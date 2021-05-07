Политическая отставка в Беларуси : Синусоида настроений

Мы победим или нас всех расстреляют? Янка Беларус рассказывает о происходящем в стране в эти тревожные времена. Эпизод 81.

Cегодняшние настроения в белорусском обществе отлично изображает шуточная картинка на которой изображена синусоида. В точках ее экстремума на максимуме написано „Мы всех победим!“, на минимуме – „Нас всех расстреляют!“. В каждой шутке, как известно, только доля шутки, остальное – правда. Вот и тут четко подмечено как душа у народа летает из стороны в сторону как на качелях.

Трудно оставаться в одинаково приподнятом духе, когда видишь как репрессии ужесточаются, законы не работают, а откровенно психически неполноценные люди не лечатся. Светлана Тихановская безусловно молодец и старается на международной арене, но как долго еще будет продолжаться ее европейское турне будто у рок-звезды, без конкретных результатов? Поневоле задумываешься, а считаются ли с ней всерьез политики или достаточно высказать глубокую озабоченность происходящим?

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Мне очень грустно от того, что половина моих друзей сидит в тюрьме, а вторая в вынужденной эмиграции. Когда меня спрашивают: сдулись ли протесты? Я не знаю что отвечать. Потому что выходить уже почти некому. Большинство людей отчаянно цепляется за то, что у них есть дети, которых надо кормить, и кредиты, которые надо платить. И продолжает ходить на работу и вносить налоги из которых платится зарплата ОМОН, который избивает и убивает их друзей и соседей. Где логика?

Где желание взглянуть каким же будет будущее у этих их детей? Лукашенко уже отбросил страну в своем развитии минимум на полвека назад, ему хочется возродить СССР в худшем его проявлении. Его взаимоотношения с Путиным наводят на мысль, что он просто продает страну, плюет на ее независимость ради собственной наживы. Но солидарности встать в забастовку всей страной у белорусов не наблюдается. А нужна ли им новая Беларусь и новая жизнь или лучше понятное стабильное рабство? И у пассионарных людей возникает логичный вопрос: а стоит ли мне жертвовать своими здоровьем, свободой и, возможно, жизнью ради таких сограждан?

У белорусов есть поговорка „моя хата с краю“. Аналог „это не мое дело“. Она обозначает, что мой дом стоит самый крайний на улице и то, что происходит в центре меня мало касается. Но если брать прямые аналогии с домом на краю города, то следует понять, что в случае нападения на него, именно твой дом загорится первым. Белорусами с „кредитами и детьми“ стоит об этом подумать. Как и о том, есть ли у них достоинство.