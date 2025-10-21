piwik no script img

Anpassung an die ErdewärmungMilliardäre schützen oder den Rest der Menschheit?

Jonas Waack

Kommentar von

Jonas Waack

Es sind die Überreichen, die den Klimawandel versursacht haben. Sie sollten für die notwendigen Anpassungen an ihre Folgen bezahlen.

Nepalese army personnel get ready to rescue survivors after a flood in Jhapa district east of Nepal, Sunday, Oct. 5, 2025.
Menschen im globalen Süden sind überproportional von den Folgen des Klimawandels betroffen, den sie selbst nicht verursacht haben Foto: Nepal Army

I m Sommer 2022 starben bei Überschwemmungen in Pakistan 1.739 Menschen. Tausende mehr verloren ihr Zuhause, ihre Ackerflächen oder ihr Vieh. Brücken, Stromleitungen und Trinkwasserbrunnen wurden zerstört. Der menschengemachte Klimawandel machte die Rekordregenfälle, die die Fluten verursachten, wahrscheinlicher und heftiger, wie eine Studie kurz darauf zeigte. 2023 und 2024 starben wieder jeweils mehr als 100 Menschen bei Überschwemmungen, im vergangenen Sommer waren es 111.

Für die Erderhitzung und ihre Folgen können die Pa­ki­sta­ne­r*in­nen kaum etwas: Je­de*r von ihnen ist durchschnittlich für 0,81 Tonnen CO₂ pro Jahr verantwortlich. In Deutschland sind es pro Kopf 7 Tonnen. Von unseren CO<sub>2</sub>-Riesen RWE und Heidelberg Materials haben die meisten Pa­ki­sta­ne­r*in­nen wahrscheinlich noch nie gehört. Trotzdem leiden sie unter deren CO₂-Ausstoß. Nicht erst 2050 oder am Ende des Jahrhunderts. Sondern jetzt.

Die Pa­ki­sta­ne­r*in­nen und der Rest der Welt müssten viel Geld ausgeben, um sich vor unserem immer tödlicheren und zerstörerischen Planeten zu schützen. Aber dieses Geld bekommen sie nicht, wie ein aktueller Bericht von Brot für die Welt zeigt. An der Anpassung an die Erderhitzung scheitern Markt und Kapitalismus.

Denn während Strom aus Wind und Sonne billiger ist als der aus Fossilen und sich dank CO₂-Preis auch grüner Stahl oder Zement marktwirtschaftlich lohnen können, ist Klimaanpassung schlicht teuer. Aus knappen Kassen müssen Regierungen weltweit Geld für Deiche oder Bewässerungsanlagen zusammenkratzen, damit ihre Bür­ge­r*in­nen seltener ertrinken und ihre Ernten seltener verdorren. Einen Bankkredit bekommen sie dafür nicht: Vorbeugende Maßnahmen werfen keine Gewinne ab, um Schulden zurückzuzahlen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Deswegen ist klar: Wer die Erderhitzung verursacht hat, muss auch dafür zahlen, Städte, Dörfer und Äcker an sie anzupassen. In der Verantwortung sind deswegen die Industriestaaten, deren Wohlstand mit Kohle, Öl und Gas befeuert wurde. Und auch hierzulande muss man unterscheiden: Ein Durchschnittsverdiener in Deutschland hat zwar einen zu großen CO₂-Fußabdruck. Aber im Vergleich mit den Mil­lio­nä­r*in­nen und Mil­li­ar­dä­r*in­nen des Landes ist ihr Beitrag zur Erderhitzung verschwindend gering.

Diese Überreichen müssten deshalb für die Zerstörung bezahlen, die ihre Lebensweise anrichtet. Dafür werden derzeit globale Abgaben diskutiert, zum Beispiel auf Privatjet-Flüge. Frankreich geht dort zusammen mit Kenia und Barbados voran. Die Bundesregierung ziert sich noch – muss sich aber bald entscheiden: Will sie lieber den Lebensstil von Mil­li­ar­dä­r*in­nen schützen oder Menschenleben?

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jonas Waack

Jonas Waack

 Klima-Redakteur
Jahrgang 1999, zuständig für Klima-Themen im Ressort Wirtschaft und Umwelt. Stadtkind aus Mecklenburg, möchte auch sonst Widersprüche vereinbaren. Bittet um Warnung per Mail, falls er zu sehr wie ein Hippie klingt.
Themen #Globaler Süden #Klimakonferenz in Dubai #Erderwärmung #Klimawandel #Reichtum
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Waldbrand verdunkelt Himmel
Anpassung an den Klimawandel UN-Klimachef wünscht sich mehr Tempo

Die Länder tun etwas, um die Folgen der Erderhitzung abzufedern. Das zeigt ein UN-Bericht. Besonders im Globalen Süden fehlen aber oft Geld und Expertise.

An der gläsernen Fassade des Europäischen Parlaments ist das EU-Logo und die EU-Flagge zu sehen
EU-Klimaziel laut Gutachten rechtswidrig EU-Staaten könnten auf Schadensersatz verklagt werden

Ein zu niedriges Klimaziel würde Staaten und Unternehmen vor Gericht gefährden, warnt ein Gutachten – auch, weil die EU CO₂-Schulden anhäuft.

Von Jonas Waack

klimawandel

Ein großes Windrad
Offshore-Parks Windanlagenbauer Vestas legt Expansionspläne auf Eis

Das dänische Unternehmen stoppt den Bau einer polnischen Fabrik für Rotorblätter. Geplante 1.000 Arbeitsplätze werden wohl nicht entstehen.

Von Bernward Janzing

21.10.2025

Ein Arbeiter inspiziert Solarmodule auf einer Solarfarm in Dunhuang, 950 km nordwestlich von Lanzhou in der Provinz Gansu.
Kampf gegen Klimawandel Ohne China geht es nicht
Gastkommentar von Adair Turner

China ist der weltweit größte Treibhausgas-Emittent – und Vorreiter in Sachen grüne Technologie. Es braucht ein euro-chinesisches Klimaabkommen.

20.10.2025

An der gläsernen Fassade des Europäischen Parlaments ist das EU-Logo und die EU-Flagge zu sehen
EU-Klimaziel laut Gutachten rechtswidrig EU-Staaten könnten auf Schadensersatz verklagt werden

Ein zu niedriges Klimaziel würde Staaten und Unternehmen vor Gericht gefährden, warnt ein Gutachten – auch, weil die EU CO₂-Schulden anhäuft.

Von Jonas Waack

20.10.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Au­to­r*in zur Stadtbild-Debatte Der böse Traum vom gereinigten Deutschland
2
Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab
3
Autorin zu Vertrauensverlust in Medien „Diejenigen sichtbar machen, die keine Stimme haben“
4
Neue Grundsicherung Viele Schikanen, aber eine gute Sache
5
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
6
Klage gegen Rundfunkbeitrag Die Vielfalt, die sie meinen