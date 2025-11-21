piwik no script img

30 Jahre FriedensabkommenDayton ist gescheitert

Erich Rathfelder

Kommentar von

Erich Rathfelder

Das Abkommen vom 21. November hat Bosnien und Herzegowina Frieden gebracht. Doch das Denken entlang ethnischer Grenzen wurde verfestigt.

Kovaci-Friedhof mit muslimischen Stelen und Stadtübersicht von Sarajewo
Während des Bosnienkriegs war Sarajevo vom 5. April 1992 bis zum 29. Februar 1996 belagert worden Foto: Oryk Haist/imago

D as Abkommen von Dayton am 21. November 1995 hat den fast vier Jahre währenden Krieg in Bosnien und Herzegowina beendet und war für die USA und Präsident Bill Clinton ein Erfolg. Dass dieser Erfolg 30 Jahre danach in den USA aber immer noch den damals regierenden Demokraten zugeschrieben wird, scheint den jetzigen Präsidenten Donald Trump herauszufordern. Den Ruhm für den „Frieden“ in Bosnien den Demokraten zu überlassen, darf ja nicht sein.

Die Friedensverhandlungen in Dayton in Ohio haben unter US-Aufsicht eine Verfassung geschaffen, die das Land in ein Korsett presst, das keine ernsthaften Reformen zulässt. Indem das Land entlang streng „ethnisch“ definierter Zonen aufgeteilt und mit einer komplizierten Verfassung ausgestattet wurde, versuchte die Internationale Diplomatie damals um des Friedens willen den Kriegsparteien aus Serben, Kroaten und Bosniaken entgegenzukommen – mit dem Resultat, dass das Denken in Ethnien, die ideologische Basis des Krieges, verfestigt wurde.

Und die serbischen Angreifer konnten so fast alle ihrer Eroberungen absichern. Die serbische Republika Srpska erhielt 49 Prozent des Territoriums, 51 Prozent die Kroatisch-Bosniakische Föderation, die wiederum in zehn Kantone unterteilt ist. 2 Prozent entfallen auf das selbstverwaltete Sondergebiet Brčko. Die Struktur des Staates ist kompliziert, jeder Teilstaat hat eigene Parlamente, eigene Exekutiven, ein eigenes Gerichtssystem. Sie eröffnet viele Möglichkeiten der (Selbst-)Blockade.

Die meisten Diplomaten und Unterhändler haben die komplexe Geschichte des Landes gar nicht verstanden

Zwar sollte der per UN-Resolution eingesetzte Hohe Repräsentant die Entwicklung zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit überwachen und demokratische Strukturen durchsetzen, doch all dies blieb Stückwerk. Die hoffnungsvolle Perspektive scheiterte nicht nur am Widerstand der Nationalisten und der hinter ihnen stehenden Staaten, sondern auch an den Widersprüchen der internationalen Institutionen selbst. Die meisten Diplomaten und Unterhändler haben die komplexe Geschichte des Landes gar nicht verstanden.

Noch kurz vor dem Angriff serbischer Truppen und Freischärler aus Serbien war die überwältigende Mehrheit der bosnisch-herzegowinischen Bevölkerung davon überzeugt: „Bei uns kann es keinen Krieg geben, wir leben doch alle so gut zusammen.“ Über Jahrhunderte lebten Muslime, Katholiken und Orthodoxe, Juden und noch weitere Minderheiten friedlich zusammen.

Ja, es gab sie, die Jahrhunderte währende bosnischen Tradition des friedlichen Zusammenlebens. Doch genau diese Positionierung der Gesellschaft war für die aufkommenden Nationalisten aus Serbien und Kroatien ein rotes Tuch, sie wollten diese Gesellschaft zerschlagen. Nationalisten können sich einen Staat nur vorstellen, in der ihre Volksgruppe dominant ist. Sie können eine tolerante, nicht nationalistische Gesellschaft nicht ertragen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Vieles spricht dafür, dass dies der wichtigste Grund für den Krieg war. Schon im März 1992, noch vor dem Krieg in Bosnien und Herzegowina, hatten sich die Präsidenten Franjo Tudjman und Slobodan Milošević getroffen, um über die territoriale Aufteilung von Bosnien und Herzegowina zu sprechen. Als die serbischen Truppen im April 1992 losmarschierten und in wenigen Monaten über 60 Prozent des Territoriums Bosnien und Herzegowinas eroberten, sicherten die Kroaten nur ihre Mehrheitsgebiete in der Herzegowina.

