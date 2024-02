Carbon Capture and Storage (CCS) : Warnung vor Kohlenstoff-Speicherung

Ein Bündnis mehrerer Umweltverbände warnt vor Kohlenstoff-Speichertechnologie. Die Organisationen warnen vor giftigen Ablagerungen.

BERLIN taz | Fossile Emissionen nicht verhindern, sondern im Nachhinein unschädlich machen? Das ist die Idee hinter CCS, kurz für Carbon Capture and Storage und zu Deutsch Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Das klimaschädliche CO 2 wird etwa aus Abgasen gelöst und unterirdisch gelagert. Während Bundesregierung und Europäische Union an Strategien zum Umgang damit arbeiten, hat ein Bündnis mehrerer Umweltverbände davor gewarnt: „CCS ist das Gegenteil von Klimaschutz“, heißt es von den Gruppen, darunter BUND, Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe. „Es verhindert den Ausstieg aus fossilen Energien, gibt der Öl- und Gasindustrie noch mehr Macht und belastet kommende Generationen mit der Ewigkeitslast von CO 2 -Deponien.“ Kurz zuvor hatten sich die Umweltorganisationen Nabu und WWF gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie und dem Deutschen Gewerkschaftsbund für eine begrenzte Nutzung von CCS ausgesprochen.

Viele Wis­sen­schaft­le­r:in­nen halten die Technologie für notwendig. „Das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 lässt sich nur erreichen, wenn zur Mitte des Jahrhunderts mehrere Hundert Millionen Tonnen CO 2 industriell abgeschieden und dann entweder gespeichert oder weiterverwendet werden“, sagt etwa Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sprich: Für Kohlekraftwerke gibt es mit Windkraft und Photovoltaik Ersatz. In der Industrie fehlen die Alternativen – dort wird CCS gebraucht.

Doch das birgt Risiken, vor denen die Um­welt­schüt­ze­r*in­nen von BUND und Co. jetzt warnen: „CCS gefährdet unser Trinkwasser, hat einen gewaltigen Flächenverbrauch, zerstört natürliche Landschaften und braucht enorm viel Energie und Material.