „Wir wollen sie zwingen, uns zuzuhören“
3
Kanzlermehrheit für Merz Die Rente ist durch
4
Gentechnik EU schafft Pflicht zur Kennzeichnung ab
5
Ozonloch wird kleiner Mehr Verbote, bitte!
6
Rassismus in Kitas Warum eine „gute Mischung“ eine schlechte Idee ist