Die Verbrechen der ethnischen Säuberungen mit ihren über 100.000 Opfern haben sich bei Bosniaken und den anderen Minderheiten bis heute tief eingeprägt. Fast die Hälfte der Bevölkerung wurde zur Flucht ins Ausland oder in die noch nicht okkupierten Gebiete Bosnien und Herzegowinas gezwungen. Nach diesen Erfahrungen sollte in Dayton eigentlich ein Neuanfang durchgesetzt werden. Dem UN-Tribunal gegen Kriegsverbrechen gelang es zwar, die Verbrechen zu dokumentieren und einige Verantwortliche zu verurteilen.

Doch die Nationalisten taten und tun bis heute alles, um mit Geschichtslügen die eigenen Verbrechen zu minimieren und die Schuld der Gegenseite in die Schuhe zu schieben. Leider ist heute, 30 Jahre danach, der Kenntnisstand der Öffentlichkeiten so niedrig, dass die falschen Narrative der Nationalisten auch auf internationale Resonanz stoßen. Nicht einmal die Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, der seit 2009 die Dayton-Verfassung wiederholt als unvereinbar mit europäischen Werten definiert hat, drang durch. Die EU und der Hohe Repräsentant waren nicht in der Lage, diese Position nachdrücklich durchzusetzen.

Wenig Rechte für Minderheiten

Russland dagegen unterstützte ohne Wenn und Aber von Beginn an die nationalistischen Extremisten in Bosnien und Herzegowina, auch im UN-Sicherheitsrat. In der EU setzte sich zwar die Haltung durch, das Land habe eine Chance für die Integration in die EU. Sie nahm aber immer die Positionen der nationalistischen Extremisten hin, die genau dies verhindern wollen. So konnte Bosnien kein normaler Staat, keine normale Demokratie werden.

Dazu gehört ein Wahlsystem, dass die Kollektivrechte der großen Volksgruppen (Serben, Kroaten und Bosniaken) über Individualrechte setzt, zugleich aber Rechte von Minderheiten – Roma etwa – zu wenig berücksichtigt. Als Richard Holbrooke, der Schöpfer von „Dayton“, einmal forderte, ein „Dayton 2“ zu verhandeln, um grundlegende demokratische Freiheiten und rechtsstaatliche Strukturen durchzusetzen, fand er keine Unterstützung. Dayton, das muss nach 30 Jahren konstatiert werden, ist gescheitert.

Doch keiner weiß, wie es weitergeht. Auch nicht der deutsche Außenminister Wadephul, der gerade das Land besucht hat. Und was Donald Trump eigentlich vorhat, weiß auch niemand so genau. Spekulationen allerdings, er wolle Bosnien in drei ethno-nationalistisch definierte Gebiete aufteilen, sind wohl nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Erich Rathfelder

Erich Rathfelder

 Auslandskorrespondent Balkanstaaten
Erich Rathfelder ist taz-Korrespondent in Südosteuropa, wohnt in Sarajevo und in Split. Nach dem Studium der Geschichte und Politik in München und Berlin und Forschungaufenthalten in Lateinamerika kam er 1983 als West- und Osteuroparedakteur zur taz. Ab 1991 als Kriegsreporter im ehemaligen Jugoslawien tätig, versucht er heute als Korrespondent, Publizist und Filmemacher zur Verständigung der Menschen in diesem Raum beizutragen. Letzte Bücher: Kosovo- die Geschichte eines Konflikts, Suhrkamp 2010, Bosnien im Fokus, Berlin 2010, 2014 Doku Film über die Überlebenden der KZs in Prijedor 1992.
10 Kommentare

 / 
  • SB

    "Die Verbrechen der ethnischen Säuberungen mit ihren über 100.000 Opfern haben sich bei Bosniaken und den anderen Minderheiten bis heute tief eingeprägt"



    Irgendwie benennt der Artikel nur Serben und Kroaten als Täter.



