10 Jahre nach dem „Summer of Migration“ : Haben wir es geschafft?
Empfohlener externer Inhalt
Die Fluchtbewegung 2015 löste eine Solidaritätswelle in Deutschland aus. Angela Merkel sagte, wir schaffen das. Die Stimmung heute ist weit davon entfernt. Was ist passiert?
Wir – die taz – möchten dem „Summer of Migration“ und vor allem dessen Folgen ab August monatliche Sonderausgaben widmen. Wir starten mit dem Jubiläum des „Wir schaffen das“ und arbeiten uns vor bis zum Jahrestag der Silvesternacht 2015/16 in Köln. Aber uns geht es nicht um die historische Rückschau. Der Blick in die Vergangenheit ist für uns nur der Anlass, sich mit der Gegenwart zu beschäftigen – und mit der Zukunft. Denn wir sind uns sicher: 2015 ist nicht vorbei.
Das Thema Migration ist heute so allgegenwärtig wie damals. Wo stehen wir zehn Jahre nach Merkels Entscheidung, die Grenzen nicht zu schließen – nicht nur in der Asyl- und Migrationspolitik, auch mit Blick auf Union und AfD, auf die Polarisierung der Gesellschaft und den Zustand der Demokratie? Darüber sprechen wir in der neuen Folge des Bundestalks.
Mit dabei sind Frederik Eickmanns, Redakteur für Migration im Inland der taz, Ressortleiterin Dinah Riese und Christian Jakob aus dem Reportage und Recherche-Ressort. Moderiert wird die Folge von Sabine am Orde, innenpolitische Korrespondentin der taz.
„Bundestalk“ – Der politische Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
E-Autos versus Verbrenner
Der gefühlte Freiheitsverlust
Krieg in Gaza
Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza
Opferzahlen im Gaza-Krieg
Wie viele Tote gibt es in Gaza?
Kürzungsdebatte im Sozialbereich
Und eure Lösung, liebe Linke?
Trump setzt Museen Frist
Vorbei mit der Freiheit
100 Tage Merz-Regierung
Kein Rezept gegen rechts