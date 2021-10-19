Роковой обыск дома в Беларуси : Программист vs КГБ

В Минске произошла смертельная перестрелкака. Янка Беларус рассказывает о накаляющейся обстановке в родной стране. Эпизод 105.

28 сентября, в Минске сотрудниками КГБ был убит человек, „причастный к террористической деятельности“. Во время „отработки адресов лиц, причастных к террористической деятельности“, представители КГБ пришли в квартиру к минчанину. Он оказал сопротивление – выстрелил из охотничьего ружья.

Силовики тоже открыли огонь, в итоге мужчина погиб. Умер и тот сотрудник, в которого он стрелял. Погибший, который, как утверждается, первым открыл огонь – 32-летний программист Андрей Зельцер, сотрудник EPAM Systems. Он был женат, у пары есть ребенок.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Известно и то, что ружье в доме у Зельцера хранилось на законных основаниях. Он состоял в „Белорусском обществе охотников и рыболовов“. В последний раз пошлину на право охоты он заплатил 13 августа 2021 года.

Буквально через 5 часов после происшедшего провластные СМИ опубликовали якобы видео перестрелки в квартире Андрея, но этот ролик вызывает больше вопросов, чем ответов. Первое, что бросается в глаза, – одежда сотрудников, которые приехали задерживать с их же слов „лицо, причастное к террористической деятельности“. У силовиков в ролике нет даже бронежилетов, хотя в подобных ситуациях на задание отправляют специальные отряды ОМОНа в полной экипировке.

Перед тем как кувалдой стали ломать дверь в квартиру Зельцера, люди в гражданской одежде представились: „Откройте! Милиция!“ То есть солгали кто они и откуда. Поражает глупость и полная уверенность в своей безнаказанности представителей КГБ: вы не ожидали сопротивления, думали схватить и отправить в тюрьму человека „как обычно“? Вы не удосужились даже проверить, что в доме есть ружье? Вы также не соблюдаете свой Устав КГБ: „Во время операции военнослужащие младшего офицерского состава обязаны пропускать вперёд военнослужащих старшего офицерского состава“

Интересно, что Генеральная прокуратура уже через сутки отчиталась об окончании проверки в отношении сотрудников силовых структур, которые застрелили Андрея Зельцера: они не нашли нарушений.

Впрочем, это не конец истории. Задержали жену Андрея, Марию, которая была с ним в квартире. В качестве подозреваемой в убийстве сотрудника КГБ. „Является ли простое фиксирование на видео событий в квартире соучастием в убийстве? Или у следствия есть другие доказательства ее участия в преступлении? Пока не предоставлено достаточных доказательств причастности Марии к преступлению, никто не может быть уверенным, что задержание Марии не связано с желанием скрыть истинную картину событий“ – так говорит Представитель офиса Светланы Тихановской, адвокат Сергей Зикрацкий. А тем временем Марию возможно пытают. К счастью, сын пары не был дома во время трагедии, сейчас он с бабушкой.

Журналисты связались с друзьями и знакомыми Андрея. Все описывают его как хорошего, доброго и отзывчивого человека, душу компании. За эту публикацию Министерство информации заблокировало сайт „Комсомольской правды в Беларуси“ с такой формулировкой: „На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством“. На это даже Кремль удивился. „Решение Минска ограничить доступ к сайту „Комсомольской правды в Беларуси“ нарушает свободу СМИ, Кремль с ним не согласен“, – цитирует ТАСС Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина.

Судя по всему в этом Министерстве под словом „общество“ не подразумевают „народ“. Потому что народ в соцсетях пишет о том, что, кажется, мы на пороге гражданской войны. Очень странно видеть, что люди стали однозначно делить на „свой“-„чужой“ и не испытывать никакой жалости. У погибшего 31-летнего сотрудника КГБ остались жена и маленький ребенок. Их бы пожалеть. Но нет, если глава семьи сделал свой выбор в августе 2020 года, то пусть „система“ им и помогает (тем более, что его мать – руководитель одного из подразделений центрального аппарата КГБ), а люди руку не протянут.

Впрочем, практика показывает, что „система“ таких вдов просто бросает. И лично мне жалко все стороны этой трагедии, по-человечески жалко. Мне это видится как два брата-погодка (32 и 31 лет) из-за прихоти владыки их земли идут против друга друга, это какая-то новая Библия с историей про Каина и Авеля по-белорусски. И в этой истории слишком много жертв. Сакральных жертв.

И я не знаю как остановить то, что может закончиться „красным террором“. Ведь уже сегодня правозащитникам известны имена 84 задержанных 29-30 сентября в Беларуси, большинство задержаний связано с комментариями под новостями о смерти сотрудника КГБ в результате перестрелки в Минске.