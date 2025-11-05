Bei der AfD sind gute Kontakte ins autoritäre Russland notorisch: Erst kürzlich führte die brandenburgische AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Bessin eine Besuchergruppe durch die russische Botschaft. Auch Fraktionschef Tino Chrupalla feierte dort vor zwei Jahren mit dem Botschafter den sowjetischen Sieg über Nazideutschland und ließ sich nicht zum ersten Mal für russische Propaganda einspannen. Immer wieder fallen AfD-Abgeordnete mit Aussagen auf, die nach Kreml klingen, oder reisen gleich als Pseudowahlbeobachter nach Russland – zuletzt war ein Hamburger Bürgerschaftsabgeordneter bei einem extrem rechten Vernetzungstreffen in Sankt Petersburg.

Auch der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Markus Frohnmaier, wollte kürzlich nach Russland reisen – hat den Besuch nach heftiger Kritik nach taz-Informationen wieder abgeblasen. Hinzu kommen Korruptionsaffären wegen möglicher russischer Einflussnahme gegen AfD-Abgeordnete, auch mögliche Geldzahlungen spielten dabei eine Rolle. Noch immer wird gegen den EU-Abgeordneten Petr Bystron wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche ermittelt, seine Immunität wurde vom EU-Parlament im Mai aufgehoben.

Die Regierungsfraktionen sehen in der AfD zunehmend ein Sicherheitsrisiko: Auch deshalb, weil die Partei immer wieder parlamentarische Anfragen zur kritischen Infrastruktur der Bundesrepublik stellt. SPD und Union haben deswegen für Mittwochnachmittag kurzfristig eine aktuelle Stunde im Bundestag angesetzt. Titel: „Auswirkungen des Verhältnisses der AfD zu Russland auf Deutschlands Sicherheitsinteressen – Kein Patriotismus, sondern mögliche Gefährdung unserer Sicherheit“.

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, sagte der taz, es sei gutes Recht der Opposition, Anfragen zu stellen. Die Häufung von Anfragen zu „Transit militärischer Güter, Art, Anzahl und Haltepunkte“ oder „Speicherstellen und Schnittstellen polizeilicher Dienststellen“ werfe „gewisse Verdachtsmomente“ auf. Angesichts der vielen Anfragen zu kritischer Infrastruktur sei erstaunlich, dass die AfD keinen einzigen Antrag zum Schutz der Infrastruktur eingebracht habe, etwa zu dem kürzlich vom Kabinett beschlossenen Kritis-Dachgesetz.

Wegen Russlandnähe kein Hausausweis

Die extrem rechte Partei wies die Vorwürfe zurück. Tino Chrupalla behauptete gegenüber der taz, die AfD stelle nur berechtigte Fragen. Zu Spionagevorwürfen im Zusammenhang mit parlamentarischen Anfragen sagte er: „Es ist unverschämt, das zu unterstellen, ohne ansatzweise einen Beleg zu haben.“ Ebenso sei es „unverschämt“, das Fragerecht beschränken zu wollen. Es stehe der Bundesregierung offen, Fragen unbeantwortet zu lassen. Er nannte die Vorwürfe eine „Kampagne der CDU.“ Auch Weidel nannte es ein billiges Manöver der CDU, der AfD das Label der Agenten Russlands aufkleben zu wollen.

Allerdings gibt es durchaus Belege: Zuletzt wurde einem AfD-Mitarbeiter mit Verweis auf Kontakte zu russischen staatlichen Stellen ein Hausausweis für den Bundestag untersagt, das Berliner Verwaltungsgericht sieht das im Eilverfahren als rechtmäßig an. Es handelte sich dabei um den ehemaligen AfD-Abgeordneten Ulrich Oehme, der 2018 auf Putins Kosten auf die besetzte Krim reiste.

„Auftragsliste des Kreml abarbeiten“

Vor diesem Hintergrund können die Anfragen zur kritischen Infrastruktur schon stutzig machen. Im Juni stellte die AfD-Fraktion beispielsweise 52 detaillierte Fragen zu den Drohnenkapazitäten der Bundeswehr. Einen Teil der Fragen beantwortete die Bundesregierung aus Geheimhaltungsgründen nicht, einige Antworten wurden der AfD daher gesondert als Verschlusssache zugeleitet. Die angefragten Informationen beschrieben die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr so detailliert, „dass selbst ein geringfügiges Risiko des Bekanntwerdens unter keinen Umständen hingenommen werden kann“. Hier überwiege „das Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht wesentlich“.

 Die Grünen warnen davor, nun pauschal das Fragerecht für die Opposition einzuschränken. Das sei verfassungsrechtliches Kamikaze, so Irene Mihalic.

Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Union, Steffen Bilger, sprach von auffällig vielen Fragen der AfD zu kritischer Infrastruktur. Der Bundestag müsse nun „mal genauer schauen, ob das Fragerecht genutzt wird, um unseren Interessen zu schaden und den Interessen eines anderen Landes zu dienen“, wie er am Dienstag sagte. Es sei wichtig, dass Anfragen der Opposition vollständig und korrekt beantwortet würden, aber im Falle der AfD müsse geprüft werden, „ob das Fragerecht so missbraucht wird, dass es unseren Interessen schadet“.

Grüne warnen vor Beschneidung des Fragerechts

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, warnte allerdings vor jeglichen Überlegungen, die Fragerechte der Opposition zu beschneiden – das sei „verfassungsrechtliches Kamikaze“. Die Bundesregierung könne schon jetzt bei ihren Antworten auf Parlamentsanfragen abwägen, ob Informationen sicherheitsrelevant sind. Im Zweifel werden sie Abgeordneten dann nur nichtöffentlich zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus das Fragerecht für einzelne Fraktionen einzuschränken, fände Mihalic „schwierig“.

Sehe man in der AfD ein Sicherheitsrisiko, müsse man ein Verbot beim Verfassungsgericht beantragen, so Mihalic: „Empörung allein reicht nicht.“ Die Fraktionsspitze der Grünen hatte den anderen demokratischen Fraktionen im September ein Gesprächsangebot zu einem möglichen Verbotsverfahren gemacht, die Union habe dieses Angebot bislang nicht angenommen. (Mitarbeit: Sabine am Orde, Anna Lehmann)