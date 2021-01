Alternative Messenger-Dienste : Tschüss Whatsapp

Seit Whatsapp neue Nutzungsbedingungen angekündigt hat, sind andere Messenger-Dienste gefragt. Welche sind sicherer, aber ebenso nutzerfreundlich?

Der Fußballverein ist der Klassiker. Eine Horde mehrerer Dutzend Menschen, die sich an Whatsapp festketten, als hinge die Zukunft ihres Teams davon ab. Man selbst kommt als Eltern oder neuer Mit­spie­le­r:in dazu, legt ein bisschen mehr Wert auf Datenschutz und Privatsphäre und fragt sich: Was ist wichtiger – Privatsphäre oder Fußball?

Es wäre soziologisch sicher eine interessante Untersuchung, ob Mitglieder von Fußballvereinen strukturell stärker zu einer gewissen „Das haben wir hier schon immer so gemacht“-Haltung neigen, die einen Wechsel des Messenger-Dienstes verhindert. Oder ob das Phänomen in anderen Sportarten oder der Gesellschaft insgesamt ähnlich verbreitet ist. Die aktuelle Entwicklung jedenfalls legt nahe, dass sich gesamtgesellschaftlich durchaus etwas tut.

Seit Whatsapp die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen auf interpretationsbedürftige Art und Weise geändert hat, melden konkurrierende Messenger-Dienste rasant steigende Nutzerzahlen. Als Reaktion darauf hat Whatsapp das Inkrafttreten der neuen Regeln von Februar auf Mai verschoben. Was zeigt, wie ernst der Mutterkonzern Face­book die Entwicklung nimmt. Und wie viel es bringt zu wechseln.

Es folgt eine Übersicht über empfehlenswertere, ganz einfach zu nutzende Dienste für alle, die immer noch bei Whatsapp festhängen, egal ob freiwillig oder aus Mangel an Wissen. Wenn genug mitmachen, dann wird eines Tages auch der Fußballverein merken, dass es wunderbare, sichere und privatsphärefreundliche Messenger gibt, die einem nicht die letzte Information aus dem Profil fressen.

Das Wichtigste ist, sich zuerst von zwei Vorurteilen zu verabschieden: dass es pro Smartphone nur einen Messenger geben könne. Nein, im Gegenteil: Es spricht überhaupt nichts dagegen, mehr als einen zu verwenden. Die meisten sind für Pri­vat­nut­ze­r:in­nen ohnehin kostenlos. Besser drei alternative, datenschutzfreundliche Open-Source-Messenger nutzen, wenn man damit alle Kontakte abdecken kann, als Whatsapp.

Signal ist vielversprechend

Das zweite Vorurteil: Es lohne sich erst dann, eine Alternative zu installieren, wenn damit Whatsapp vollständig ersetzbar ist. Als ob sich die Welt nicht in kleinen Schritten verändern ließe. Jede Nachricht, die nicht über Whatsapp verschickt wird, bedeutet weniger Daten für Facebook. Wenn man schließlich überrascht feststellt, dass zwei Drittel des Fußballvereins doch auch über andere Messenger zu erreichen sind, wird es einfacher, das letzte Drittel zu überzeugen.

Für alle, die mit einem neuen Messenger möglichst viele Menschen erreichen wollen, ist Signal aktuell der vielversprechendste. Schon bevor Whatsapp die neuen, umstrittenen Nutzungsbedingungen veröffentlichte, war er als Zweit-Messenger beliebt, aktuell steigen die Nutzerzahlen weiter. Er ist für die gängigen Plattformen erhältlich, der Quellcode ist Open Source, lässt sich also von kundigen Menschen überprüfen. Hinter Signal steht eine spendenfinanzierte Stiftung.

Dass der Dienst kostenlos ist, muss also keinen Argwohn hervorrufen – Nutzerdaten werden anders als bei Whatsapp nicht kommerziell verwertet. Auch der Whistleblower Edward Snowden ist bekennender Nutzer der App. Eine besonders schöne Funktion ist seit Mitte Dezember verfügbar: Bis zu fünf Teil­neh­me­r:in­nen können verschlüsselt zusammen videotelefonieren.

Trotzdem hat der Dienst einige Haken: So lässt sich Signal nur in Verbindung mit der Telefonnummer einrichten. Eine anonyme Nutzung ist damit nicht möglich. Außerdem sitzt die Signal-Stiftung in den USA und unterliegt damit dem Vorgehen der dortigen Sicherheitsbehörden. Das betrifft etwa die geheimdienstlichen Befugnisse nach der Fisa-Gesetzgebung.

