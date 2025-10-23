piwik no script img

Fossile Energie aus der NordseeGrüne und Umweltschützer appellieren an Abgeordnete

Die Bundesregierung gießt ihre Zustimmung zu niederländischen Gasbohrungen im deutschen Meer in ein Gesetz. Der Bundestag könnte das noch aufhalten.

Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future mit Protestschildern auf dem Schiff MS Katamaran vor Borkum
Protest der Klimabewegung Fridays for Future gegen die Gasföderung vor Borkum im September Foto: Lars Penning/dpa
Jonas Waack

Von

Jonas Waack aus Berlin

Die Bundesregierung hat am Mittwoch das Gesetz für ein Unitarisierungsabkommen mit den Niederlanden beschlossen. Das Abkommen bereitet den Weg für Gasbohrungen vor Borkum, die das niederländische Unternehmen OneDyas durchführt. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) begrüßt die Bohrungen trotz Kritik von Um­welt­schüt­ze­r*in­nen, weil sie Europa unabhängiger von Gas-Importen machten.

Teile der Opposition kritisieren das. „Dass das Bundeskabinett in 2025 ohne Skrupel ein Abkommen zugunsten eines fossilen Gasbohrprojekts am Rand des Weltnaturerbes Wattenmeer auf den Weg bringt, zeigt erneut, welchen geringen Stellenwert Umwelt- und Klimaschutz für die Bundesregierung hat“, kritisierte Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag.

Es liege jetzt an den Fraktionen von Union und SPD im Bundestag, das Projekt zu stoppen, sagte Verlinden der taz. Das Parlament muss dem Gesetz noch zustimmen. „Im Bundestag wird sich zeigen, ob schwarz-rot Klimaschutz oder den Lobbyinteressen fossiler Konzerne Priorität einräumt“, so Verlinden.

Deutsche Umwelthilfe warnt vor künftiger Ohnmacht

Schon Anfang September hatte die zuständige Bergbaubehörde in Niedersachsen die Bohrungen erlaubt, obwohl noch Gerichtsverfahren gegen die Genehmigung laufen. One-Dyas will im deutsch-niederländischen Grenzgebiet Erdgas fördern und tut dies laut Bergbaubehörde im Testbetrieb bereits.

Die Gasförderplattform befindet sich auf niederländischem Hoheitsgebiet. Die Bohrungen sollen teilweise unter dem Meeresboden in deutsches Hoheitsgebiet hineinreichen, weshalb es die Zustimmung aus Deutschland brauchte. Im Juli einigte sich die Bundesregierung auf das entsprechende Abkommen mit den Niederlanden, mit dem neuen Gesetz folgt die Eingliederung in deutsches Recht.

Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte den Beschluss der Bundesregierung. „Deutschland würde sich vertraglich verpflichten, Genehmigungen für Gasförderprojekte nicht zu ändern, wenn niederländische Interessen dadurch beeinträchtigt werden“, warnte DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Damit gebe die Bundesregierung Deutschlands Entscheidungshoheit ab und mache sich „zum Erfüllungsgehilfen für den fossilen Gaskonzern One-Dyas“.

Männer schleppen Sandsäcke
UN-Bericht zu Klimaanpassung Mit dem Wasser bis zum Hals

Die gefährdetsten Länder bekommen oft am wenigsten Geld für Anpassung an die Erderhitzung. Ein Vorschlag: Milliardäre müssten mehr beitragen.

Von Jonas Waack
Nepalese army personnel get ready to rescue survivors after a flood in Jhapa district east of Nepal, Sunday, Oct. 5, 2025.
Anpassung an die Erdewärmung Milliardäre schützen oder den Rest der Menschheit?
Kommentar von Jonas Waack

Es sind die Überreichen, die den Klimawandel versursacht haben. Sie sollten für die notwendigen Anpassungen an ihre Folgen bezahlen.

An der gläsernen Fassade des Europäischen Parlaments ist das EU-Logo und die EU-Flagge zu sehen
EU-Klimaziel laut Gutachten rechtswidrig EU-Staaten könnten auf Schadensersatz verklagt werden

Ein zu niedriges Klimaziel würde Staaten und Unternehmen vor Gericht gefährden, warnt ein Gutachten – auch, weil die EU CO₂-Schulden anhäuft.

Von Jonas Waack

klimawandel

An den Ästen einer Kaffeepflanze, die weit in den blauen Himmel hinaufragt, wachsen zahlreiche rote und gelbe Kaffefrüchte. Die Blätter der Pflanze sind saftig grün.
Entwaldung für Kaffeeanbau Wenn der Wald stirbt, stirbt der Regen

In Brasilien zerstört Kaffee seine eigene Lebensgrundlage: den Regen. Warum Kaffee ein kannibalistischer Rohstoff ist. Und wie es auch anders geht.

Von Theresa Walter

22.10.2025

