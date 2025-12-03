piwik no script img

Ozonloch wird kleinerMehr Verbote, bitte!

Tabea Kirchner

Kommentar von

Tabea Kirchner

Seit FCKW verboten wurde, schließt sich das Ozonloch deutlich. Würde es mehr Restriktionen geben, würde das Klima besser geschützt.

Deo-Sprühdose mit dem Aufkleber
1989 wurden FCKW im Rahmen des Montreal-Protokolls unter Beteiligung aller 197 UN-Staaten verboten Foto: imago

I n Tagen wie diesen realisiert man kaum noch, wenn man eine gute Nachricht liest. Aber es gibt wieder eine solche: Das Ozonloch hat sich aktuell so früh geschlossen wie schon seit fünf Jahren nicht mehr. Echt jetzt? Wow, das ist wirklich eine gute Nachricht.

In den 1970er Jahren fanden Wissenschaftler heraus, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), also Chemikalien, die zu der Zeit etwa in Sprays und Kühlschränken zu finden waren, die Ozonschicht angreifen. Einige Jahre später wurde über der Antarktis und zum Teil über Australien eine Stelle in der Ozonschicht entdeckt, an der sich jedes Jahr im Frühling auf der Südhalbkugel ein Loch auftut. Das ist gefährlich, denn die Ozonschicht in der Stratosphäre wirkt wie ein Schutzschild vor der schädlichen UV-Strahlung der Sonne. Wird die Ozonschicht beschädigt, steigt das Risiko für Augenschäden, Hautkrebs, Ernteverluste.

Nach den ersten Erkenntnissen reagierte die Weltgemeinschaft erstaunlich schnell. 1989 wurden FCKW im Rahmen des Montreal-Protokolls unter Beteiligung aller 197 UN-Staaten verboten. Die Folgen dieser Hauruckaktion lassen sich heute, etwa 35 Jahre später, sehr gut beobachten: Das Ozonloch über der Antarktis wird stetig kleiner, die Ozonschicht scheint sich zu erholen.

Konsequente Umweltschutzmaßnahmen und Verbote bringen etwas. Das kleinere Ozonloch ist dafür nicht das einzige positive Beispiel. Da wären noch die Gurtpflicht, die es verbietet, unangeschnallt zu fahren, das Rauchverbot in Flugzeugen und später in Restaurants und Gaststätten sowie in Paris das Verbot, schneller als 30 Stundenkilometer zu fahren. Die Folgen sind weniger Verkehrstote und eine bessere Luft.

Wir kommen um Verbote nicht herum, wenn wir die Klimakrise bekämpfen wollen. Mindestens muss es in umweltschädigenden Bereichen stärkere Einschränkungen geben: vielleicht ein veganer Mensatag, auf jeden Fall autofreie Innenstädte, der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe. Von den aktuellen Entscheidungsträgern – sowohl in Deutschland als auch anderswo auf der Welt – ist das allerdings nicht zu erwarten.

Tabea Kirchner

Tabea Kirchner

 Klimahub-Redakteurin
Freie Journalistin und Social-Media-Redakteurin im taz-Klimahub (@klima.taz). Schreibt über Klima- und Umweltthemen. Hat in Berlin, Göteborg, Guadalajara und Hamburg Kommunikation und Journalistik studiert und über Klimakommunikation geforscht.
Themen #Berlin autofrei #Ozonloch #FCKW #Paris #Klimawandel
