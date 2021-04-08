Репрессии в Беларуси : Дышать запрещено

Охота на критиков продолжается. В фокусе: журналисты. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 74.

Проектом закона, принятым Парламентом, карманным для Лукашенко, упраздняется порядок организации и проведения массовых мероприятий. Теперь они могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. Запрещается освещение в СМИ, сети интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, с целью их популяризации или пропаганды. А правовое положение журналистов приравнивается к организаторам и участникам массовых мероприятий.

Это означает фактический запрет на выполнение своей профессиональной деятельности: нельзя снимать стримы, нельзя освещать неугодную власти информацию. Мой коллега Алексей говорит: „Нет картинки – нет протестов. Чего мелочитесь, просто запретите уже дышать. И смотреть в окно. А лучше прикажите все окна замуровать“.

На независимых журналистов объявлена настоящая охота. За слова правды, которую хотят знать миллионы людей. 30 марта газета Новы час (в переводе на немецкий – neue Zeit) получила предупреждение Министерства информации за четыре материала. В письме с предупреждением говорится, что „Новы Час“ „способствует нанесению вреда национальным интересам Республики Беларусь“ и требуется ликвидировать нарушения до 5 апреля 2021 года.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Как это сделать, впрочем, не сказано. Отозвать все экземпляры газеты и сжечь? Написать, что всё в этих статьях неправда? Что прошедшие пытки люди ошибаются, а многочисленные абсурдные решения суда вдруг стали законными? Вообще, странно само существование такого института как Министерство информации, насколько мне известно подобного в других странах нет. Их теперешние функции когда-то с большим успехом выполнял Йозеф Геббельс, безуспешно мечтавший стать писателем, и печально закончивший.

„Предупреждение от Мининформа это своеобразная санкционная мера или реакция на содержание статей, – комментирует мне сотрудник газеты Дмитрий Дмитриев. – СМИ может быть закрыто по решению суда при наличии в течение года двух и более предупреждений Министерства информации в адрес редакции или ее учредителя. Но мы работать будем как и работали, ничего не меняется“.

Новы час одна из газет, которую можно выписать политзаключенным в следственный изолятор. В ней есть рубрика „Письма за решетку“, где каждую неделю публикуются письма родных и друзей заключенных. Это гарантия, что письма, которые просто могут не дойти арестованным по обычной почте, прочитают.

Впрочем, власти недостаточно оказывается арестовать, судить и посадить в тюрьму журналистов. Сегодня точно известно, что Катерина Андреева, Дарья Чульцова и Андрей Александров поставлены на учет как экстремисты, склонные к захвату заложников, агрессии и применения насилия к администрации.

Политические заключенные (которых у нас якобы нет) объявляются экстремистами для того, чтобы к ним не применялась амнистия и условно-досрочное освобождение (УДО). В то время как реальных преступников, как мы знаем, отпускают по УДО или меняют меру пресечения на поселение, чтобы освободить места в тюрьмах для таких как мои коллеги.