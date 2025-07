E s könnte sein, dass, wenn im Hamburger Hafen mal rote Bänder durchschnitten werden fürs zu eröffnende neue Opernhaus, ein Name längst in vielen Köpfen wohnt, egal, was draußen dran steht. Von der „Kühne-Oper“ schreiben beinahe sämtliche Medien an der Elbe Auen; die einen boshaft gemeint, andere eher spöttisch, noch mal andere mit dem Erstaunt-­Offenmundigem eines Kindes, das zu früh von seinen Weihnachtsgeschenken erfahren hat.

Lohnt sich noch zu streiten für einen anderen Namen? Oder dafür, statt der „Eliten“ bedienenden Opernhaus-­Verirrung etwas anderes zu errichten … war da nicht was mit Olympiaträumen? Braucht wirklich kein Fußballverein eine Arena, die dann, ganz bestimmt!, auch, sagen wir: den ­Nachwuchskickerinnen in benachbarten „Problemstadtteilen“ offen steht?

Nicht alles, was gesagt wird und geschrieben gegen das, was sich abzeichnet auf dem Baakenhöft, ist die Mühe auch wert. Das heißt aber gerade nicht, hinwegzusehen über die sehr realen Probleme daran. Vor etwas über einem Monat schon äußerte sich die Hamburgische Architektenkammer (HAK): Das Projekt sei „hinter verschlossenen Türen entwickelt“ worden, und „die Grundfrage, ob die Stadt Hamburg überhaupt ein neues Opernhaus benötigt, und wenn ja, welches und an welcher Stelle, nie öffentlich diskutiert“. Und das sei einer Unternehmung von solcher – ja auch städtischerseits immer und immer wieder betonten – Bedeutung nicht angemessen.

Schon damals im Juni wurde auch hingewiesen auf den vielleicht wesentlichen Webfehler dieser Public-Private-Partnership: Wer hat wie viel zu bestimmen? Denn im Vertrag mit der Stadt, dieser Tage nochmal wie eine Neuigkeit verbreitet durch den lokalen Presse-Platzhirsch, hat das Stifter:innen-Ehepaar ein Vetorecht, die Kür des Siegerentwurfs kann keine ­noch so große Fachjury-Mehrheit gegen die Kühnes durchsetzen – vor-, ja: undemokratischer wird es so bald nicht, und das will was heißen in einer Stadt, die schon mal einem Springer-Manager einen Kaispeicher überließ für seine private Sammelleidenschaft.

Was freilich bei aller berechtigten Skepsis gerade kein Tabus brechendes Neuland war, bedenkt man die Rumpelkammer-Anfänge etlicher heute bestens beleumundeter Ausstellungshäuser; dahinter steckt ja nicht selten ein mehr oder minder exzentrisch Dinge hortender, zumeist halt Adliger.

Gut – sowas kann die bekennend vor niemandem das Knie beugenden Hauptberufs-Bür­ge­r:in­nen von Hamburg nicht trösten. Ebenfals dieser Tage stellte das Hamburgische Architektur­archiv, ein Spross der HAK, ein Buch vor, das wie ein Kommentar wirken könnte zur Kühne-Aufregung: „Das ungebaute Hamburg“ (Dölling & Galitz 2025, 608 S., 430 Abb., 48 Euro) versammelt „Visionen einer anderen Stadt“ seit 1960; solche, die nie realisiert wurden.