    Was ist mit den Verbrechen der Mudschahedin?



    Tausende Al-Qaida-Kämpfer, teils von Osama bin Laden höchstpersönlich nach Bosnien geschickt, kämpften damals schon unter der schwarzen Islamistenfahne die wir zuletzt bei ISIS gesehen haben und setzen in abgelegenen Dörfern gar die Scharia durch. Und auch damals schon führte die Route der Kämpfer über Syrien. Und auch schon damals hielten sie ihre Gräueltaten fest, auf Videokasetten die weltweit vertrieben. Einzelne Szenen daraus gingen um die Welt - die Szene wie sie mit einem abgetrennten Kopf Fußball spielen habe ich heute noch im Kopf.



    Die Bosniaken waren alles andere als nur Opfer und "die Jahrhunderte währende bosnischen Tradition des friedlichen Zusammenlebens" die der Artikel benennt, hatte meiner Meinung nach nur Bestand, weil immer ein viel mächtigerer Overlord dahinterstand, der den Frieden erzwang.



    Ja sie haben zusammengelebt, aber immer mit Faust in der Tasche. Wollen und müssen sind ein Unterschied.

  •

    Shure. But

    Leider hat Old Genschman des Naheliegende nicht vorausgesehen/sehen wollen.



    🤖Hans-Dietrich Genscher war als deutscher Außenminister maßgeblich an der Politik gegenüber dem zerfallenden Jugoslawien beteiligt, insbesondere durch die Anerkennung Sloweniens und Kroatiens im Dezember 1991. Diese frühe Anerkennung wurde in Deutschland und international kontrovers diskutiert: Einerseits wurde er dafür kritisiert, den Zerfallsprozess beschleunigt und die nachfolgenden Kriege mitverursacht zu haben. Andererseits argumentierte er, dass eine Nicht-Anerkennung die Gewalt durch die jugoslawische Volksarmee noch verstärkt hätte.“

    • D

      @Lowandorder:

      Es ist heutzutage viel Jugonostalgie unterwegs. Es hat einen Grund warum gewaltige Kohorten an jungen Leuten in den Westen gegangen sind um Geld zu verdienen und mit ihren Rücksendungen und den Krediten die Tito organisiert hat das Land über Wasser zu halten. Ohne das, wäre es schön früher zerfallen.



      Ah ja, Nationalismus kam erst auf als Tito tot war?



      Das sollte man Mal Geschichte studieren. Allein schon der Weg in den ersten Weltkrieg sollte genug Aussagen. Und befriedet war es nur Dank der Armee und Goli otok. Und das auch nur oberflächlich.



      Aber klar, Genscher war schuld... Was man gesehen hat ist wie die Serben auf Zerfall reagieren siehe Kosovo.



      Aber klar, Slowenien und Kroatien sind schuld...

  •

    Zumindest schwiegen die Waffen. Und es kamen ja sogar einzelne Menschen vor Gericht.



    Die RpblkSrpsk etwa ist dabei zugleich eine Farce eines serbomanen Großspurers.



    Der Preis war ethnische "Säuberung", die schon bei Türkei/Griechenland vor hundert Jahren nicht funktioniert hat, die auch gar nicht abgehen muss, wenn Minderheiten eben nicht unterdrückt werden, sondern das auch entspannt bleiben können. Muslime oder einfach nur Ahmad sein, ohne Verräter, minderwertig, ... zu sein.



    Ich gebe dem damaligen Polen und CSSR noch einen kleinen Punkt, da dort die Minderheiten frisch vom Gorilla Mitteleuropas funktionalisiert worden waren. Doch ansonsten brauchen wir Respekt und keine Vertreibung, da nicht, in Palästina nicht, in ... nicht. Wir brauchen eine Kultur des universalen Respekts und der individuellen Rechte, in einer Demokratie nicht in einer strukturellen unterdrückten Minderheit zu sein. Dann erst wird es aus dem Wir-oder-die herauswachsen können.



    War hierzulande u.a. mal mit Katholiken/Protestanten ansatzweise so oder Bayern/"Preußen" oder ...

