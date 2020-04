+++ Corona News am Freitag +++ : Keine weiteren Lockerungen möglich

Laut dem RKI-Vize müssten Neuinfektionen erst auf wenige Hundert sinken. Ramadan beginnt mit Einschränkungen. Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Den Live-Ticker bearbeiten Klaudia Lagozinski und Anselm Denfeld.

Solidarität in der Krise: Selbstbestimmt (über)leben

11.00 Uhr: Während die einen sich darüber ärgern, wegen der Einschränkungen zu Hause bleiben zu müssen, müssen andere unter der Tatsache leiden, kein zu Hause zu haben. taz-Autorin Desire Fischbach hat heute die Lage der etwa 2.000 Berliner Obdachlosen zusammengefasst. (taz)

RKI-Vize Lars Schaade: Keine weiteren Lockerungen möglich

10.36 Uhr: RKI-Vizepräsident Lars Schaade hält weitere Lockerungen derzeit für nicht möglich. Nachdenken darüber könne man allenfalls, wenn die täglichen Fallzahlen auf wenige Hundert gesunken seien. Nur dann sei man in der Lage, die Kontakte nachzuverfolgen. Derzeit melden die Ämter im Durchschnitt täglich noch rund 2.000 Neuinfektionen.(rtr)

Lars Schaade nennt baldigen Start der Bundesliga vernünftig

10.28 Uhr: RKI-Vize-Präsident Lars Schaade nennt Überlegungen der Deutschen Fußball-Liga „vernünftig“, den Betrieb der Bundesliga mittels einer Quarantäne für die Spieler wieder aufzunehmen. Es sei allerdings nicht die Aufgabe des Robert-Koch-Instituts, sich dazu zu äußern, da das eine des Arbeitsschutzes sei. Am Dienstag hatte Schaade allerdings betont, routinemäßige Coronavirus-Tests für Fußballspieler der Bundesliga seien aus seiner Sicht nicht nachvollziehbar. (rtr)

2,7 Millionen Infizierte, 190.000 Tote weltweit

10.24 Uhr: Mehr als 2,7 Millionen Menschen weltweit sind einer Reuters-Zählung zufolge inzwischen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 189.970 Menschen starben in Folge einer Covid-19-Erkrankung bislang. (rtr)

Biden rechnet mit Aufschub von US-Wahl durch Trump

10.05 Uhr: Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden geht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump aufgrund der Coronakrise einen Aufschub der Präsidentschaftswahl anstrebt. „Er wird irgendwie versuchen, die Wahl nach hinten zu verschieben“, sagte er bei einer Online-Wahlkampfveranstaltung. Trump glaube offenbar, dass er nur durch eine Verschiebung der für November angesetzten Wahl wiedergewählt werden könne, sagte Biden. (afp)

Lauwarmes Mittagessen für Hamburger Kita-Kinder für lau

10.03 Uhr: Viele Kinder würden wegen des eingestellten Regelbetriebes der Kindertagesstätten derzeit kein warmes Mittagessen mehr bekommen, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard, SPD, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Wir sorgen nun dafür, dass Kinder, die das benötigen, in ihrer Kita ein Mittagessen bekommen.“, so die Politikerin.

Die Eltern können spätestens ab dem 15. Mai die Mahlzeiten dann direkt in ihrer Kita abholen. Von dem Angebot könnten bis zu 90.000 Kinder profitieren. (dpa)

Ramadan beginnt mit Einschränkungen

9.56 Uhr: Wegen der Epidemie müssen Muslime sich während des Ramadan, dieses Jahr stark einschränken: die Gebete und das Fastenbrechen zu Hause im engsten familiären Kreis zu verrichten, sei für alle eine ungewohnte Situation, sagte der Verbandsvorsitzende Recep Bilgen. Im Fastenmonat, der bis zum 23. Mai dauert, dürfen Muslime von Anbruch der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang nicht essen und trinken. Auch die Epidemie sei kein Hindernis, von der Pflicht des Fastens abzurücken, stellte der Landesverband der Muslime klar. (dpa)

Hilfspaket der EU kommt laut ZEW-Forscher Jahre zu spät

9.24 Uhr: Die EU ist bei der Bekämpfung der Pandemie nach Einschätzung des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW zu langsam. ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann sagte über Fond, „durch seine geplante Verankerung im EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 dauert es viel zu lange, bis er wirken kann. Es ist gut möglich, dass nennenswerte Volumina erst fließen, wenn sich Europa ohnehin bereits erholt.“(rtr)

Bayerische Gefangene sollen Masken nähen

9.13 Uhr: Häftlinge in bayerischen Gefängnissen sollen jährlich bis zu sieben Millionen einfache Mund-Nase-Masken produzieren. Die Produktion, an der sich mehr als 100 gefangene Frauen und Männer beteiligen, laufe in Zusammenarbeit mit Firmen der Textilindustrie.(rtr)

Britischer Gesundheitsminister: Rückkehr Johnsons unklar

9.08 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach seiner schweren Covid-19-Erkrankung nach Angaben der Regierung weiter auf dem Weg der Besserung. Gesundheitsminister Matt Hancock sagt dem Sender Sky News, er erhole sich eindeutig. Auf die Frage, ob Johnson wie von einer Zeitung berichtet am Montag die Amtsgeschäfte wieder aufnehme, sagt Hancock, es sei noch keine Entscheidung getroffen. (rtr)

Jens Spahn pocht auf die Tracking-App

8.48 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, spricht sich erneut für eine Corona-Tracking-App mit zentraler Daten-Speicherung aus. Er nehme zwar Sorgen davor sehr ernst, sagt Spahn im ZDF. Ziel sei aber, dass es möglichst „binnen Stunden“ möglich sein sollte, Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln. Das sei einer der wichtigsten Schlüssel auf dem Weg in einen neuen Alltag. (rtr)

Sommerurlaub im Ausland wird immer unwahrscheinlicher

8.01 Uhr: Die Bundesregierung dämpft Hoffnungen auf Urlaube in klassischen ausländischen Ferienzielen in diesem Jahr. Es sei eher unwahrscheinlich, dass Reisende relativ schnell etwa wieder nach Spanien, Griechenland oder die Türkei kommen können, sagt der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), im ZDF. Das gelte auch für Geschäftsreisen. Deutsche dürften deshalb verstärkt in Deutschland Urlaub machen. (rtr)

Wachstum: Nestlé profitiert von Hamsterkäufen

7.56 Uhr: Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé hat im ersten Quartal von den Hamsterkäufen infolge der Pandemie profitiert, wie das an der Börse wertvollste europäische Unternehmen am Freitag mitteilte. In den ersten drei Monaten fiel das Wachstum höher aus, als Experten erwartet hatten. (dpa)

Italiens Wirtschaft will wieder loslegen

7.51 Uhr: Aus Italiens Wirtschaft wird der Ruf nach einem baldigen Hochfahren der Lieferketten laut. Der Bremsenhersteller Brembo fordert einen Start der Betriebstätigkeit ab kommender Woche. Ansonsten sei die Zukunft der italienischen Firmen in Gefahr, sagt Brembo-Chef Alberto Bombassei der Zeitung Il Sole 24 Ore. Er verweist auf das Beispiel Deutschland, wo die Produktion bereits angelaufen sei.(rtr)

Kommunen rufen Bund um Finanzhilfe

7.43 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund fordert milliardenschwere Hilfen vom Bund. Es werde ein „hoher zweistelliger Milliardenbetrag“ allein in diesem Jahr fehlen, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, in der ARD. „Das können Kommunen aus eigener Kraft nicht leisten. (...) Deswegen braucht es einen Rettungsschirm von Bund und Ländern, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben.“ Bislang biete der Bund den Kommunen konkret „gar nichts“ an. (rtr)

Fridays for Future startet Klimastreik im Netz

7.00 Uhr: Um die Kontaktbeschränkungen einzuhalten, hat die Klimabewegung Fridays for Future deutschlandweit zum „Netzstreik fürs Klima“ aufgerufen. Während bei den Klimaprotesten in der Vergangenheit Tausende junge Leute auf die Straße gingen, findet die Veranstaltung dieses Mal hauptsächlich online statt. Das sagte Lou Töllner, Sprecherin von Fridays for Future in Hannover. (dpa)

Anstieg auf drei Millionen Arbeitslose in Deutschland möglich

6.38 Uhr: Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) hält einen Anstieg der Arbeitslosenzahl auf über drei Millionen für möglich. „Die nächsten Monate werden sehr schwierig“, sagt IAB-Analysechef Enzo Weber dem Magazin „WirtschaftsWoche“. „Wenn es ungünstig läuft, könnten die Arbeitslosenzahlen 2020 vorübergehend wieder über die Drei-Millionen-Grenze steigen.“(rtr)

Geringer Anstieg: 150.000 Infizierte in Deutschland

6.31 Uhr: In Deutschland hat die Zahl der bestätigten Infektionen um 2337 zugenommen auf 150.383, wie das Robert-Koch-Institut mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle steigt demnach um 227 auf 5.321.(rtr)

Panama: Ausgangssperren sind Problem für Transgender

5.42 Uhr: Die strikten, nach Geschlechtern aufgeteilte Ausgangsbeschränkungen in Panama haben zur Diskriminierung von transsexuellen Menschen geführt. Transsexuelle seien beim Einkauf schikaniert worden, berichtete die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

In Panama dürfen an einigen Tagen Frauen, an anderen Männer essenzielle Besorgungen machen. „Wir leiden sehr unter Spott und Missbrauch, sowohl Transfrauen als auch Transmänner.“ sagt Venus Tejada, Direktorin der Panamaischen Vereinigung von Transsexuellen. (dpa)

Umfrag: Etwa sieben Prozent zahlen keine Miete mehr

4.16 Uhr: Die Zahl der säumigen Mieter ist sprunghaft gestiegen. Dies geht aus einer repräsentativen Civey-Umfrage für den Eigentümerverband Haus & Grund hervor, über die das Magazin Focus berichtet. Demnach kamen im April 6,9 Prozent der Mieter ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach. Das entspreche bundesweit etwa 1,6 Millionen Haushalten. Normalerweise liege die Zahl zwischen zwei und 2,5 Prozent.

Der Eigentümerverband befürchtet eine weitere Steigerung der Ausfälle. 17,6 Prozent der Befragten gaben an, sie wüssten nicht, ob sie ihre Miete künftig noch bezahlen könnten. Seit April gilt die Regelung, dass Mieter ihre Zahlungen aussetzen können und dafür nicht gekündigt werden dürfen, wenn sie wegen der Pandemie beispielsweise zu Kurzarbeit gezwungen sind. (afp)

3.17 Uhr: Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat die strikten Ausgangsbeschränkungen für die Hauptstadt Manila bis zum 15. Mai verlängert. In weniger von Coronavirus-Infektionen heimgesuchten Regionen würden die Restriktionen dagegen gelockert, sagt sein Sprecher. Duterte folge damit den Empfehlungen des Krisenstabes. In Manila wurden etwa 70 Prozent der 6981 offiziell gemeldeten Fälle des Landes registriert.(rtr)

Doppelt so viele Infizierte in Ecuador wie gedacht

1.08 Uhr: Die Zahl der Fälle in Ecuador ist doppelt so hoch wie bislang angenommen. Rund 11.000 neue Infektionen seien wegen verzögerter Testergebnisse zu den bisher bereits gemeldeten 11.183 Fällen hinzugekommen, sagt Gesundheitsminister Juan Carlos Zevallos. Die Zahl der Todesopfer wird mit 560 angegeben.(rtr)

US-Repräsentantenhaus winkt weiteres Hilfspaket durch

0.14 Uhr: Nach dem Senat hat nun auch das US-Repräsentantenhaus grünes Licht für ein viertes Hilfspaket im Kampf gegen die Krise gegeben. Die Abgeordneten billigten das Gesetz für ein Rettungspaket insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen in Höhe von knapp 500 Milliarden Dollar. Nun fehlt noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump. (rtr)

EU-Gipfel: 500-Milliarden-Hilfspaket gebilligt

0.00 Uhr: Der EU-Gipfel hat das vor zwei Wochen vereinbarte Paket mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten gebilligt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagabend von Teilnehmern. Die Hilfen sollen zum 1. Juni zur Verfügung stehen. (dpa)

Gottesdienstbesuch in NRW ab Mai wieder möglich

0.00 Uhr: Gottesdienste und Versammlungen zur Religionsausübung werden in Nordrhein-Westfalen ab Mai wieder öffentlich stattfinden. Das kündigte die Landesregierung an. Kirchen und Religionsgemeinschaften hatten in NRW im Zuge der Corona-Krise auf öffentliche Versammlungen verzichtet. Ein Gottesdienst-Verbot gab es nicht. (dpa)

