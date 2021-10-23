Журналистика в Беларуси : Сайт заблокирован, газета закрыта

Давление на белорусов продолжаются, квартиры несогласных взламывают. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 106.

В 2011 году я окончила годовую „Школу журналиста“ при Белорусской ассоциации журналистов. После этого пришла в штаб газеты „Комсомольской правды в Беларуси“, куда хотели попасть многие. Там я сделала свое первое расследование в жанре „Проверено на себе“, работала два месяца во вьетнамском кафе.Из-за вскрытых проблем 27 заведений из 31 этой сети было закрыто. Это была моя свобода слова.

Сейчас все изменилось. Работа журналиста стала опасной. На днях на сайте „Комсомолки“ вышел материал Геннадия Можейко о погибшем программисте Андрее Зельцере в перестрелке с сотрудниками КГБ. Неизвестные люди ворвались в дом к мужчине как к опасному преступнику, после чего погиб и сотрудник государственных структур и хозяин квартиры. А Зельцер всего-то написал пару постов в соцсети с БЧБ-символикой.

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После этого журналиста задержали в Москве и вывезли в Минск (сейчас он в изоляторе в Жодино), власти заблокировали сайт газеты, а руководство медиа приняло решение закрыть филиал в Беларуси в целях безопасности. Сейчас журналист подозревается в двух уголовных делах: о разжигании вражды и об оскорблении представителя власти.

Хотя, его материал в первоначальном виде провисел на сайте только три минуты, а потом и вовсе был удален. Гендиректор „Комсомольской правды“ Владимир Сунгоркин назвал проблемы, с которыми столкнулось издание в Беларуси, произволом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже критиковал блокировку сайта газеты. Но серьезного конфликта между двумя странами не случилось. Журналист и видеоблогер Илья Варламов назвал ситуацию с Геннадием Можейко „похищением Лукашенко человека на территории России“. Потому что вопрос экстрадиции происходит через суд, – пишет сайт Zerkalo.

Также после перестрелки в Беларуси задержали более 130 человек за комментарии в интернете про погибшего бойца спецназа. Мол, посочувствовали не той стороне. Людей обвиняют в разжигании вражды. – Власти задавили ещё одно правдивое СМИ, – комментирует ситуацию Борис Горецкий, пресс-секретарь БАЖ. – Обидно. Выдержать.

Вернуться. „Комсомольская правда в Беларуси“ – самая крупная негосударственная печатная газета страны. Тираж ежедневки – 31 тысячи экземпляров, а еженедельной „толстушки“ – 200 тысяч. Газета работала как российский филиал, но в белорусской повестке. 15 августа 2020 года газета вышла с фотографиями избитых людей на Окрестина. Когда газету отказались продавать магазины, журналисты своими силами развозили и раздавали ее по деревням и городам, где доступ к интернету отсутствует, чтобы народ знал, что на самом деле происходит в стране после выборов, а не только с позиции государственного ТВ.

К сожалению, репрессии продолжаются, количество раздраженных белорусов растет.