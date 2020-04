+++ Corona News vom Ostermontag +++ : 2.000 US-Todesfälle in vier Tagen

Insgesamt sind über 22.000 Menschen in den USA an Covid-19 gestorben. In China gibt es wieder mehr Neuinfektionen. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Seltene Einigkeit der Erdöl-Förderländer

8.55 Uhr: Die wichtigen Förderländer wollen ihre Ölproduktion drastisch kürzen. Dazu schreibt die Moskauer Regierungszeitung Rossijskaja Gaseta: „Fast alle Verhandlungsführer zeigten eine Einigkeit, und das war kein Zufall. Russlands Energieminister Alexander Nowak sagte, die Stabilität des Energiemarktes wiederherzustellen und die Energiesicherheit zu gewährleisten, sei der Schlüssel zur Lösung der Probleme bei der Gesundheitsversorgung. Und auch mit Blick auf eine weitere Verschärfung der Krise im Energiesektor, die schwerwiegende sozioökonomische Folgen haben könnte. Der gesunkene Ölpreis ließ viele Länder zweifeln, ob sie die durch die Pandemie verursachte Wirtschaftskrise überhaupt finanziell überstehen können.“ (dpa)

Altmaier: Mit Härte gegen wenige schwarze Schafe

8.23 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat angekündigt, gegen den missbräuchlichen Bezug finanzieller Hilfen hart vorzugehen. „Einige wenige schwarze Schafe gefährden so die schnelle Auszahlung für viele Tausend Ehrliche,“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zu Missbrauch sei es vor allem bei der Beantragung des Sofortprogramms für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen gekommen. (dpa)

Keine Besuche in Gefängnissen, aber per Video

8.00 Uhr: In den Gefängnissen Berlins können Inhaftierte ab Dienstag Angehörige „draußen“ per Video besuchen. Der Empfang echter Besucher in den Haftanstalten ist derzeit nicht möglich. Neben dem Gesundheitsschutz gehe es auch darum, die Stimmung aufrechtzuerhalten, teilte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mit. Aus Italien und Frankreich sei bekannt, dass dortige Besuchsverbote teilweise zu Aufständen geführt hätten. Deshalb würden die Maßnahmen in Berlin zur Sicherheit in den Gefängnissen beitragen. Laut Justizverwaltung wurden Video-Räume eingerichtet, in denen ein Bediensteter die Verbindung herstellt und der Gefangene dann allein skypen kann. (dpa)

Deutschland: Hälfte der Infizierten wieder gesund

6.13 Uhr: In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) die Zahl der Infektionsfälle auf 123.016 gestiegen. Binnen 24 Stunden seien 126 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet worden, teilt das RKI auf seiner Internet-Seite mit. 64.300 Menschen sind demnach genesen. Einen Tag zuvor lag diese Zahl bei 60.200. (rtr)

China: Wieder mehr Neuinfektionen

2.57 Uhr: Das chinesische Festland meldet am Sonntag 108 neue Fälle gegenüber 99 am Vortag. Es ist die höchste Zahl an Neuinfektionen seit mehr als fünf Wochen. Die meisten Fälle seien auf Einreisende zurückzuführen, erklärte die nationale Gesundheitskommission. Auf dem Festland würden 98 der Fälle aus Übersee stammen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle liegt nach offiziellen Angaben nun bei 82.160 und die Zahl der Todesopfer ist um zwei auf 3.341 gestiegen. (rtr)

Folgen der Pandemie für das britische Bruttoinlandsprodukt

2.21 Uhr: Einem Bericht der Times unter Berufung auf Finanzminister Rishi Sunak zufolge könnte Großbritanniens Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um bis zu 30 Prozent sinken. Mitglieder des Kabinetts forderten daher eine Lockerung der Beschränkungen, berichtet die Times. Sunak habe die Möglichkeit eines Rückgangs des BIP um 25 bis 30 Prozent im zweiten Quartal mit Kabinettsmitgliedern diskutiert, so die Zeitung. (rtr)

Starker Anstieg der Todeszahlen in den USA

2.03 Uhr: Die Zahl der Todesopfer in den Vereinigten Staaten ist laut einer Reuters-Zählung höher als in jedem anderen Land. Bis Sonntagabend sind fast 22.000 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. In den letzten vier Tagen wurden rund 2.000 Todesfälle pro Tag gemeldet, die meisten in und um New York City. Die New Yorker-Zahlen beinhalten keine Todesfälle, die zu Hause aufgetreten sind. (rtr)

Updated: Initial jobless claims as number 1/2 pic.twitter.com/VoQ3hye1LT — 📈 𝙻𝚎𝚗 𝙺𝚒𝚎𝚏𝚎𝚛 📊 (@lenkiefer) April 2, 2020

Übernahmen europäischer Unternehmen verhindern

0.36 Uhr: Die Europäische Union sieht die Notwendigkeit von Regierungsbeteiligungen an Unternehmen zu Abwendung von Übernahmen durch China. Einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge fordert die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Vestager, die Mitgliedsländer auf, Anteile an Unternehmen zu kaufen, um der Bedrohung durch chinesische Übernahmen entgegenzuwirken. Es bestünde ein echtes Risiko, dass angeschlagene Unternehmen Gegenstand einer Übernahme werden könnten. (rtr)