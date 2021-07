Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : Inzidenz steigt weiter

Das RKI registriert sehr viel mehr Neuinfektionen als noch eine Woche zuvor. In Sachsen fällt wohl ab Freitag die Maskenpflicht beim Einkaufen.

Maskenpflicht in Sachsens Geschäften fällt

In Sachsen soll die Maskenpflicht beim Einkaufen bei einer Wocheninzidenz von unter zehn entfallen. Die Regelung greife ab diesem Freitag (16. Juli) mit der neuen Landesverordnung, kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden an.

Ein Mund-Nasen-Schutz muss aber weiter in Bus und Bahn sowie in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen getragen werden. Derzeit liegen alle Landkreise und Städte im Freistaat unter dem Schwellenwert von zehn wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:innen. (dpa)

Über 1.500 Neuinfektionen gemeldet

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 1.548 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 563 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 985 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 7,1 von 6,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Ein­woh­ne­r:in­nen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

28 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.287. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Coronatests positiv aus. (rtr)

Malu Dreyer für Neujustierung des Inzidenz-Kennwerts

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Deyer dringt auf veränderte Kriterien zur Beurteilung der Coronalage. „Wir brauchen jetzt eine neue Warnstufe“, sagt die SPD-Politikerin den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ (Mittwochausgabe).

Witer sagte Dreyer: „Die Inzidenz bleibt ein wichtiger Warnfaktor, aber wir müssen neu justieren. Je höher die Impfquote, desto weniger schwere Verläufe wird es geben und somit wird das Gesundheitssystem nicht so schnell überlastet.“

Daher müsse die Situation in den Krankenhäusern stärker einbezogen werden. Sie halte dabei eine bundeseinheitliche Lösung für notwendig. (rtr)

Karliczek will Stufenplan für Schulen

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) fordert einen Stufenplan für das kommende Schuljahr, in dem Maßnahmen für unterschiedliche Entwicklungen beim Infektionsgeschehen festgeschrieben sind. „Gerade für den Fall weiterer Virus-Mutationen brauchen wir für die Schulen einen Stufenplan, der festlegt, wie zu reagieren ist, wenn sich die Infektionslage verschärft“, sagt Karliczek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch).

Priorität sei, den Regelunterricht aufrechtzuerhalten. „Es muss aber auch gut vorbereitete Alternativen geben für die Situation, dass es anders kommt.“ Man müsse mit Ausbrüchen an einzelnen Schulen rechnen. (rtr)