Demnach müssen Diensteanbieter unter anderem auf Verlangen sämtliche vorhandenen Daten an den Geheimdienst weitergeben. Rechtsmittel für Nut­ze­r:in­nen gibt es nicht. Inhalte der Kommunikation betrifft das im Fall Signal nicht, weil die Nachrichten mit einer starken Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versehen sind. Wohl aber Metadaten – also wer wann mit wem kommuniziert hat.

Besser macht es Threema. Der Messenger-Dienst des gleichnamigen Schweizer Unternehmens vereint die Vorteile von Signal – Open Source, starke Verschlüsselung, einfache Nutzung – mit extra Features in Sachen Datenschutz. Die App lässt sich als Telefonnummer nutzen – also komplett anonym. Zur Verifizierung und zum Hinzufügen von Kontakten gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auf der höchsten Sicherheitsstufe ist es das gegenseitige Scannen eines QR-Codes.

Telegram zu Unrecht gehypt

Kontaktlisten und Nachrichten liegen nicht auf Servern, sondern nur auf den Endgeräten der Nutzer:innen. Für den Versand betreibt das Unternehmen eine eigene Serverinfrastruktur und greift nicht auf externe Anbieter wie Amazons AWS zurück. Interessant für Android-Nutzer:innen, die ganz auf Google verzichten wollen: Sie können den Messenger am Google Play Store vorbei installieren, direkt über die Webseite des Anbieters.

Der Dienst ist werbefrei und kommerzialisiert auch keine Nutzerdaten. Für Pri­vat­nut­ze­r:in­nen kostet er daher etwas: aktuell knapp vier Euro. Unternehmenskunden zahlen pro Monat, für sie gibt es auch eine kostenlose Testversion.

Noch besser sind Messenger, die auf dem freien XMPP-Protokoll aufsetzen. Conversations ist eine der bekannteren, aber kostenpflichtigen Android-Apps, für iOS gibt es zum Beispiel ChatSecure. Bei XMPP-Messengern lassen sich Inhalte verschlüsselt und plattformunabhängig verschicken. Der Haken: Das Einrichten ist komplizierter als bei Apps wie Signal oder Threema. Nut­ze­r:in­nen müssen erst einmal einen Account auf einem XMPP-Server einrichten.

Die Finger lassen sollte man von einem Anbieter, der gerade sehr gehypt wird: Telegram. Das Unternehmen vermarktet sich als sichere Alternative zu Whatsapp und verspricht auf seiner Webseite unter anderem „stark verschlüsselte Nachrichten“. Was es verschweigt: Standardmäßig ist die Kommunikation überhaupt nicht verschlüsselt. In den besonders beliebten, weil bis 200.000 Mitglieder starken offenen Gruppenchats sowieso nicht.

SMS sind auch keine Lösung

Aber auch 1:1-Kommunikation ist nur dann verschlüsselt, wenn Nut­ze­r:in­nen eigenhändig einen „geheimen“ Chat einrichten. Die verschickten Inhalte liegen, mit Ausnahme der Nachrichten aus geheimen Chats, auf Servern des Unternehmens. Dritte, etwa die Betreiber des Dienstes, aber gegebenenfalls auch Ha­cke­r:in­nen könnten also darauf zugreifen.

Die Nutzung der Telegram-App ist kostenlos, was die Frage nach der Finanzierung stellt. Der Firmengründer schrieb im Dezember, dass er bislang die Ausgaben selbst übernommen habe. Doch ab 2021 sollten Einnahmen generiert werden – wie, das bleibt aber unklar. Das Verkaufen von Nutzerdaten wäre jedenfalls eine naheliegende Strategie. Vor allem, weil kommerzialisierbare Informationen nicht nur aus Metadaten, sondern auch aus den Inhalten der nicht verschlüsselten Kommunikation generiert werden könnten – also noch deutlich umfangreicher als bei Whatsapp.

Für alle, die sich jetzt auf der sicheren Seite wähnen, weil sie ohnehin nur SMS schreiben: SMS sind zwar tatsächlich schön, weil nicht an das Ökosystems eines Messengers gebunden. Aber leider gar nicht verschlüsselt. Doch auch dafür gibt es Abhilfe: die Open-Source-App Silence. Sie ist erhältlich über F-Droid, einen alternativen App-Store, der ausschließlich quelloffene Software anbietet.

Wer SMS und MMS über Silence schickt, verschlüsselt sie automatisch. Übrigens, der beste Zeitpunkt, einem neuen Messenger eine Chance zu geben, ist: jetzt.