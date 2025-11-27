piwik no script img

Bochumer PolizeischüsseImmer mehr Zweifel am Polizeieinsatz

Mitte November wurde ein 12-jähriges Mädchen in Bochum durch Polizeischüsse verletzt. Der Anwalt bezichtigt die Polizei der Falschinformation.

Das NRW-Wappen auf einer Polizeiuniform
„Stimmt schlichtweg nicht“. Der Anwalt der Familie wirft der Polizei Falschaussagen vor Foto: Justin Brosch/imago

Von

Friedrich Kraft

Der Polizeieinsatz in Bochum, bei dem in der Nacht zum 17. November eine gehörlose Zwölfjährige durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt wurde, wirft immer mehr Fragen auf. Am Freitag wird der Fall im Innenausschuss des NRW-Landtags behandelt. Bereits im Vorfeld widerspricht der Anwalt der Familie des Mädchens, Simón Barrera González, den bisher verbreiteten Darstellungen entschieden.

So spricht Barrera González auch gegenüber der taz von einer „eklatanten Voreingenommenheit“. Nach seinen Angaben stimmen zentrale Aussagen der Polizei und medial verbreitete Informationen „schlichtweg nicht“.

Barrera González erklärte, er habe Ende vergangener Woche die Mutter und den Bruder der Zwölfjährigen als Erster ausführlich befragt. Beide seien – wie das verletzte Mädchen – gehörlos und hätten die Ereignisse unmittelbar miterlebt. Dennoch habe die Polizei sie bis heute nicht umfassend befragt, so der Anwalt. Er wirft den Behörden und Medien vor, voreilig von einem „Messerangriff“ gesprochen zu haben, ohne weitere Zeu­g*in­nen zu hören. Dies sei „ein narratives Vorgreifen, das man keinem normalen Beschuldigten durchgehen lassen würde“.

Die Schilderung des Anwalts enthält bisher unbekannte Details: Laut ihm drangen die Po­li­zis­t*in­nen in der Nacht mit gezogener Waffe in die Wohnung ein, nachdem sie den Strom abgestellt hatten. Für die gehörlose Familie sei die plötzliche Dunkelheit besonders belastend gewesen. Die Mutter habe daraufhin die Tür geöffnet, sei zu Boden gebracht und gefesselt worden. Erst danach sei das Mädchen im Flur erschienen – mit zwei Küchenmessern, jedoch „ohne Angriffshandlung“, wie der Anwalt betont.

Kriminologe fordert anderes Einsatztraining

Die Beamten hätten jederzeit auf Distanz gehen und Verstärkung oder Dolmetscher hinzuziehen können, so Barrera González. Es habe sich offensichtlich um eine Familie mit besonderen Bedürfnissen gehandelt.

Auch der Kriminologe Tobias Singelnstein sieht in dem Fall sowohl fallspezifische als auch grundsätzliche Fragen. Das Polizeigesetz NRW schreibt für Kinder besonderen Schutz vor. Notwehr gegen Minderjährige unterliegt strengeren Vorgaben als bei Erwachsenen.

Singelnstein verweist auf ein strukturelles Problem: In Fällen von Schussabgaben hätten Po­li­zis­t*in­nen in den vergangenen Jahren vermeintliche Angriffe wiederholt falsch wahrgenommen. „Die Polizei muss hinterfragen, ob das Einsatztraining – bei Messersituationen wird quasi automatisch geschossen – überdacht werden muss.“ Messer stellten für Po­li­zis­t*in­nen zweifellos eine große Gefahr dar, weshalb die Eigensicherung großgeschrieben würde. Doch dieser alleinige Fokus berge das Risiko, dass auch in unangemessenen Situationen geschossen werde.

Nachdem Barrera González sich zuletzt öffentlich geäußert hatte, widersprach ein Sprecher der Polizei Essen umgehend gegenüber der dpa: Man versuche möglichst objektiv anhand „Aussagen aller beteiligten Zeugen zu berichten, was in der Nacht passiert ist.“ Auch mit der Mutter und dem Bruder habe man bereits gesprochen.

Staatsanwaltschaft muss Ermittlungen abgeben

Nachfragen konnte derselbe Polizeisprecher der taz am Donnerstagmittag jedoch nicht mehr beantworten. Am Mittwoch war die Zuständigkeit der ermittelnden Staatsanwaltschaft gewechselt: Weil man bemerkt habe, dass ein Mitarbeitender der Staatsanwaltschaft Bochum in verwandtschaftlichem Verhältnis zu einem der beteiligten Po­li­zis­t*in­nen steht, leitet nun aus Neutralitätsgründen die Staatsanwaltschaft Hagen die Ermittlungen der Mordkomission Essen. Informationen gibt fortan nur noch der dort zuständige Oberstaatsanwalt.

Parallel zu den Ermittlungen läuft die politische Krisenkommunikation auf Hochtouren. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) erklärte früh, warum keine Bodycams im Einsatz waren: Man habe nicht mit einer gefährlichen Situation gerechnet. Zudem sprach er von „stabilen“ Zuständen des Kindes. „Wie kommt ein Innenminister dazu, solche Aussagen zu treffen? “, fragt Barrera González. Seine Mandantin habe tagelang um ihr Leben gekämpft und sei dreimal notoperiert worden.

Zur Sitzung im NRW-Innenausschuss wurde der Anwalt der Familie nach eigenen Angaben nicht eingeladen. Mehr Klarheit erwartet Barrera González nicht. „Es besteht die Gefahr, dass das Ministerium die Sitzung nutzt, um erneut das eigene Narrativ zu verbreiten.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bochum #Polizei NRW #Mädchen #Schüsse #Taser
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Fünf Polizisten laufen hintereinander
Neues Berliner Polizeigesetz Rundum überwacht
Kommentar von Hanno Fleckenstein

Berlin bekommt ein neues Polizeigesetz. Die schwarz-rote Koalition ist dabei mehr an den Möglichkeiten zur Überwachung als an den Grundrechten interessiert.

Menschen demonstrieren vor Hannovers Hauptbahnhof mit einem violetten Banner, auf dem steht: "Gegen instittutionelle Gewalt im Familienrecht"
Sorgerechtsstreit in Hannover Mutter im Knast

Eine Mutter, die ihre Tochter nicht an den Vater herausgab, wurde verhaftet, weil sie nicht bei Gericht erschien. Das müsste sie aber bald freilassen.

Von Kaija Kutter
Stepan Timoshin vor Hertha-Flagge
Schüsse in Schöneberg Vom Tellerwäscher zum Sneaker-Millionär

In der Scheibe des Sneaker-Ladens von Stepan Timoshin wurden am Montag Einschusslöcher entdeckt. Dem Jungunternehmer wird Täuschung vorgeworfen.

Von Lilly Schröder
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Mieterin schickt Rechnung an Vonovia „30 Stunden Arbeit pro Woche“
2
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
3
Neugründung der AfD-Jugend in Gießen Bündnis widersetzt sich Aufmarsch der Höcke-Jugend
4
Verteidigungshaushalt Mehr als 108 Milliarden Euro für das Militär
5
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
6
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk