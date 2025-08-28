piwik no script img

taz zahl ich
Köpfe von Manuela Heim, Barbara Dribbusch, Anna Lehmann und Stefan Reinecke
Illustration: taz

Unionspläne für Kosteneinsparungen Kommt die große Reform des Sozialstaats?

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der „Herbst der Reformen“ ist bislang zwar nur Marketing-Sprech, aber die Union will unbedingt beim Sozialen sparen. Wie will sie das machen?

Stefan Reinecke
Barbara Dribbusch
Manuela Heim
Anna Lehmann
von Stefan Reinecke, Barbara Dribbusch, Manuela Heim und Anna Lehmann

Berlin taz | Kanzler Friedrich Merz behauptet, dass unser Sozialstaat „nicht mehr finanzierbar“ sei. Beim Landesparteitag der niedersächsischen CDU am Samstag forderte er eine harte Reformdebatte.

Die SPD kontert, dass es mit ihr keine Kürzungen geben wird. SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt wertet Merz’ Ankündigungen als Kampfansage an die SPD und sieht einen Widerspruch zur kürzlich beschlossenen Ausweitung der Mütterrente.

Das alles macht das ohnehin verspannte Klima in der Koalition nicht besser. Sind das zwei Züge, die aufeinander zu rasen? Erst mal nicht. Denn jetzt sollen Kommissionen zu Pflege, Gesundheit und Rente Vorschläge machen. Das wird dauern.

Nur beim Bürgergeld ist sich Schwarz-Rot weitgehend einig: Für Arbeitslose werden sich die Bedingungen verschärfen. Nötig wäre auf jeden Fall eine andere Erzählung über den deutschen Sozialstaat – nämlich nicht als teurer Sanierungsfall, sondern als leistungsfähiges soziales Netz, um das viele Deutschland beneiden.

Darüber und mehr spricht Stefan Reinecke mit Barbara Dribbusch, Redakteurin für Soziales, Manuela Heim, Redakteurin für Gesundheit und soziale (Un-) Gerechtigkeit, und Anna Lehmann, Leiterin des taz-Parlamentsbüros.

„Bundestalk“ – Der politische Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „Bundestalk“ #CDU/CSU #SPD #Schwarz-rote Koalition #Sozialstaat #Bürgergeld #Kanzler Merz #Haushalt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Köpfe von Stefan Reinecke, Eric Bonse, Bernd Pickert und Barbara Oertel

Verhandlungen zum Ukrainekrieg

Gipfel über Gipfel – und jetzt?

Podcast „Bundestalk“ von Bernd Pickert, Barbara Oertel, Stefan Reinecke und Eric Bonse
Trump trifft Putin. Trump trifft Selenskyj. Die EU-Staaten bilden dabei die „Koalition der Willigen“ für Diplomatie. Ist die Ukraine dem Frieden näher gekommen?
Köpfe von Dinah Riese, Frederick Eikmanns, Sabine am Orde und Christian Jakob

10 Jahre nach dem „Summer of Migration“

Haben wir es geschafft?

Podcast „Bundestalk“ von Sabine am Orde, Dinah Riese, Frederik Eikmanns und Christian Jakob
Die Fluchtbewegung 2015 löste eine Solidaritätswelle in Deutschland aus. Angela Merkel sagte, wir schaffen das. Die Stimmung heute ist weit davon entfernt. Was ist passiert?
Köpfe von Stefan Reinecke, Sabine am Orde, Daniel Bax und Lisa Schneider

Die Katastrophe in Gaza

Wer kann Netanjahu stoppen?

Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Lisa Schneider, Sabine am Orde und Daniel Bax
470.000 Menschen sind von einer Hungersnot bedroht. Netanjahu will Gaza vollständig besetzen. Wird sich die Bundesregierung zu Maßnahmen durchringen?
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

2

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

3

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

4

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

5

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

6

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt