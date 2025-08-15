US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin kommen heute in Anchorage, Alaska, zu ihrem ersten bilateralen Gipfel seit sieben Jahren zusammen. Hauptthema sind Möglichkeiten für eine Waffenruhe in der Ukraine.

Das Wichtigste vor dem Treffen:

Gipfelbeginn: 11:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr MESZ) auf US-Militärstützpunkt in Alaska

Lawrow: Russland bringt „klare und verständliche Position“ mit

Merz fordert Putin auf, anschließend in Verhandlungen mit der Ukraine einzutreten

Rund 140 Menschen protestieren in Anchorage gegen das Treffen

EU-Außenpolitiker Michael Gahler (CDU): „Punktsieg für Putin“

10.34 Uhr: Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament, ist skeptisch, ob der heutige Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin greifbare Ergebnisse bringt. „Der Aggressor Putin bekommt nette Bilder für die russische und internationale Öffentlichkeit, ohne auch nur ein Jota von seinen maximalistischen und imperialistischen Forderungen abzugehen“, erklärte der CDU-Politiker im Fernsehsender phoenix und fügte hinzu: „Er wird auf die Weltbühne zurückgeholt. Das ist ein Punktsieg für Putin.“

Russland mache keinerlei Anstalten, sich auf einen Waffenstillstand einzulassen, der aber Voraussetzung sei, um zu weiteren Verhandlungen zu kommen. In der Konsequenz müsse dies dafür sorgen, dass Europa in seiner Hilfestellung für die Ukraine nicht nachlassen dürfe. „Das heißt, dass wir im finanziellen, aber auch im zivilen Bereich, wohlmöglich auch insbesondere militärisch die Unterstützung verstärken“, glaubte Gahler. Ein realistischer Weg sei der Ankauf von Waffen in den USA, um diese dann an die Ukraine weiterzuliefern.

Im Zusammenhang mit der von NATO-Generalsekretär Mark Rutte beförderten Diskussion über sogenannte ukrainische Gebietsabtretungen kritisierte der CDU-Politiker den NATO-Chef nachdrücklich. „Diese Äußerungen habe ich als höchst unglücklich empfunden. So etwas sagt man nicht öffentlich vor Verhandlungen“, meinte Gahler. Faktisch gebe es allerdings kaum eine Alternative, rechtlich einerseits die von Russland besetzten Gebiete nicht anzuerkennen, aber andererseits akzeptieren zu müssen, dass zunächst ein Teil der Ukraine besetzt bleibe. „Die Menschen, die dort leben, sind in einer rechtlosen Situation. Das ist das eigentliche Drama“, wies der Christdemokrat auf Willkür, Verhaftungen, Folter und Grausamkeiten der russischen Besetzer hin. (ots)

Lawrow: Kommen mit klarer Position zu Gipfel

09.20 Uhr: Russland kommt nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska. Er wolle keinen Ergebnissen vorgreifen, sagte Lawrow bei der Ankunft in Anchorage dem staatlichen russischen Fernsehsender Rossija-24. „Wir wissen, dass wir Argumente haben, eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen.“

Vieles für das Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump in dem nördlichen US-Bundesstaat sei beim Besuch des US-Unterhändlers Steve Witkoff in Moskau vergangene Woche vorbereitet worden. Man hoffe darauf, diese „nützliche Unterhaltung“ fortzusetzen, sagte Lawrow.

Trump will bei dem Treffen über eine Waffenruhe in der Ukraine und ein Ende des Krieges sprechen. Putin, auf dessen Befehl Russland die Ukraine angegriffen hat, lässt bislang kein Einlenken erkennen. Wegen der Zeitverschiebung beginnt der Gipfel erst am späten Freitagabend deutscher Zeit. (dpa)

Angriffe in Russland

09.43 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag die Ölraffinerie Sysran in der russischen Oblast Samara angegriffen. Es habe Explosionen gegeben, ein Feuer sei ausgebrochen, teilt das Militär auf Telegram mit. Die Raffinerie produziert nach eigenen Angaben eine Reihe von Kraftstoffen und ist eine der größten des Rosneft-Konzerns. Angaben zum Kampfgeschehen lassen sich meist nicht unabhängig überprüfen. (rtr)

08:05 Uhr: Bei einem ukrainischen Drohnenangriff im Südwesten Russlands ist nach russischen Angaben eine Frau getötet worden. Zehn weitere Menschen seien bei dem Angriff auf einen Wohnblock verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Region Kursk, Alexander Chinschtein, am Freitag im Onlinedienst Telegram. (afp)

07.20 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben den Hafen von Olja in der russischen Oblast Astrachan angegriffen. Bei dem Beschuss am Donnerstag sei ein Schiff getroffen worden, das Drohnen-Teile und Munition aus dem Iran geladen habe, teilt das ukrainische Militär mit. Russland nutze den Hafen als wichtiges Logistikzentrum für die Lieferung von Rüstungsgütern aus dem Iran. Astrachan grenzt an das Kaspische Meer, an dem auch der Iran liegt. (rtr)

„We stand with Ukraine“ – Protest in Alaska vor Gipfel

O6.56 Uhr: In der größten Stadt des US-Bundesstaats Alaskas haben Bewohner gegen das dort geplante Treffen von Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin protestiert. Am Vortag des Gipfels in Anchorage versammelten sich rund 140 Demonstrierende an einer Straßenkreuzung, um mit Schildern sowie ukrainischen und amerikanischen Flaggen ihrem Unmut Luft zu machen. Viele Autofahrer hupten beim Vorbeifahren zur Unterstützung, ein Lastwagenfahrer ließ seine Hupe besonders laut und lange ertönen.

Zu den Protestierenden gehörte auch die aus dem Raum Stuttgart stammende Deutsche Petra, sie lebt seit Jahrzehnten in Alaska. Sie verwies darauf, dass das US-Militär dort regelmäßig Verteidigungsübungen abhält, die auch Szenarien möglicher Angriffe aus Russland umfassen – und kritisierte, dass zugleich dem russischen Präsidenten bei seinem Besuch ein roter Teppich ausgerollt werde.

Ähnlich äußerte sich Cristy Willer. „Es ist sehr wichtig, der Welt klarzumachen, dass Alaska (…) dieses Treffen und die Menschen, die daran teilnehmen, nicht wirklich gutheißt“, sagte sie. Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht eingeladen sei, ergebe keinen Sinn. Ihre Freundin Susan Soule ergänzte: „Die Menschen sind wirklich besorgt. Sie leiden mit der Ukraine. Sie sind wütend, dass Trump unser Präsident ist.“

Unter den Teilnehmenden waren auch zwei Frauen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind. Sie demonstrierten nach eigenen Angaben stellvertretend für in Alaska lebende Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich trotz Aufenthaltsgenehmigung aus Sorge vor den Folgen von Trumps Migrationspolitik nicht offen an den Protesten beteiligen wollten. Hintergrund seien Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, die es derzeit in ganz Amerika gibt. (dpa)

Trump: Treffen mit Putin als Vorbereitung für „sehr wichtigen“ Dreiergipfel

06.19 Uhr: Vor seinem mit Spannung erwarteten Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg hat US-Präsident Donald Trump erneut die Erwartungen gedämpft und auf die Möglichkeit eines Scheiterns der Gespräche verwiesen. Trump sagte am Donnerstag (Ortszeit) bei Fox News Radio, das Treffen diene insbesondere der Vorbereitung eines wichtigeren Dreigipfels mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) forderte am Freitag, Putin müsse das Gesprächsangebot Trumps ernst nehmen und nach dem Treffen in Verhandlungen mit der Ukraine eintreten.

Trump erklärte, das Zweiertreffen mit Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska könne auch scheitern. „Dieses Treffen bereitet ein zweites Treffen vor, aber es gibt ein Risiko von 25 Prozent, dass dieses Treffen kein erfolgreiches Treffen sein wird“, sagte Trump zu Fox News Radio. „Das zweite Treffen (ein möglicher Dreiergipfel) wird sehr, sehr wichtig, denn bei diesem Treffen werden sie einen Deal machen.“

Der US-Präsident schien auch wieder auf seinen Vorschlag eines „Gebietstauschs“ zwischen Russland und der Ukraine als Weg für eine Friedenslösung zurückzukommen. „Ich will nicht den Begriff ‚etwas aufteilen‘ benutzen“, sagte Trump. „Aber wissen Sie, zu einem gewissen Grad ist das kein schlechter Begriff. Es wird bei Grenzen und Territorien ein Geben und Nehmen geben.“ Selenskyj lehnt es entschieden ab, ukrainische Gebiete an Russland abzutreten.

Später betonte Trump vor Journalisten, er werde sich von Putin nicht einschüchtern lassen. „Ich bin Präsident, und er wird sich nicht mit mir anlegen“, erklärte Trump. „Ich werde innerhalb der ersten zwei, drei, vier oder fünf Minuten wissen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Treffen wird“, betonte er. „Wenn es ein schlechtes Treffen ist, wird es sehr schnell zu Ende sein, und wenn es ein gutes Treffen ist, werden wir in naher Zukunft Frieden erreichen.“

In einer Erklärung des Bundeskanzlers hieß es am Freitag: „Dreieinhalb Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat Russland heute die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen. Wir erwarten von Präsident Putin, dass er das Gesprächsangebot von Präsident Trump ernst nimmt und nach dem Treffen in Alaska ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt.“

Ziel müsse ein Gipfel sein, an dem auch Selenskyj teilnimmt. „Dort muss ein Waffenstillstand vereinbart werden. Die Ukraine braucht starke Sicherheitsgarantien. Territoriale Fragen können nur mit dem Einverständnis der Ukrainer entschieden werden“, betonte Merz. Diese Botschaften hätten die Verbündeten Präsident Trump „mit Klarheit und Geschlossenheit“ mit auf den Weg gegeben.

Kreml-Vertreter Juri Uschakow sagte am Donnerstag, zunächst sollten direkte Gespräche zwischen Trump und Putin stattfinden, an denen lediglich Übersetzer teilnehmen sollen. Anschließend sollen die Delegationen der beiden Staaten Verhandlungen führen.

Putin bewertete die Bemühungen der USA zur Beendigung des Ukraine-Kriegs positiv. „Die US-Regierung (…) unternimmt meiner Ansicht nach ganz energische und aufrichtige Anstrengungen, um die Kämpfe zu beenden, aus der Krise herauszukommen und zu Vereinbarungen zu gelangen, die alle beteiligten Parteien zufriedenstellen“, sagte Putin nach Angaben des Kreml.

Der ukrainische Präsident Selenskyj suchte derweil weiter die Unterstützung seiner europäischen Verbündeten. In London traf er am Donnerstag den britischen Premierminister Keir Starmer.

Am Vortag hatte sich Selenskyj bereits mit Merz in Berlin getroffen. Beide berieten ebenso wie die Staats- und Regierungschefs weiterer europäischer Staaten während einer Videoschalte mit Trump über dessen Treffen mit Putin. Aus Sorge, Trump und Putin könnten über die Köpfe der Ukraine und ihrer westlichen Verbündeten hinweg Entscheidungen treffen und die Ukraine zu Zugeständnissen zwingen, hatte Merz zu einer Reihe von Videokonferenzen eingeladen.

Bisherige Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine nach dreieinhalb Jahren Krieg sind ergebnislos geblieben. Moskau verlangt von Kiew, die vier von Russland teilweise besetzten ostukrainischen Regionen Saporischschja, Donezk, Luhansk und Cherson sowie die von Russland annektierte Halbinsel Krim vollständig abzutreten und zudem auf westliche Militärhilfe und einen Nato-Beitritt zu verzichten. Die Ukraine weist diese Forderungen als unannehmbar zurück und fordert westliche Sicherheitsgarantien. (afp)

Gipfeltreffen startet um 11.00 Uhr Ortszeit

05.55 Uhr: Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird dem Weißen Haus zufolge am Freitag in Anchorage, Alaska, um 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) stattfinden. Wie das US-Präsidialamt weiter mitteilte, wird Trump das Weiße Haus am Freitag um 06.45 Uhr EDT (12.45 Uhr MESZ) verlassen und Anchorage am selben Tag um 17.45 Uhr Alaska-Zeit (03.45 Uhr MESZ) verlassen. Seine Rückkehr ins Weiße Haus ist für den frühen Samstagmorgen (Ortszeit) geplant. Trump hatte zuvor erklärt, er sei nicht sicher, ob es nach dem Treffen eine gemeinsame Pressekonferenz mit Putin geben werde. Er selbst werde auf jeden Fall anschließend vor Journalisten sprechen, sagte er dem Sender Fox News. Russischen Angaben zufolge soll das Treffen in Anchorage am Freitag um 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ) beginnen. Am Ende des Gipfels solle es eine gemeinsame Pressekonferenz geben. (rtr)

Merz: Putin muss nach Gipfel mit Trump in Verhandlungen mit Ukraine eintreten

05.28 Uhr: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor dem Gipfeltreffen in Alaska an den russischen Staatschef Wladimir Putin appelliert, das Gesprächsangebot von seinem US-Amtskollegen Donald Trump ernst zu nehmen. „Dreieinhalb Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat Russland heute die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen“, erklärte Merz am Freitag.

„Wir erwarten von Präsident Putin, dass er das Gesprächsangebot von Präsident Trump ernst nimmt und nach dem Treffen in Alaska ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt“, betonte der Kanzler.

Deutschland habe in den vergangenen Tagen an der Seite der Ukraine und der europäischen Verbündeten den Weg zu einem Frieden aufgezeigt, der die grundlegenden Sicherheitsinteressen Europas und der Ukraine wahrt, fügte er hinzu.

Ziel müsse ein Gipfel sein, an dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnimmt. „Dort muss ein Waffenstillstand vereinbart werden. Die Ukraine braucht starke Sicherheitsgarantien. Territoriale Fragen können nur mit dem Einverständnis der Ukrainer entschieden werden“, betonte Merz.

„Diese Botschaften haben wir Präsident Trump mit Klarheit und Geschlossenheit mit auf den Weg nach Anchorage gegeben“. Trump könne nun einen bedeutenden Schritt hin zu einem Frieden schaffen, erklärte der Kanzler. Dabei könne er darauf zählen, dass die Ukraine von ihren europäischen Verbündeten „ausdauernd unterstützt wird“.

Erstmals seit sieben Jahren kommen Trump und Putin am Freitag in Alaska zu einem bilateralen Gipfel zusammen. Die Zukunft der Ukraine ist Hauptthema des Treffens auf einem US-Militärstützpunkt in Anchorage. Trump hatte im Vorfeld die Erwartungen an das Treffen gedämpft und erklärt, dieses diene der Vorbereitung eines wichtigeren künftigen Dreiergipfels mit Selenskyj. (afp)