  • F

    Dort gab (!) es mal einen europäischen Islam. D.h., die Leute waren so muslimisch wie wir katholisch oder evangelisch sind. Vor ein paar Jahren habe ich bei Mostar auf einem Campingplatz mit einer Muslimin im Bikini Bier getrunken. Sie war im Krieg mit ihren Eltern nach Deutschland geflohen und jetzt auf Verwandtschaftsbesuch. Sie erzählte, der säkular orientierte Islam sei in ihrer Ex-Heimat auf dem Rückzug zu Gunsten der ultraorthodoxen Variante aus Saudi Arabien. All die schönen neuen Moscheen wurden mit diesem Geld gebaut.

    Bosnien / Herzegowina wäre die Keimzelle für einen europäischen Islam auch bei uns gewesen. Alles vertan durch strunzdumpfen Nationalismus.

  • M

    Einen Friedensplan der Frieden gebracht hat als gescheitert zu bezeichnen ist etwas überzogen. Das Töten wurde beendet und das war das primäre Ziel.



    Ihre Aussage „Leider ist heute, 30 Jahre danach, der Kenntnisstand der Öffentlichkeiten so niedrig, dass die falschen Narrative der Nationalisten auch auf internationale Resonanz stoßen.“ zeigt mal wieder wie schwer sich Links mit der Akzeptanz anderer Positionen tut. Wer anders denkt kennt sich also nicht aus - etwas mehr Bildung und Aufklärung und alle haben dann die richtige Meinung.



    Ich habe nicht die Lösung für BH - aber wenn was nicht zusammenpasst, dann sollte man über eine Trennung nachdenken. Leider hat das nur bei der Tschechoslowakei friedlich funktioniert.

    • B

      @M_Kli:

      Haben sie den Artikel gelesen, waren sie mal in BiH und haben vielleicht einen subjektiven Eindruck beim Gespräch mit Bewohnern bekommen, die je nach Ethnie schon vor 20 Jahren Sorge hatten, was passiert, wenn die Truppen der UN abziehen.



      Haben sie das Gräberfeld in Srebrenica gesehen, welche der Nationalismus hinterlassen hat?

      Anscheinend hat es ja mal hunderte Jahre zusammen gepasst und ein friedliches Nebeneinander war mal möglich und wurde durch den Nationalismus der Serben und Kroaten zerstört.

      Nur die Bildung und Aufklärung hilft im besten Falle, die Wiederholung dieser Gräuel in Zukunft zu verhindern.

      Es geht mitnichten um die Unterdrückung anderer Meinungen, sondern zu zeigen wie die Vergangenheit war, was daraus durch machtversessene Menschen wurde und wie es endete. Mit Hass und Vernichtung von Menschen.

      Wenn die Bildungsmisere in Deutschland so weiter geht, glaubt die Generation nach mir auch bald wieder, Uropa war kein Verbrecher.



      Aber vielleicht ist es das, was sie möchten Verbrechen gegen Menschen relativieren, umdeuten und verherrlichen, um wieder im mordenden Nationalismus zu versinken und sich wieder groß zu fühlen.

      • D

        @BarfußimSommer:

        Es hat hunderte Jahre gepasst? Sagen sie Mal, haben sie schon Mal ein Geschichtsbuch aufgeschlagen? Erst waren die Osmanen da, die ganz sicher nicht so tolerant waren wie sie suggerieren. Von den Janitscharen ganz zu schweigen. Danach kam Österreich Ungarn was vergleichsweise besser war. Aber da war der serbische Nationalismus und der Traum von Groß Serbien. Dann kam Jugoslawien was ebenfalls mit Gewalt und Auswanderung zusammengehalten wurde. Und klar, die Zeit war besser als davor.. Aber ein Paradies war das auch nicht. Und nach Tito zerfiel der Rest dann einfach, da der Führerkult das noch zusammengehalten hat.

    • N

      @M_Kli:

      Anders denken heißt in dem Fall 'das Land gehört uns, die Bewohner vertrieben'. Dass sich Linke da mit der Akzeptanz schwertun, finde ich angemessen.

  • R

    ...und leider hat die europäische Linke, wie zur Ukraine und Syrien, auch zu Bosnien eine unrühmliche ideologische Denke gespielt, nach dem Motto "der Feind (Serbien/Russland/Assad) meines Feindes (der Westen) ist mein Freund".

