Беларус на Евровидении : Нет песни для Роттердама

Белорус должен заменить песню на Евровидении по политическим причинам. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 70.

В 2020 году белорусов лишили права выбрать своего президента, а в 2021 году – исполнителя на Евровидение. Буквально за пару дней стало известно, что на конкурс поедет неизвестная группа с Барановичей Брестской области „Галасы Зместа“. Группу отобрал телеканал БТ (канал полностью подчиняется президенту).

Если погуглить исполнителей, то можно понять, что группа сформировалась и начала свою активность осенью, сразу после выборов, чтобы пропагандировать неприязнь к оппозиции. У группы в аресенале есть песни про Марию Колесникову (политическую заключенную, которая была ранее в штабе Бабарико), и про Павла Латушко (бывшего министра культуры, который сейчас активно против действующей власти), и посвящение всем тем, кто сидит в Прибалтике и смотрит на Беларусь со стороны и „управляет протестующими“ (намекая на Тихановскую и ее команду).

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Песня, представленная белорусами на Евровидение содержит такие слова как: без прошлого все будет просто (намекая, что пора забыть август 2021 года), я научу тебя „плясать“ под дудочку (мол, ты будешь делать то, что скажет власть), я научу тебя ходить по струночке (тоже про смиренность).

В русскоязычном интернете снова резонанс, и он вокруг Беларуси. Музыкальные критики выпускают обзоры на эту песню и чаще всего там встречается слово „позор“, „треш“, „это политика“!

Люди реагировали в сети по-разному, но в основном это были смешные комментарии, например: „От Беларуси на Евровидение поедет испанский стыд“, „Узнав, кто будет представлять Беларусь на Евровидении, белорусы резко стали отказываться от гражданства“, и „2021 – первый в истории Евровидения год, когда в конкурсе будет участвовать песня, созданная для отпугивания кротов“.

Когда появилось заявление, что такую песню нельзя представлять на Евровидении, сам лидер группы заявил, что готов снять свою кандидатуру и переделывать песню до 13 марта не планирует (и срок маленький, и уверенности много в своей правоте). После анализа композиции эксперты заявили, что песня ставит под сомнение „неполитический характер конкурса“.

Лукашенко также высказался о ситуации с конкурсом: эта ситуация добавит нам авторитета!

- Требование Европейского вещательного союза о необходимости замены песни белорусских участников конкурса „Евровидение 2021“ лежит в русле общего внешнего давления на страну, – цитирует слова президента агентство БелТА. – Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую.

Можно сколько угодно говорить неприятных слов в сторону действий белорусских властей, но мудрая народная пословица подходит здесь как никогда: их действия говорят сами за себя!